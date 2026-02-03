Chance Liga 2025/2026

Byly tři, zůstala jedna. Z tria útočných věží si vybral trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý pro jarní bitvu o udržení v Chance lize pro někoho možná překvapivě Michaela Krmenčíka.

Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka se snaží hlavičkovat přes Ondřeje Kričfalušiho z Baníku. | foto: ČTK

„Když dá vždycky podobný výkon, potvrdí to, proč jsme si ze tří útočníků nechali jeho,“ pochválil Skuhravý bývalého českého reprezentanta po domácí remíze 2:2 s Baníkem Ostrava.

Do úvodního jarního utkání naskočil Krmenčík až v 65. minutě, za půl hodiny toho ale stihl hodně.

„Pohyboval se přesně pod řadou, byl nepříjemný v soubojích, zrychloval hru, dostával se do šancí,“ shrnul Skuhravý.

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

A navrch přidal asistenci na vyrovnávací trefu nigerijského křídelníka Paula Ndubuisiho, který přišel na hřiště ve stejném čase jako Krmenčík s Pavlem Juroškou a měli tak zásadní zásluhu na smazání dvougólového manka Slovácka.

„Šli jsme do zápasu, abychom s ním něco udělali, vnesli na hřiště energii, chuť a hlad po vítězství. Všem, co jsme střídali, se to povedlo. Jsem za kluky rád, že dali gól hned ve svém prvním startu,“ zmínil Krmenčík kromě Ndubuisiho také autora první slovácké branky v zápase kanadského wingbeka Adoniju Ouandu.

I když jsou oba střelci gólu v týmu teprve měsíc, Krmenčík oceňuje jejich nesporný přínos.

„Oba jsou rychlostní typy, důrazní. Nikdy jsem neviděl rychlejšího hráče než Briana, což potvrdí i čísla od kondičních trenérů,“ podotkl Krmenčík.

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče do Maďarska, Hašioka do Belgie

Že budou spoluhráči, přitom nebylo jisté. Po podzimu se řešila Krmenčíkova pozice. Na podzim nepřesvědčil stejně jako Marko Kvasina a Žan Medved. Skuhravý, který v listopadu nahradil odvolaného Jana Kameníka, všechny tři hrotové hráče kritizoval. Nakonec upřednostnil někdejšího útočníka Plzně, Slavie nebo Brugg.

„Je to jenom o něm. Ale bezmezně mu věřím. Že pro nás bude stejně důležitý jako ostatní hráči,“ neztrácí Skuhravý víru v někdy náladového 32letého forvarda.

Skuhravého metoda cukru a biče mu nevadí, spíše naopak.

„Evidentně to na mě platí. Co řekne trenér, to je svaté. Respektuji každé slovo, které řekne. Nejsem ten, kdo bude nadávat na trenéra. Budu dělat, co mi řekne,“ ujišťuje Krmenčík, který typově podobného kouče ve své bohaté kariéře nepotkal. „Ale pan Šádek, to je to samé,“ připomněl s úsměvem letitého šéfa Viktorie Plzeň.

Každopádně s příchodem Skuhravého do Uherského Hradiště získal znovu chuť se rvát o místo.

NEJ Z LIGY: Červený Oscar, hrdina Jedlička i zdržování na Dukle. A kdo pálí v Boleslavi?

„Řekl jsem si, že přípravu odjedu na plné koule, že za to vezmu. Fyzicky se cítím nejlépe za posledních pět let. Doufám, že to jde na hřišti vidět,“ povídal po nedělním zápase Krmenčík, který před Slováckem působil v Indonésii a na Kypru.

Že v neděli začal na lavičce a místo něj na hrotu nastoupil původním fotbalovým povoláním stoper nebo defenzivní štít Vlastimil Daníček, bere jako fakt, kvůli němuž nezahořkl.

„Pokud dobře chápu našeho trenéra a podstatu jeho fotbalu, tak je jedno, kde Dáňa a další kluci hrají. Jestli na hrotu, šestku, osmičku. Chce, aby všichni hráči věděli, co který post obnáší, když se tam během zápasu ocitnou,“ uvedl Krmenčík.

Vzhledem k tomu, že se Daníček v utkání s Ostravou zranil, dost možná dostane příště šanci v základní sestavě právě oživený Krmenčík.

