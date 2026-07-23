Měsíční distanc, pokuta, hodiny prospěšné činnosti. Štěpánek pyká za korupční kauzu

Ta potrestala Štěpánka čtyřměsíčním zákazem startů, pokutou 40 000 korun a uložila mu vykonat 40 hodin fotbalově prospěšné činnosti.
Sedmadvacetiletý obránce Opavy byl původně podezřelý, že předloni ovlivnil barážové dvojutkání Karviné s Vyškovem za úplatu 100 000 korun a za příslib přestupu do Karviné nebo jiného klubu.
Etická komise však na základě vyšetřování kvalifikaci změnila a nepotrestala ho za úplatkářství, ale za neoznámení disciplinárního přečinu. Štěpánek se odvolal a dosáhl snížení délky zákazu startů.
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Už v dubnu mu etická komise zrušila předběžný zákaz činnosti. Opavě tak po vypuknutí kauzy chyběl jen ve třech druholigových zápasech.
Do nového ročníku vstoupí Opava v pondělí 27. července zápasem proti Karviné, která byla za ovlivňování zápasů vyloučena z nejvyšší soutěže.