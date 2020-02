Chci skórovat i bránit, představuje se Qose, kosovská posila Karviné

Šéfové Karviné přivedli Qoseho z Ružomberku. Po dvou trénincích nastoupil do zápasu. I proto, že den před duelem se zranil karvinský obránce Milan Rundić.



„Jsem moc rád, že jsme začali dobře. Doufám, že tak budeme pokračovat,“ usmál se čtyřiadvacetiletý Kristi Qose po české premiéře.

V Ružomberku jste už nechtěl pokračovat?

Dali mi velmi dobrou nabídku, ale chtěl jsem změnit ligu, poznat něco jiného, něco lepšího. Ozvaly se mi kluby i z jiných zemí, ale vybral jsem si Karvinou.

Proč jste zvolil Karvinou, když jste měl více možností?

No byly jedna dvě... Nejsem Christiano Ronaldo. (směje se) Ale roli hrálo i to, že ze Slovenska znám karvinského trenéra Juraje Jarábka. A Češi a Slováci jsou si blízcí, máte podobnou kulturu, takže bych tu mohl zapadnout, když jsem předtím byl tři a půl roku ve slovenské lize (působil i v Michalovcích a má za sebou také angažmá v Řecku, mimo jiné v PAOK Soluň).

Prozradíte, kdo se o vás ještě zajímal?

Zagłębie Lubin.

Jak těžké pro vás bylo přijít do mužstva jen den před utkáním?

Byl jsem tady už tři dny předem. Ale absolvoval jsem běžecké testy, papírování... Nejprve jsme chtěli dokončit můj přestup. Až pak jsem vyrazil na první trénink.

Takže jste šel do akce po jediném tréninku s mužstvem?

Po dvou. Druhý, i když jen takový lehčí, jsem stihl dopoledne v den utkání.

Jak jste se během zápasu cítil?

Dobře. Až do takové sedmdesáté páté minuty. Potom jsem už byl unavený, protože jsem přece jen minulé tři dny netrénoval naplno.

Jste spíše defenzivní záložník, nebo střední obránce?

Bránit mi nedělá problém, ale rád si hraju s míčem. Těší mě, když mohu střílet góly (v minulé sezoně jich dal za Ružomberok 11). Chci skórovat i bránit.

Co vám první dny v Karviné ukázaly?

Když jsem viděl, že je Karviná v lize předposlední, myslel jsem, že nejsou v dobré kondici. Ale není tomu tak. Mužstvo je lepší než Ružomberok, což je dobrý důvod, abych tady zůstal.

Jak se vám jeví česká první liga?

Hned jsem pocítil, že je fyzicky hodně náročná. Kopli mě do hlavy, šlápli mi na nohu, až mi krvácí palec. (ukázal na zakrvácenou ponožku) Můj cíl je jít do nějaké dobré ligy. Nevím, jestli na to mám... Ale doufám. Každý hráč v to doufá.