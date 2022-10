Hradecký kouč Koubek po derby: Pardubice ještě mnohokrát překvapí

Ani jedno z tohoto lákavého se fotbalistům Hradce Králové v derby s Pardubicemi ale nepovedlo.

Naopak, roli nakonec převzaly jiné trojky, pro Hradec nevýhodné: od Pardubic dostal tři góly a i díky nim se staly prvním mužstvem mimo aktuálně nejlepší domácí trojku Plzeň, Slavia a Sparta, které za již zmíněný téměř rok a půl nad Hradcem v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi vyhrálo.

„V minulých dnech jsem si říkal, kdy nás tu porazí někdo jiný než silná trojka a že už dlouho jsme tu s nikým dalším neprohráli. Podařilo se to Pardubicím, a je to zasloužené vítězství,“ konstatoval po porážce 1:3 kouč hradeckého mužstva Miroslav Koubek.

Zmizení lákavých představ přijímal s pokorou i přesto, že jeho tým v roli jasného favorita nestačil na soupeře, který i po výhře zůstává přikován na posledním místě tabulky: „Pardubice dřely. Neříkám, že moje mužstvo nebojovalo, ale dnes to zkrátka nebyl náš den.“

Porážky Hradce v azylu sezona 2021/2022 Hradec – Sparta 0:1 Hradec – Slavia 1:5 Hradec – Plzeň 0:2

Hradec – Sparta 0:1 Hradec – Slavia 1:5 Hradec – Plzeň 0:2 sezona 2022/2023 Hradec – Plzeň 1:2 Hradec – Pardubice 1:3



Pozn.: V minulé sezoně v azylu Hradec prohrál i s Mladou Boleslaví (2:3), ale domácím týmem tehdy byl soupeř.

I proto se od začátku zdálo, že hosté jsou ve všem o krůček napřed, že mají lepší pohyb, nevadily jim ani osobní souboje, v nichž mají nejhorší statistiky v celé lize. Tím si nejen sami vypracovávali šance, ale dokázali eliminovat i útočnou snahu Hradce.

„Pardubice si šly za svým štěstím hrou, kterou jsme přesně očekávali. Nedokázali jsme správně reagovat na jejich neustálé napadání a vysoký presink, neplnili jsme úplně dobře taktiku, kterou jsme si řekli.“

Korunu všemu snažení hosté nasadili svými góly. Na první, kdy Janošek z přímého kopu vymetl pravý horní roh Reichlovy branky, ještě Hradec rovněž pěkným gólem Kubaly záhy reagoval. Na další, tentokrát Černého přesný zásah do druhého horního rohu hradecké branky, už nikoliv.

Obě branky budou patřit do zlaté gólové pokladnice nejen tohoto ligového ročníku. „Při těch krásných gólech se na Pardubické usmál Pánbůh, ale zasloužili si to,“ poznamenal k ozdobám derby Koubek, „po vyrovnání Kubaly jsem sice věřil, že Pardubice porazit můžeme, ale zastavil nás právě gól Pavla Černého, ten byl zlomový.“ Prohra sice nepustila Hradec na skvělou třetí příčku, na druhé straně náskok na čtvrtém místě před ostatními mu zaručil, že na něm zůstane dál. Pro Koubka poučení, ale zároveň pokora z toho, kam tým na podzim došel.

„Máme dvě kola před koncem podzimu takové postavení, o kterém jsme ani netušili, že mít můžeme. Počítat ale umí každý a my jsme si uvědomovali, kam by nás to v případě výhry hodilo. Takhle ale uvažovat je zbytečné,“ poznamenal kouč, „teď se z toho musíme otřepat, porážka přijde na každé mužstvo.“

A Pardubice, které tentokrát měly být soupeřem, přes které se mělo dát přejít?

„Mají mužstvo, které ještě mnohokrát překvapí,“ je přesvědčený hradecký kouč.