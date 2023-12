Krejčí je geniální, ocenil ho Kováč. Vždy to může být lepší, říká střelec dvou gólů

Krejčí poprvé skóroval v 19. minutě, kdy si naběhl na centr Adama Karabce a hlavou se nemýlil. Po změně stran za stavu 1:1 se v 65. minutě znovu objevil ve vápně a na zadní tyči zužitkoval přihrávku střídajícího Lukáše Haraslína.

„U prvního gólu jsme udělali díru, Ládík to vycítil, hned tam naběhl a dal gól. Kara (Karabec) mu to samozřejmě skvěle dal,“ vysvětlil Kováč.

„Umí si to najít a má fantastické načasování. Je až neuvěřitelné, co takový rozdílový hráč dovede udělat s celým týmem. Proto je to kapitán. Je to skvělý, geniální hráč,“ doplnil bývalý hráč a asistent trenéra Sparty.

Krejčího ocenil také současný kouč Sparty Brian Priske. „Odehrál dobrý zápas i ve čtvrtek proti Betisu Sevilla (ve skupině Evropské ligy). Známe jeho kvality, o tom se tu nemusíme moc bavit. Dnes hrál velmi dobře do obrany a vstřelil dva důležité góly. Do týmu a kabiny přináší unikátní mentalitu,“ uvedl.

Odchovanec brněnské Zbrojovky dal v lize první gól od 29. července, mezitím se třikrát zapsal mezi střelce v evropských pohárech. „Dlouhé čekání (na ligový gól) to bylo, ale snažím se pracovat pořád stejně za jakékoli situace. Ať se daří, nebo nedaří herně či gólově,“ popsal Krejčí.

Pardubický útočník Tomáš Zlatohlávek se proti Spartě prosadil nekompromisní ranou do šibenice.

„Jsem přesvědčený o tom, že když pořád děláte věci, o kterých jste přesvědčený, že jsou správné, tak to pomůže týmu, ať už herně nebo výsledkově. Dnes jsem pomohl výsledkově, předtím jsem pomáhal jinak, nebo to vzal na sebe někdo jiný. Jsme první v tabulce, to je nejdůležitější,“ konstatoval čtyřiadvacetiletý defenzivní univerzál, jehož tým vede neúplnou ligovou tabulku o pět bodů před Slavií.

Po návratu z marodky, na níž strávil více než měsíc, odehrál třetí soutěžní zápas, z toho druhý v základní sestavě. „Vždy to může být ještě lepší. Zatím jsem odehrál jen necelé tři zápasy, ale cítím se hodně dobře,“ podotkl Krejčí.

Sparta neprohrála v lize ani osmý zápas s Pardubicemi a posedmé zvítězila. „Nebylo to určitě nic jednoduchého. Pardubice se každým zápasem proti nám zlepšují, chtějí hrát fotbal. Klobouků dolů před nimi a i celkovou správou stadionu, jak dali do kupy hřiště. Jako jedni z mála jsme odehráli tohle kolo,“ připomněl Krejčí, že šest z osmi původně plánovaných zápasů 17. kola bylo odloženo kvůli sněžení a nezpůsobilému terénu.