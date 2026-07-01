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Chance Liga 2025/2026

KOMENTÁŘ: Spíkr Tribuny Sever se ohání střelbou na FF UK. Bolí to, vy nejste Slavie

Jakub Kvasnička
  11:37
Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.
Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.
Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.
10 fotografií
Občas fakt bolí být slávistou. Jak řekl můj oblíbený soutěžící v jednom z dílů AZ-kvízu: „Mým koníčkem je hlavně fotbal, jsem slávista, takže jsem si té radosti v životě moc neužil.“ Prošli jsme si toho v historii hodně, a když už to konečně bylo všechno růžové, stala se ta nechutnost při derby. Válka Tribuny Sever s vedením Slavie pokračuje dodnes. Vlastně graduje.

Zatím to vypadá, že kotel bude zavřený celou sezonu. A proč to bolí? Protože je to celé naprosto hloupé, směšné. Slavie se chce dohodnout. Ale Tribunu Sever reprezentuje minorita nepříliš bystrých radikálů, která si klade podmínky. A bizarně argumentuje.

Dementi v kuklách vběhli na hřiště a házeli světlice do lidí, další napadli hráče Sparty. Moje šestiletá dcera to tehdy z tribuny natáčela na mobil a já byl daleko víc na dně, než když nás řídila slibotechna Leška, nebo když jsme dostali s Teplicemi 0:7 a málem sestoupili.

Spíkr Slavie, který to všechno rozjel, když poslal fanoušky k LED panelům, nyní bohužel promluvil. Au. Proč to jenom dělal?

Muž, jenž drží megafon, kouká do hlediště a řídí chorály, se pustil na twitteru do brutální filosofie. Bože. Připomeňme, že Slavie chce vymýtit idioty z fotbalu, klade si pár naprosto normálních podmínek, přičemž spíkr to fantastickým způsobem srovnává s nejhorší masovou střelbou naší historie a jejím následky…

Tvrdík reaguje na Tribunu Sever: Nikoho si za rukojmí nebereme. Zveřejnil dohodu

Zanecháváme fonetický přepis, aby to ještě víc zvonilo.

„Když se stala střelba na tý univerzitě, kde umřelo 14 lidí, tak ani potom ta univerzita nenainstalovala rámy nebo skeny ani nic podobnýho ke vstupu. Protože řekli: My potřebujeme udržet tu otevřenost.“

Tak určitě. Jedeme dál.

„Budeme teoreticky zabraňovat něčemu, co se za prvý nestane a za druhý tomu stejně nemůžeš zabránit, když se nějakej blázen rozhodne střílet. A dělaj nějaký jiný opatření, jak reagovat, kdyby se to stalo, jo. A to je stejný tady!“

Úplně stejný.

„Když se ozveš a řekneš (vedení Slavie): Vy ale všechno už máte, vy už nic nepotřebujete, tak okamžitě někdo řekne: A vy s tím jako souhlasíte? A vám to jako nevadilo? Víš. A zrovna u tý univerzity to muselo být brutální, protože tam zařvali lidi, že jo.“

No přesně no jako. Hezky a citlivě jsi to řekl. Naprosto logistický srovnání hele.

Zaklínat se čtrnácti mrtvými, abyste mohli nosit kukly a světlice, to je top.

„Takže kdykoliv ti bude někdo říkat, že mu jde o tvojí bezpečnost, ideálně miluju bezpečnost dětí, to miluju, to funguje vždycky, tak víš, že to je zmrd, co chce jen kontrolovat lidi. Smrt komoušům, čau.“

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Tenhle kluk je nejen chytrý, ale i velmi drsný, vůdčí typ. Byl jsem v Římě, kam jsem sehnal lístky do sektoru hostů, kde pak slávisty ještě dlouho po zápase držela italská policie. A tenhle absolvent osmi vysokých škol života a několika postgraduálních studií tam řval třeba na mého tátu nebo na děti co natáčely na mobil (vím, on to miluje, tu bezpečnost dětí). Organizoval lidi, jako kdyby mu to tam patřilo.

Ne kámo, Slavie nepatří nikomu. Ani Pavlu Tykačovi. A už vůbec ne tobě či dalším zástupcům Tribuny Sever. Chápu, že vám nejde o tu „bezpečnost dětí“, když polovina z vás děti ještě jsou a další polovina se tak chová.

Ale třeba já bych rád, aby se mi dcera už neptala, jestli ty světlice popálily nějaké sparťanské… děti.

Kolik z vás dupalo na dřevěné tribuně? Legendární rok 1996? Kolik chodilo na prázdný Strahov, když tam řádil třeba oplácaný Brazilec Adauto? Kolik si zažilo bídu s ENICem, kolik z vás chodilo na Slavii, když byla nad propastí, vlastnilo ji podsvětí a hrozil krach? Kde jste vzali právo mluvit za slávisty?

Tvrdík napsal dopis fanouškům. Zmínil v něm Tribunu Sever i to, jak v Edenu dál

Klub upustil i od kontroly obličejů. Namátkově – ani ne plošně – chce kontrolovat bezpečnostními skenery, chce vstup na občanku, omezit průchodnost stadionu. Chce dočasně zakázat pyrotechniku a mít větší kontrolu nad choreem. To je všechno. No a? Beze všeho. Něco se podělalo, musí přijít řešení.

A lidé, co bydlí u mámy o tom chtějí na stejné úrovni diskutovat s lidmi, kteří vrážejí do Slavie miliardy.

Měli by submisivně sklapnout, omluvit se, přijmout všechny podmínky klubu a jít zase fandit. Jsou v tom skvělí. Jedni z nejlepších v Evropě. Mají hezká chorea, nejlepší pokřiky, které řídí nejlepší spíkr, minimálně on si to myslí.

Abych na něj nebyl jen ošklivý, alespoň se tehdy (po delším váhání) omluvil za to, že vyhecoval fanoušky vběhnout na plochu. Jenže to je zapomenuto, nyní se pustil do natáčení slávistických true-crime videí a bojuje.

On celý organismus Tribuny Sever jen tak divně plácá. Místo pokory a uvědomění si chyb argumentuje FF UK či lacině líbivými estebáckými argumenty, když se schovává za nového bezpečnostního manažera Jiřího Komorouse. Připomíná mi to plácání politiků založené na emocích a nulových faktech.

Proslulá slávistická tribuna Sever zůstala proti Jablonci bez jediného fanouška. Klub má po výtržnostech v derby uzavřený stadion.

V dnešní době, když nemáš argumenty, hoď tam Hitlera, nácky, nebo samozřejmě komouše – StB. Estebácké manýry! To bude vždycky fungovat. Nebo ne?

Je nefér vytvářet kolektivní vinu. Ale kolektivní vinu nevytváří Slavia, ale jádro Tribuny Sever. Je potřeba nahlas říct, že tihle kluci, co se vyjadřují, aniž by o to kdokoliv z normálních slávistů stál, nejsou majorita. NE. Ale naprostá minorita, která si zprivatizovala slávistický kotel.

Sto lidí, kteří to kazí všem ostatním.

Sto lidí, na které velmi důsledně a dlouhá léta míří i pozornost policie.

Sto lidí, kteří dělají ostudu.

Mám na Tribuně Sever spoustu kámošů v čele s věčně nervózním šedesátiletým Mázou, jenž si před utkáním bere tři neuroly, jinak by se nedožil konce a poslušně drží choreo, přes které nevidí deset minut zápasu (a dalších deset minut přes dým).

Ale miluje to, miluje Slavii, je to magor. To je Tribuna Sever. Ta opravdová. Události minulé sezony Mázu devastovaly, přidal neuroly. Devastovaly i mě a 99,9 % slušných slávistů.

Fanoušci druhé kategorie. Tribuna Sever reaguje na Tvrdíka: Vydíral nás zákazy

Podle dalších částí onoho skvělého monologu spíkra chce „Slavia kontrolovat 30 tisícům lidi anály“. Přičemž „to neděláme ani v metru nebo na nádražích“.

Slavia si podle něj „najala zmrdy, který jsou celý život zvyklý kontrolovat lidi, je to jejich vášeň, proto dělaj co dělaj a dělali to i za minulýho režimu a jen zneužijí otázky bezpečnosti k tomu, aby mohli ty lidi kontrolovat.“

Ano, já jsem mluvil s Jiřím Komorousem a on mi říkal, že se strašně těší, až právě zneužije ty otázky bezpečnosti k tomu, aby mohl kontrolovat lidi. Kámo, aspoň si to předtím napiš, než začneš něco říkat…

Momentální válka bizárů musí skončit. Už se zracionalizujte kluci. Nejste Slavie. Nejste ani Tribuna Sever. Jen jste ji samozvaně ovládli a slušným lidem je z vás na blití.

A – teď znovu potěším spíkra – na blití je nejvíc tátům a mámám, kteří hrdě chodí do Edenu s dětmi, předávají jim červenobílou nemoc a vždycky byli na náš intelektuální klub hrdí. Bohužel intelektuálů v kotli radikálně ubylo.

Kluci z Tribuny Sever, kdybyste aspoň jednou řekli, všichni dohromady, místo těch vašich emotivních populistických hloupých prohlášeních: Sorry, posrali jsme to.

Takhle jste ztratili respekt drtivé většiny (nejen) slávistického národa.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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