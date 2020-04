Kluby řeší zmírněná vládní nařízení. Začne se příští týden znovu trénovat?

Některé z oslovených klubů uvažují, že by se právě po Velikonocích v omezeném režimu vrátily k tréninku. Jiné zatím vyčkávají, nepředbíhají.

„U nás se nic nemění, hráči pokračují v individuální přípravě, každopádně se zajímáme o další doporučení a případná utlumení opatření ze strany vlády a krizového štábu,“ sdělil Ondřej Kasík, ředitel komunikace ve Spartě.

„Samozřejmě situaci analyzujeme prakticky každý den s tím, že vždycky v závěru týdne padne rozhodnutí pro následující týden. V tuto chvíli bych velmi nerad předbíhal, ale je možné, že se od příštího týdne může A-tým ve velmi omezených podmínkách a za jasných opatření vrátit k určité formě tréninku,“ připustil zase slávistický mluvčí Michal Býček.



Vláda od úterka uvolnila některá nařízení ohledně venkovních sportovišť, byť podle vicepremiéra Karla Havlíčka nebude možné využívat jejich zázemí. To by pro fotbalisty v praxi mohlo znamenat, že se v omezeném počtu sejdou na tréninkovém hřišti, ale už by například nevyužívali kabiny. Nebo jen minimálně.

Podobně nyní fungují německé kluby.

„Pokud jsem opatření vlády správně pochopil, hráči by jen neměli používat společná sociální zařízení, takže by přijeli vlastními auty, s vlastním pitím a po tréninku by zase rovnou odjeli. Tedy tak trochu jako v Německu,“ uvedl Petr Koukal, tiskový mluvčí z Bohemians. „Řeší to sportovní úsek, tento týden pojedeme dál v individuálním režimu, ale příští týden by se hráči teoreticky mohli sejít.“

Ne však v Plzni, která alespoň prozatím podle mluvčího Václava Hanzlíka návrat ke společným tréninkům neplánuje: „Stále platí, že se všichni hráči chystají individuálně.“

Do sprchy až doma

V Německu se po vynucené pauze znovu připravují fotbalisté Bayernu Mnichov či Schalke, které dostalo povolení, že může jednu tréninkovou skupinku tvořit až sedm hráčů. Sešli se také hráči Hoffenheimu, Brém a dalších mužstev.



„Převlékám se doma, abych nemusel do kabiny. Po tréninku se pak sprchuju až doma,“ líčil současný režim v Augsburgu, dalším bundesligovém týmu, reprezentant Marek Suchý.

„Jsme rozdělení na dvě nebo tři skupiny, tréninky jsou absolutně bez kontaktů, pohybujeme se co nejdál od sebe, děláme různá cvičení s míčem, přihrávky, dlouhé balony, technická cvičení. Zkrátka abychom měli každý den balon u nohy a úplně z toho nevypadli,“ pokračoval v rozhovoru pro web FAČR.

Stejně jako v Česku platí v celém Německu zákaz shromažďování více než dvou osob. Výjimky jednotlivým týmům udělují spolkové země, v tuzemsku by zřejmě totéž musela učinit vláda.

Zatím ale české kluby, které společné tréninky přerušily v polovině března po vyhlášení celostátní karantény, k postupnému uvolňování opatření přistupují zdrženlivě. Zjišťují, v jakém režimu by se případně mohly připravovat.

„Pokud bychom ve skupinkách trénovat mohli, určitě bychom chtěli míč do tréninku zapojit. Ale všechno se bude odvíjet od dalších vládních nařízení,“ poznamenal za Karvinou její mluvčí Adam Januszek.



„Pořád je ovšem přímo dané, že v té tréninkové skupině musejí být maximálně dva lidi naráz, takže by mohl být individuální trénink trenéra s hráčem. Jinak to asi nejde udělat,“ řekl teplický mluvčí Martin Kovařík. „To bychom museli mít deset fotbalových hřišť a na každém jednu dvojici, což je asi jediná možnost, jak si to dovedu představit. Masovější sporty si prostě ještě musí počkat, zatím tedy pokračujeme v individuální přípravě.“

Fotbalová liga je zatím přerušena na neurčito a podobně jako ve většině ostatních evropských zemí čeká na vývoj současné situace okolo pandemie onemocnění covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Ostrý řez učinili pouze v Belgii, kde ročník předčasně ukončili a titul udělili v tabulce prvním Bruggám. Evropská fotbalová unie takový postup považuje za unáhlený.

„Zastavení soutěží by mělo být až posledním východiskem,“ tvrdí UEFA. A Ligová fotbalová asociace, která organizuje obě profesionální soutěže v Česku, se tím řídí.

S dohráním aktuálního ročníku souhlasí i většina prvoligových klubů. Jejich zástupci se pro to minulý týden vyslovili v anketě iDNES.cz.