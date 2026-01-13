Chance Liga 2025/2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář natrvalo v PSV, Jaroš má nového trenéra

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Brankář PSV Matěj Kovář rozehrává v utkání s Ajaxem. | foto: Profimedia.cz

Přestupové okno v Česku

Otevírá se 16. ledna 2026 a skončí 12. února 2026. Přestupy, které před oknem kluby oficiálně oznámily, se tak oficiálně uskuteční až po polovině ledna.

Přestupové okno v zahraničí

Termíny jsou pro země nejlepších evropských lig podobné, zpravidla je ale okno otevřené od začátku ledna do začátku února.

Top přestupy

Nejzajímavější přestupy zimního období 2026
JménoVěkPoziceNárodnostOdkud – kam~ Cena
Antoine Semenyo26záložníkGhanaBournemouth (Anglie) – Manchester City (Anglie)1,6 mld. Kč
Brennan Johnson24záložníkWalesTottenham (Anglie) – Crystal Palace (Anglie)970 mil. Kč
Taty Castellanos27útočníkArgentinaLazio (Itálie) – West Ham (Anglie) 703 mil. Kč
Matteo Guendouzi26záložníkFrancieLazio (Itálie) – Fenerbahce (Turecko)681 mil. Kč
Arnaud Kalimuendo23útočníkFrancieNottingham Forest (Anglie) – Frankfurt (Německo)hostování

Top přestupy české ligy

Nejzajímavější přestupy zimního období 2026
JménoVěkPoziceNárodnostOdkud – kam~ Cena
Matyáš Vojta21útočníkČeskoMladá Boleslav Sparta Praha100 mil. Kč
Martin Jedlička27brankářČeskoViktoria Plzeň Baník Ostravahostování
Patrik Hrošovský33záložníkSlovenskoGenk (Belgie) – Viktoria Plzeň25 mil. Kč
Hamidou Kante21obránceSenegalArtis Brno Slavia Praha49 mil. Kč
Danijel Šturm27křídloSlovinskoNK Celje (Slovinsko) Sigma Olomouc46 mil. Kč
Dario Grgič22záložníkSrbskoŽelezničar Pančevo (Srbsko) Sigma Olomouc10 mil. Kč
Fabijan Krivak20záložníkChorvatskoLokomotiva Záhřeb (Chorvatsko) – Sigma Olomouc61 mil. Kč
Lukáš Sadílek29záložníkČeskoSparta Praha – Górnik Zabrze (Polsko)?
Václav Jurečka31útočníkČeskoRizespor (Turecko) – Baník Ostravavolný hráč
Samuel Isife21obránceNigérieDukla PrahaSlavia Praha?
20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los

FC Zlín - AC Sparta Praha

8. 2. • 15:30 • Stadion Letná, Zlín

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář natrvalo v PSV, Jaroš má nového trenéra

Sledujeme online
Brankář PSV Matěj Kovář rozehrává v utkání s Ajaxem.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Köstl jde od reprezentace do Ružomberku, Hübschman mu bude ředitelovat

Jaroslav Köstl na lavičce české reprezentace v utkání s Gibraltarem.

Jaroslav Köstl, který v listopadu jako hlavní kouč zaskakoval u českého národního týmu, se stal trenérem fotbalistů Ružomberku. Na lavičce slovenského celku nahradil odvolaného krajana Ondřeje...

13. ledna 2026  14:01

Úžasné, ale slavit nešlo. Soused šokoval v poháru PSG, hegemona srazil bývalý hráč

Jonathan Ikoné z FC Paříž slaví postup svého klubu do čtvrtfinále poháru po...

Na fotbalové derby čekala Paříž dlouhých pětatřicet let. A když se ho konečně dočkala, obdržela rovnou dva chody v rozmezí jediného týdne. A chutnalo oběma! V nejvyšší soutěži očekávaně vládlo...

13. ledna 2026  13:42

Nedůstojné! Szoboszlai laxní patičkou daroval soupeři gól, teď schytává kritiku

Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai (vlevo) poté, co zavinil branku v utkání...

Situaci měl naprosto pod kontrolou. Na hranici vlastního vápna vystihl dlouhou přihrávku, udělal pár kroků směrem k bráně a mohl v klidu rozehrát. Jenže záložník fotbalistů Liverpoolu Dominik...

13. ledna 2026  13:01

Carrick se vrací do Manchesteru United jako prozatímní kouč do konce sezony

Michael Carrick, provizorní trenér Manchesteru United, před premiérou v roli...

Fotbalisty Manchesteru United převezme po Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý Angličan se podle britských médií už dohodl v klubu na základních podmínkách...

13. ledna 2026  12:26

Kovář se osvědčil, Eindhoven ho koupil. Má pro nás velkou hodnotu, řekl jeden z šéfů

Český brankář Matěj Kovář pózuje v dresu PSV Eindhoven.

Fotbalový brankář Matěj Kovář má jistotu, že bude dlouhodobě patřit PSV Eindhoven. Suverénní lídr nizozemské ligy aktivoval povinnost odkupu z Leverkusenu, zaplatil 5 milionů eur a český gólman...

13. ledna 2026  12:17

Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář natrvalo v PSV, Jaroš má nového trenéra

Sledujeme online
Brankář PSV Matěj Kovář rozehrává v utkání s Ajaxem.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

13. ledna 2026  11:23

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila...

13. ledna 2026  11:17

Skalák chválí portugalského kouče: Umí dělat fotbal. V Budějovicích chce zůstat

Kapitán Českých Budějovic Jiří Skalák během zimní přípravy.

Je českou tváří zahraničního projektu. Třiatřicetiletý záložník Jiří Skalák vede jako kapitán budějovické Dynamo. Je hráčem, kterého si v létě jako jediného vybral tehdy nový portugalský kouč Pedro...

13. ledna 2026  9:54

Forza FK Teplice! Severočeši mají fanklub v Itálii, tifosi dorazí na hit se Spartou

Dva ze tří zakladatelů italského fanklubu FK Teplice.

Když si Čech zamiluje italský fotbalový klub, to nepřekvapí. Ale když Ital fandí českému? Navíc, bez urážky, provinčnímu? A dokonce když je jich víc? FK Teplice se pyšní novým fanklubem v alpském...

13. ledna 2026  8:38

Kam přijde, tam je bouře. Jurásek o Slavii: Nedělám krok zpátky, vracím se pro titul

Premium
Čerstvá posila David Jurásek pózuje už ve slávistickém.

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Od sobotního večera byl se Slavií ve Španělsku a čekal. „Chápu, že žádný přestup se nevyřídí za den, ale u mě je to takhle snad pokaždé,“ zavrtí fotbalový obránce David Jurásek hlavou a na hotelu...

13. ledna 2026

Liberec posiluje. Konkurenci na stoperu rozšíří mládežnický reprezentant z Bosny

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Fotbalisty Liberce posílil bosenský obránce Haris Berbič. Devatenáctiletý zadák a člen reprezentační jednadvacítky přestoupil do prvoligového Slovanu z týmu Borac Banja Luka a v novém působišti...

12. ledna 2026  20:35

Smetana už Ružomberok nepovede. Kdo ho nahradí? Ve hře je Köstl

Ondřej Smetana, trenér fotbalistů Slovácka

Trenér Ondřej Smetana už nevede fotbalisty Ružomberku. Slovenský klub uvedl, že se se třiačtyřicetiletým českým koučem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Ružomberok o tom bez větších podrobností...

12. ledna 2026  19:56

