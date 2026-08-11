Kouč Skuhravý přiznává: Možná se v Baníku vše vyvíjí pomaleji, než jsem si přál

„Chtěl bych vyhrávat každý zápas,“ odpověděl. „Některé věci už ale v naší hře jsou, mužstvo se posouvá. Jsem trenér, který chce zpětnou vazbu, a tu mi minulé zápasy daly.“
Podotkl, že se nebojí kritiky. „Pokud něco děláme špatně, jestli něco nefunguje, tak to jde za mnou,“ prohlásil. „Možná se vše vyvíjí pomaleji, než jsem si přál, ale vyvíjí se to zcela standardně. Hráčům věřím, vidím v jejich výkonech hodně zajímavé věci. Budeme se zlepšovat.“
Kouč během první půle v Hradci Králové hodně komunikoval se záložníkem Davidem Plankou. Proč ho o přestávce střídal? „Chci od něj víc. To je jednoduché,“ řekl Skuhravý. „Na tréninku to je rozdílový hráč a v zápase chci, aby byl drzý, chytrý, vyčuraný, aby byl v dobrém postavení, aby dané situace vyhodnocoval správně. On musí být ten, který změní tempo, otočí hru, nebude se bát průnikových přihrávek. Má i fantastické věci, jenže si myslím, že v přechodové fázi může být lepší, kreativnější. To po něm chci, a proto s ním teď hodně komunikuji a někdy ne úplně pěkně.“
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Připustil, že čeká víc průnikových přihrávek i od stoperů. „To je základní stavební kámen mé hry. Umět si otevřít jakoukoliv obranu přes přihrávky mezi linie, ale to je o pohybu. A i tam je hodně důležitý Planka. A také Nogha, který byl přemotivovaný, nemá takovou lehkost jako v přípravě. Je pravda, že konstruktivních přihrávek máme málo. S nimi se bude naše hra zvedat.“
Výhrady může mít i k brankáři Martinu Jedličkovi, jehož někteří odborníci po zápasech se Slavií a Hradcem Králové kritizovali, že zejména při standardních situacích soupeře nevybíhá, že si málo chodí pro balon.
„Martin se dostal do situace, že je klíčovým hráčem mužstva. A v těchto situacích, kór v tomhle přerodu, kdy jsme přešli víc na kombinovanou obranu, než kluci byli zvyklí, potřebujete, aby vám brankář kontroloval malý box,“ uvedl Roman Skuhravý. „Má naši plnou důvěru, ale bavíme se s ním o tom a budu na něj tlačit, že tohle je v téhle fázi alfa i omega.“
Druhá věc podle trenéra je, že hráči v poli nechají soupeře před branku jednoduše centrovat. „To byl z mého pohledu, už když jsem přicházel do Baníku, velký problém, který jsem navnímal. Zatím se mi nepovedlo do toho mužstva dostat takovou tu agresivitu na krajích. Trápí mě to, ale nejde úplně říct: Hele, teď to dělej tak – a kluci to hned splní.“
Přiznal, že v Hradci Králové čekal od svého týmu víc v útoku. „Že kreativita bude lepší. Bohužel není. V tom případě potřebujete mít silnou defenzivu a k tomu patří i kontrola malého boxu gólmanem,“ konstatoval Skuhravý.
Už se vrací i Kohút
Kouč si pochvaloval, že poločas v Hradci Králové odehrál záložník Michal Kohút, který nastoupil poprvé od 11. dubna.
„Mám z něj obrovskou radost, protože je po těžké operaci (plastice tříselné kýly – pozn. red. ),“ připomněl Skuhravý. „Naskočil do hry po nějakých čtrnácti dnech plného tréninku. Je to pro nás důležitý hráč. Škoda, že se z těch tří situací, které měl, netrefil. Mám ale obrovskou radost, jakým způsobem poločas odehráli oba dva s Filipem,“ zmínil i útočníka Filipa Kubalu vracejícího se po ještě delší době. „S nimi bylo na naší hře vidět, že jsme byli nebezpečnější. Jen nám to tam ještě nepadá.“
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Naproti tomu Skuhravý k duelu v Hradci Králové nenominoval obránce Matúše Kmetě a záložníka Davida Šancla, kteří nastoupili za druholigovou rezervu. Trenér to zdůvodnil tím, že oba potřebují hrát, přičemž nutnou minutáž by momentálně v prvoligovém týmu nedostali. Kmeť se ke všemu v utkání s Táborskem (1:2) zranil.
„Uzdravili se nám ale Maksym Djačuk a Jirka Boula,“ řekl Skuhravý. „Že jsme teď skoro všichni zdraví, je super, konkurenční prostředí musí být a všichni kluci musejí být připravení, že třeba další zápas budou hrát, ale říct si o to musejí jenom na hřišti.“
Mezi marody od loňského října zůstává útočník David Látal, který byl ještě z doby svého působení v Chrudimi mezi obviněnými v kauze ovlivňování výsledků. Minulý týden ho členové etické komise fotbalové asociace potrestali za jeden případ neoznámení disciplinárního přečinu zákazem činnosti na dva měsíce a pokutou 20 tisíc korun.
„Přistupujeme k němu pořád stejně,“ prohlásil Skuhravý. „David ještě nedostal zelenou do plného tréninku, ale už je v nějakých přihrávkových cvičeních. Zatím se však musí ještě takových čtrnáct dnů vyvarovat kontaktů. A pokud jde o tu kauzu, tak bych byl nekompromisní. Absolutně nekompromisní. Ke komukoliv, k jakémukoliv hráči, Davida nevyjímaje.“
Ostravští se marně snažili zrušit vyloučení Skyby
Stoper ostravských fotbalistů Jevhenij Skyba v nedělním utkání v Hradci Králové ve 43. minutě ještě na polovině domácích fauloval unikajícího Micka van Burena. Rozhodčí Matěj Kubečka mu nejprve ukázal žlutou kartu, ale po zásahu videorozhodčího ji změnil na červenou...
Proti ní hodně protestoval další ostravský stoper Matěj Chaluš.
„V tu chvíli hledáte všechny možné způsoby, aby to červená karta nebyla, i když Skyba byl poslední před naším brankářem,“ uvedl Chaluš. „Nevěděl jsem ale, jestli by balon neměl Jedla (brankář Martin Jedlička). Zároveň Mick ten faul moc chtěl a neměl v plánu běžet dál. Předcházela tomu ale laciná ztráta. A všichni jsme vystoupili moc dopředu, včetně mě.“
Dodal, že faulovat měl spíše on sám, protože za ním by byl ještě Skyba. „Byl to hodně nešťastný moment,“ konstatoval Chaluš.
„To vyloučení nám utkání neprohrálo,“ upozornil ostravský trenér Roman Skuhravý. „Než jsme dostali první gól a tu červenou, tak jsme mohli dát dvě branky. A to mě v téhle chvíli trápí daleko víc, protože to je věc, kterou hráči můžou ovlivnit.“
Zástupci médií po utkání řešili i to, že zatímco Skybu rozhodčí vyloučili, za podobný zákrok v utkání s pražskou Slavií ostravský obránce Roan Nogha uviděl žlutou kartu.
„Rád bych tomu (jak který zákrok sudí posuzují) rozuměl. Každý rok jsou jiná pravidla, jiné úpravy. Půlka lidí si pak myslí, že ten faul na červenou je, druhá půlka, že ne,“ řekl Chaluš. „Ten moment v utkání se Slavií jsem moc nepochopil, proč to na červenou nebylo. I když jsou nějaká nová pravidla. Teď na hřišti nám rozhodčí bezprostředně řekl, že Jedla couval, takže podle toho rozhodli. Nepřísluší mi však, abych se vyjadřoval k pravidlům.“
„Mám obrovský problém, fakt bych si vůbec nedovolil vlézt na hřiště jako rozhodčí ani pískat malé děti, protože je to nevděčné,“ řekl Skuhravý. „I když vás třeba sudí celý zápas řeže, tak nejhorší pro jakéhokoliv hráče je, že neví, co si může dovolit. Jednou to je tak, jindy jinak.“
Dodal, že jestli byl další hráč, který mohl ještě případně van Burena atakovat, metr od faulujícího Skyby, není otázka pro něj.
Komise rozhodčích FAČR se od této sezony ke sporným momentům veřejně nevyjadřuje. Delegát Pavel Mareš pro iDNES.cz vyloučení okomentoval takto: „Situace je zajímavá především z pohledu vzdálenosti místa přestupku k brance a postavení bránících hráčů. Van Buren si dal míč středem ideálně v pohybu směrem k brance. Důležité je samozřejmě postavení zbylých dvou bránících hráčů v momentě přestupku. Domnívám se, že jejich zásah do situace by byl omezený. Z mého pohledu jde o brankovou možnost, tedy reálné možné dosažení branky, které bylo přestupkem zmařeno. Takže červená karta.“