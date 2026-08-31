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Chance Liga 2026/2027

Kozel po první porážce: Přepínání mezi Evropou a ligou bude v hlavě těžké

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  9:00
Čtvrteční pohádka, nedělní vystřízlivění. Fotbalový Jablonec poprvé při přepínání mezi módy Konferenční liga – Chance liga zakopl, na Stínadlech vyslal jen jednu střelu na teplickou branku a premiérově v nejvyšší soutěži nebodoval. A před vysněným, ale i perným podzimem dostal porážkou 0:2 varování. „Je to pro nás test, ale chtěli jsme to,“ zmínil trenér Luboš Kozel postup do základní fáze evropské soutěže přes věhlasné Glasgow Rangers.

Chance Liga 2026/27

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Jak těžké bylo naladit se na ligu po čtvrteční euforii?
Těžší to bylo v tom, že jsme na to měli jen jeden den, protože v pátek to z hlav ještě nedostanete. Od soboty jsme dělali všechno, abychom byli na Teplice dobře připravení. Nebyla na nás známka únavy nebo nekoncentrace. Výkon byl srovnatelný s některými jinými ligovými zápasy, které jsme taky hráli po poháru. Bohužel výsledek nepřišel, jindy jsme měli víc štěstí v koncovce a byli jsme i důslednější v defenzivní fázi.

Naznačilo vám to úskalí kombinace ligy a evropského poháru?
Víme, že nás čeká velmi těžký podzim, protože zápasy půjdou v tomhle režimu pořád. Musíme se s tím naučit pracovat. Doteď jsme to zvládali, třikrát jsme po poháru v lize vyhráli, teď poprvé ne. Otevřel se prostor i pro další hráče. Pozitivem zápasu je, že někteří hráči, kteří nastoupili poprvé, nepodali špatný výkon.

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky, soupeři

Bude podzim složitější fyzicky, nebo psychicky?
Věřím, že fyzicky to zvládneme, že jsme připravení dobře. Nebude prostor na trénink. Vlastně tréninkem bude pro hráče zápas, to vytížení. Náročnější to bude určitě na hlavu. Když budete hrát se soupeři, jaké máme, tak ze čtvrtka přepnout na nedělní ligu bude psychicky těžší. Ale musíme to zvládnout. Je to pro nás test. Chtěli jsme to a jsme rádi, že jsme to dokázali. Prostě si to vyzkoušíme.

Co vás potopilo v Teplicích?
Šlo spíš o remízový zápas a jsem zklamaný, že jsme zbytečně prohráli. My byli víc na míči, v mezihře jsme byli silnější, domácí čekali z bloku na naše ztráty míče a hráli rychleji dopředu. Vyložené šance nebyly, bohužel jsme nezvládli závěr. Jedna gólová situace rozhodla, udělali jsme chybu, kterou jsme minulé zápasy neudělali. A druhá příčina byla, že z lepší hry vyprodukujeme za 90 minut jen jednu střelu na bránu. Musíme v tom být silnější.

Lamin Jawo hlavičkuje v zápase s Teplicemi.
Jablonecký gólman Mihelak zasahuje v zápase s Teplicemi.
John Auta slaví se svými spoluhráči gól do sítě Jablonce.
Matěj Pulkrab hlavičkuje na bránu Jablonce.
Gólová oslava Matěje Radosty v zápase s Jabloncem.
10 fotografií

Debutoval za vás Kamerunec Saidou Alioum, posila ze švédského IFK Göteborg. Jak se vám líbil?
Ukázal, jaký typ hráče je. Je velmi dynamický, přinese rychlost z kraje, kterou jsme ztratili některými odchody. Dlouho nehrál v základní sestavě, většinou poslední dobou dostřídával, i tak se dostal do dvou šancí. Věděli jsme, že na celý zápas to ještě není, nechtěli jsme ho popravit. Myslím, že s každým dalším utkáním může být nebezpečnější.

Zvažoval jste i nasazení Australana Garanga Kuola, který čerstvě hostuje ze Sparty?
Přišel den před zápasem, ještě nebyl k dispozici. Bylo by to harakiri. Musíme zjistit, v jakém stavu je, jak vypadá. Ale je to další hráč, který v ofenzivě pomoct může.

Teplice - Jablonec 2:0, hosté v lize poprvé ztratili. Výhru zařídili Auta a Radosta

Spekuluje se o příchodu ústeckého kanonýra Alana do Marcolina, co je na tom pravdy?
Dokud není konec přestupového okna, může se stát cokoli. Ale tyhle spekulace nemůžu potvrdit.

A proč chyběl stoper Nemanja Tekijaški?
Má zranění ze čtvrtka, věříme, že to nebude na dlouho. Zápasy jdou rychle za sebou, děláme všechno, aby on a Nebyla byli v pořádku.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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