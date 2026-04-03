Chance Liga 2025/2026

Na Korejce pozor, Sigma může vyprávět. Dovést je do Česka? Složité, i kvůli vojně

Václav Havlíček
  15:30
Až se za dva měsíce česká fotbalová reprezentace po dvaceti letech představí na mistrovství světa, půjde tak trochu o krok do neznáma. Ve skupině A totiž nemá žádného soupeře z Evropy, ale domácí Mexiko, JAR a také Jižní Koreu. A zejména na tu pozor!
Kapitán Sigmy Kliment se marně snaží odzbrojit Jihokorejce Leeho, jenž se nejspíš představí i na mistrovství světa proti Česku.. | foto: Martin Sekanina, SK Sigma Olomouc

Na první pohled to tak nemusí vypadat, ale půjde o pořádně nepříjemný tým. O šikovnosti jihokorejských - a obecně asijských hráčů - se přesvědčila i olomoucká Sigma.

V zápase Konferenční ligy Mohuče s Olomoucí v dresu domácích ve středu hřiště kraloval I Če-sun. Jižní Koreu reprezentoval na dvou posledních mistrovstvích světa, nasbíral za národní tým přes stovku startů. Velmi dobrý výkon předvedli také Japonci Sano a Kawasaki.

A nejde o jedinou zkušenost, kterou Hanáci mají. V zimní přípravě poměřili síly s Čonbukem, jihokorejským mistrem. Loni v lednu se zase utkali s dalším účastníkem jihokorejské K League 1 Kangwonem.

Momentka z osmifinále Konferenční ligy mezi Mohučí a Olomoucí.

A byť Sigma ani jeden zápas neprohrála (remíza s Čonbukem, výhra nad Kangwonem), kvalita soupeřů překvapila: „Nečekal jsem to, ale šlo o velmi agresivní a dynamické hráče,“ uznal před časem dnes už bývalý hráč Sigmy Jan Navrátil.

Není tak náhoda, že si letos v lednu Olomouc naplánovala střetnutí s jihokorejským celkem jako generálku na ligu. „Jsou to motorky natočené na klíček s neskutečným naturelem a mentalitou,“ konstatoval trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Hráči z Jižní Koreje či Japonska jsou cenným artiklem v západních ligách. V Anglii, ale zejména v Německu, které nemá pravidlo o maximálním počtu hráčů mimo Evropskou unii, byste jich za poslední roky našli více. Tak proč jich tolik není v Česku?

POHLED: Sluncem zalitá Sigma, klub dostal tvář. Ale nejtěžší část přichází teď

Ač se to nemusí zdát, jihokorejská liga je bohatou soutěží a tamní hráči jsou mnohdy lukrativně placeni. Mimochodem, třeba jihokorejský tým Kwangdžu před pár lety lákal obránce Sigmy Jakuba Pokorného. Jenže klub ho nepustil, byť Pokorný Korejcům radil: „Snižte mi plat, ale nabídněte Sigmě víc!“

„Z finančního hlediska je asi jasné, že nepůjdete někam přes tři čtvrtě světa, abyste měl to samé, co doma,“ připustil pak Pokorný.

„Když jsme s jihokorejskými týmy hráli, vždy jsme si tam někoho vyhlédli,“ přiznal zase Janotka.

Noví majitelé Sigmy by možná i finanční mantinely zvládli překonat, jenže pak nastává další problém: „Může být cestou je přivést, ale dostat je do Evropy není vůbec jednoduché. Třeba zjistíte, že musí na vojnu a vy o ně přijdete,“ krčil rameny Janotka.

„Nebo jsou holt tak skvěle zaplacení, a tudíž pak chodí spíše do západní Evropy a top lig. Neztrácejí dynamiku a mají potřebnou kvalitu, to je obdivuhodné. Hře to dodává šmrnc, není takové hráče lehké ubránit a držet s nimi krok,“ dodal trenér.

Pavel Šulc (vlevo), ještě v dresu Plzně, dotírá na Seung Bin Kima ze Slovácka.

Přesto česká liga pár jihokorejských jmen pamatuje. Nejznámějším jménem je pro české fanoušky Seung Bin Kim, bývalý hráč Dukly a Slovácka. Po sedmi letech v Česku se opět vrátil do své vlasti, právě kvůli vojenské službě.

A tak to vypadá, že si Sigma na exotické a zajímavé posily bude muset nechat zajít chuť. Ale vězte, že až se Jižní Korea postaví Česku, nebude trenér Janotka jediným, koho někdo z protivníků českého výběru určitě zaujme.

29. kolo

Kompletní los

28. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

