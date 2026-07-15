Konkurence je třeba, čekají nás tři soutěže, říká plzeňský záložník Hrošovský

„Výsledek je samozřejmě vždycky důležitý. Ale v přípravě, zvlášť v generálce na sezonu, jde o to, abychom se herně připravili co nejlépe na to, co nás za pár dnů čeká,“ konstatoval čtyřiatřicetiletý Hrošovský, který se do Viktorie vrátil před půlrokem z belgického Genku.
Nové dresy pro Viktorii. Unikátní
Plzeň vstoupí do nového ročníku první ligy v sobotu 25. července doma proti Liberci. Původně měla ještě předtím sehrát duel 2. předkola Evropské ligy proti norskému Tromsö, ale po vyřazení Karviné kvůli korupční kauze se Viktoria přesunula až do play off na konci srpna.
Soupeře se dozví po odvetách třetího předkola (13. srpna).
Máte pocit, že forma postupně graduje?
To nedokážu říci, ještě máme pár dnů do začátku. Věřím, že se nám hlavně vyhnou zranění a budeme připraveni co nejlépe. Soustředění v Rakousku splnilo svůj účel, splnili jsme vše, co bylo naplánováno. Teď to jen předvést v tom hlavním, tedy na hřišti v ostré sezoně.
Je dalším dobrým signálem, že v posledním přípravném utkání jste vzadu udrželi nulu?
Povedlo se, je to důležité. Ale musíme uznat, že soupeř si vytvořil několik dobrých šancí, které náš gólman dokázal pokrýt. Pro něj i pro celou obranu je nula důležitá.
Dokázali jste často držet míč, ale nebude třeba zapracovat ještě na větší rychlosti při přechodu do útoku?
Možná v určitých fázích ano. Ale jde o to dobře si vyhodnotit, kdy je dobré hru zrychlit a jít do brejku, kdy využít určité situace. A kdy naopak nepůjčit soupeři balon, dominovat na míči. Zvlášť když povedeme, je kvalita na balonu důležitá.
Znovu se střelecky prosadil útočník Kabongo, dobré momenty měl i mladý Panoš. Vnímáte, že konkurence v týmu vzrostla?
Jsem za to rád. Potřebujeme sílu a široký kádr, budeme hrát tři soutěže. Pamatuji si, že na jaře jsme v jednu chvíli měli hodně zraněných a chyběli nám. Konkurence je dobrá pro všechny, pevně věřím, že zůstaneme hlavně všichni zdraví.
Jak se na startu sezony cítíte vy osobně?
Moc dobře. Kromě posilovny jsme prakticky všechny tréninky absolvovali na hřišti, už se tolik neběhalo mimo něj. To všem vyhovuje. Věřím, že jsme na sezonu dobře připraveni.