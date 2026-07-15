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Chance Liga 2026/2027

Konkurence je třeba, čekají nás tři soutěže, říká plzeňský záložník Hrošovský

Ervín Schulz
  11:50

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Patrik Hrošovský hovoří s médii. | foto: Martin Polívka, MAFRA

V generálce na novou sezonu odehrál bezmála sedmdesát minut, po úterní výhře 2:0 nad ukrajinským Žytomyrem na závěr rakouského soustředění byl Patrik Hrošovský, slovenský záložník fotbalové Plzně, spokojený.

„Výsledek je samozřejmě vždycky důležitý. Ale v přípravě, zvlášť v generálce na sezonu, jde o to, abychom se herně připravili co nejlépe na to, co nás za pár dnů čeká,“ konstatoval čtyřiatřicetiletý Hrošovský, který se do Viktorie vrátil před půlrokem z belgického Genku.

Nové dresy pro Viktorii. Unikátní

Venkovní dres Viktorie Plzeň pro sezonu 2026/27.

Venkovní sadu dresů pro novou sezonu představila plzeňská Viktoria. Společnost Macron si pro ni nachystala tentokrát dresy v poměrně odvážné barevné kombinaci. Což klub vysvětluje následovně: „Jeho barvy skrývají mix tvrdé práce, potu, světoznámého piva či odlesky průmyslové výroby.“

Plzeň vstoupí do nového ročníku první ligy v sobotu 25. července doma proti Liberci. Původně měla ještě předtím sehrát duel 2. předkola Evropské ligy proti norskému Tromsö, ale po vyřazení Karviné kvůli korupční kauze se Viktoria přesunula až do play off na konci srpna.

Soupeře se dozví po odvetách třetího předkola (13. srpna).

Máte pocit, že forma postupně graduje?
To nedokážu říci, ještě máme pár dnů do začátku. Věřím, že se nám hlavně vyhnou zranění a budeme připraveni co nejlépe. Soustředění v Rakousku splnilo svůj účel, splnili jsme vše, co bylo naplánováno. Teď to jen předvést v tom hlavním, tedy na hřišti v ostré sezoně.

Je dalším dobrým signálem, že v posledním přípravném utkání jste vzadu udrželi nulu?
Povedlo se, je to důležité. Ale musíme uznat, že soupeř si vytvořil několik dobrých šancí, které náš gólman dokázal pokrýt. Pro něj i pro celou obranu je nula důležitá.

Dokázali jste často držet míč, ale nebude třeba zapracovat ještě na větší rychlosti při přechodu do útoku?
Možná v určitých fázích ano. Ale jde o to dobře si vyhodnotit, kdy je dobré hru zrychlit a jít do brejku, kdy využít určité situace. A kdy naopak nepůjčit soupeři balon, dominovat na míči. Zvlášť když povedeme, je kvalita na balonu důležitá.

Znovu se střelecky prosadil útočník Kabongo, dobré momenty měl i mladý Panoš. Vnímáte, že konkurence v týmu vzrostla?
Jsem za to rád. Potřebujeme sílu a široký kádr, budeme hrát tři soutěže. Pamatuji si, že na jaře jsme v jednu chvíli měli hodně zraněných a chyběli nám. Konkurence je dobrá pro všechny, pevně věřím, že zůstaneme hlavně všichni zdraví.

Jak se na startu sezony cítíte vy osobně?
Moc dobře. Kromě posilovny jsme prakticky všechny tréninky absolvovali na hřišti, už se tolik neběhalo mimo něj. To všem vyhovuje. Věřím, že jsme na sezonu dobře připraveni.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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