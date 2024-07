Cestovatel Kratochvíl debutoval na Letné za Trnavu. Nebyl jsem úplně čerstvý, říká

Týden před koncem června prodloužil v Jablonci smlouvu, tento týden ale přinesl dramatickou změnu. V úterý se na soustředění v Itálii rozloučil s týmem a odjel dokončit přestup. Ve středu byl představen jako posila Trnavy, v pátek už za ni na Letné hrál.

„Na první zápas jsem se těšil, ale nebyl jsem úplně čerstvý. Poslední dny byly hodně náročné, ani nevím, kolik kilometrů jsem nacestoval. Přijel jsem z Itálie, stihl jeden trénink - a už jsme jeli sem,“ řekl Kratochvíl novinářům.

„Nebylo to úplně příjemné, ale jsem rád, že už se to vyřešilo. Trnava je pro mě velká výzva. V Jablonci jsem zažil i hezká léta v evropských pohárech, ale ke konci už to nebylo ono. Na poháry bych teď chtěl navázat tady,“ uvedl, proč ho nabídka třetího týmu uplynulé sezony slovenské ligy oslovila.

„Bílým andělům“ se upsal na dva roky, berou ho jako velkou posilu. „Přišel jsem z pozice kapitána Jablonce. Asi to nějak zní, ale beru to úplně normálně a pokorně, ne jako největší posila,“ ujistil rodák z Karlových Varů.

Na Slovensku působil už v sezoně 2016/17, kdy hrál za Senici. V Trnavě se shledal i s bývalými spoluhráči z Jablonce Vojtěchem Kubistou a Liborem Holíkem. „Samozřejmě jsme si volali ještě před mým příchodem, přestup mi doporučili. Je dobré, že se mám hned na začátku o koho opřít.“

Na Spartě střídal ve 24. minutě právě Kubistu. „Slyšel jsem, že Trnava je hezké město s velkou fanouškovskou základnou. To by mělo být lepší, v Jablonci moc diváků nechodilo. Ale měl jsem to tam rád. Musím si prostě po šesti letech zvyknout na něco nového. I na jiný herní styl, který po nás trenér Gašparík chce,“ dodal Kratochvíl.