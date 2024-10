Karviná chce hrát fotbal a to se mi líbí, říká slovenská posila Vallo

Po svém prvním duelu v české lize jen litoval, že i když byli Karvinští lepší, neproměnili několik šancí.

„Měli jsme hodně rohů (jedenáct, z toho deset v prvním poločase – pozn. red. ), standardních situací, z nichž musíme vstřelit nějaký gól, dotlačit balon do sítě. Hrajeme pěkně, ale máme jen bod. To je málo,“ prohlásil.

„Podal výborný výkon, útočnou kvalitu od něj vyžadujeme. Víme, že to umí, že umí založit útok, vyvést balon, dát průnikovou přihrávku, ale to zvládají všichni naši stopeři,“ řekl karvinský trenér Martin Hyský. „Kristián ukázal, že kvality má.“

Žilinský odchovanec Vallo byl tři a půl sezony v polské Wisle Plock. Do Karviné přišel letos v září po vypršení smlouvy.

„Hledal jsem optimální klub, v němž bych se mohl stále rozvíjet a jít dopředu. Karviná s realizačním týmem a s trenérem Hyským chce hrát dobrý fotbal. To rozhodlo,“ uvedl Vallo, který má i dva starty za slovenskou reprezentaci.

Zvažoval Karvinou i vzhledem k tomu, že to má blízko domů do Žiliny? „Jestli jste od domova dvě, či čtyři hodiny, je jedno. Ale je fajn, že to mám blízko. Rozhodlo opravdu to, že Karviná chce hrát fotbal, což se mi líbí.“

Kristián Vallo z Karviné (vlevo) a hradecký záložník Adam Vlkanova v akci.

Těší ho, že v mužstvu našel i krajany Rajmunda Mikuše, Dávida Krčíka a Martina Regáliho. „V Česku jsem poprvé, takže jsem rád, že mi pomáhají, když potřebuji. Abych se tady adaptoval.“

Je vedený jako krajní záložník, ale nemá problém hrát na pravé straně obrany. „Oba posty jsem hrál v Žilině i Polsku, na pravé straně sestavy se cítím komfortně a je jedno, zda je to v obraně, nebo v záloze,“ podotkl.

Pochvaluje si atmosféru v mužstvu. „Kabina, parta je super. A pokud jde o zápasy, tak nám jen trochu chybí efektivita ve finální fázi. Potřebovali bychom vstřelit gól, abychom měli více klidu, abychom byli trpělivější. Na zakončení musíme zapracovat. Šance si vytvořit umíme, ale budeme je muset i proměnit.“

Naproti tomu Karvinští v pěti z dosavadních deseti prvoligových utkání gól nedostali... „Ano, defenziva pracuje výborně,“ potvrdil Kristián Vallo. „Když nedostaneme gól, je to bonus, ale chceme hrát na vítězství a k tomu potřebujeme góly.“

Dojem mu zatím kazí jen vyřazení ve druhém kole českého poháru v Kroměříži 0:1, což bylo pro Valla první mistrovské utkání v karvinském dresu.

„To určitě nikdo z nás nečekal. Ale nepodcenili jsme to, chtěli jsme jít dále. Takový však někdy fotbal je. My jsme navíc nehráli dobře, nebyla to dobrá reprezentace klubu, za což se omlouváme,“ prohlásil Kristián Vallo.

Karvinští se po sestupu vrátili mezi elitu v roce 2023. V minulé sezoně bojovali o holou záchranu. Toho se Vallo neobává? „To tady byl jiný trenér, mužstvo hrálo jiným systémem. Teď je to úplně jiná Karviná,“ zdůraznil.

První liga má nyní reprezentační pauzu. V příštím kole Karvinští opět nastoupí doma, a to 20. října od 15. 30 proti Českým Budějovicím.

Nynější přestávku využijí k přípravnému utkání, v němž v pátek na Městském stadionu v Karviné přivítají od 12. 00 Opole.