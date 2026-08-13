Plzeňský Krčík si za vyloučení nezahraje čtyři zápasy, Sparta zaplatí 160 tisíc

Plzeňští remizovali v Teplicích 5:5, i když vedli o tři branky, a nezvítězili ani ve třetím ligovém kole. Od 88. minuty hráli Západočeši bez vyloučeného střídajícího Krčíka, který zezadu udeřil do hlavy Tomáše Zlatohlávka a rozhodčí Jan Machálek ho vyloučil.
Tři červené karty padly v utkání Jablonce se Slováckem (1:0). Jablonecký Matěj Polidar a hostující Ousman Ceesay dostali stop na dvě utkání. Brankář Slovácka Milan Heča přijde jen o jeden zápas, stejně jako ostravský Jevhenij Skyba za vyloučení v Hradci Králové. Oslabený Baník tam prohrál 1:2.
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Videoanalytik Slovácka Vlastimil Daníček dostal za urážky rozhodčích zákaz výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání a pokutu 20 000 korun.
Sparta znovu zaplatí za své fanoušky, kteří v utkání se Zlínem použili pyrotechniku. Stejně jako příznivci Baníku, kteří v duelu se Slavií pozdrželi navázání hry.
Fanoušci Plzně použitím pyrotechniky způsobili pozdní zahájení zápasu se Zbrojovkou Brno, Viktoria za ně zaplatí pokutu 70 000 korun.