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Chance Liga 2026/2027

Karle, doporučuju přezkum, za nás je tam penalta. Komise zveřejnila komunikaci VAR

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  15:30
Do dění na hřišti vstoupí rázný hlas, který hlavní rozhodčí Karel Rouček slyší ve sluchátku. „Karle, doporučuju ti přezkum. Za nás je tam potenciální pokutový kop za ruku,“ říká videoasistent Tomáš Kocourek v průběhu ligového utkání mezi Plzní a Libercem (1:3). Komise rozhodčích ukázala novinku, od nové sezony zveřejňuje komunikaci mezi hlavním sudím a kolegy u videa.

V osmi zápasech úvodního dějství došlo k pouze dvěma případům, kdy hlavní rozhodčí na radu videoasistenta změnil svůj původní verdikt.

Vedle zápasu v Plzni zazněl Kocourkův hlas z centrály VAR v pražské Michli i v nedělním duelu Slavie se Slováckem (5:1).

Nikoli však v úvodu utkání za stavu 2:1, kdy měl VAR doporučit hlavnímu, aby za faul slávisty Jakuba Kolíska na Gigliho Ndefeho dal červenou kartu.

Jelikož s napomenutím žlutou kartou souhlasil a neozval se, tak platil verdikt Ondřeje Pechance na hřišti.

Videoasistent zavolal až v 57. minutě, kdy hostující Pavel Juroška za stavu 4:1 došlápl na achilovku slávisty Mikuláše Konečného. Pechanec odpískal jen přestupek.

„Ondro, doporučuju ti přezkum, potenciální červená karta za došlápnutí zezadu s intenzitou od hráče číslo 77. Je to bad image,“ vysvětluje Kocourek s tím, že jde o ošklivý zákrok, který by se měl trestat. „Ukážu ti nejdřív fotku, pak celou situaci v dynamice.“

Hlavní sudí Pechanec dorazí k monitoru a souhlasí. „Došlápnutí na achilovku, ohnutá noha, červená karta.“

Tu vzápětí vytahuje a Juroškovi ukazuje, aby opustil hřiště.

Chance Liga 2026/27

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O den dřív v Plzni byl shodou okolností videoasistent Kocourek také v akci. Domácí záložník Patrik Hrošovský centruje, liberecký Lukáš Masopust centr odvrací tím, že jde tělem proti míči, který mu narazí do paže.

„Karle, doporučuju ti přezkum. Za nás je tam potenciální pokutový kop za ruku. Nejdřív ti ukážu balon na ruce,“ sděluje Kocourek hlavnímu Karlu Roučkovi.

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„Ano, vydrž. Jsem tady, ano, vidím to jasně,“ reaguje Rouček u monitoru.

„Ještě pustím obraz z dálky, ať máš přehled o celé situaci,“ podotýká VAR.

„Ano, jasný, on tam udělá pohyb tělem. Nařizuju pokutový kop bez nutnosti osobního trestu,“ říká Rouček.

„Ano, souhlasím,“ odpovídá VAR.

I když se Rouček opravil a učinil nakonec správné rozhodnutí, komise mu původní verdikt - nenařízení pokutového kopu - vytkne.

„Nenařízený pokutový kop za ruku je opravdu chybou rozhodčího. Věřím, že pan Gómez bude chtít takové verdikty potlačovat, Karel Rouček měl fakt dobré podmínky pro rozhodnutí a neučinil ho. VAR ho pak musí opravit. Tohle by měl mezinárodní rozhodčí prostě zvládnout,“ myslí si bývalý rozhodčí a prvoligový delegát Pavel Mareš, expert iDNES.cz na problematiku sudích.

Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Plzni v úvodním kole Chance ligy.
Radost libereckých fotbalistů po gólu proti Plzni v úvodním kole Chance ligy.
Liberecký brankář Tomáš Koubek chytá míč po rohovém kopu v zápase proti Plzni.
Plzeňský brankář Florian Wiegele zasahuje v utkání proti Liberci.
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2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
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10. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
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12. SK Artis BrnoArtis Brno 1 0 0 1 2:4 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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