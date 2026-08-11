Nevidím nic, hlásí sudí od monitoru ve Zlíně. Jakože vůbec nic? diví se VAR

Útočník si jde vyloženě pro faul
Úsměvný dialog uslyšíte v komunikaci mezi rozhodčím a VAR, což je novinka od nové sezony, kterou zavedla komise rozhodčích. Zveřejňuje jen ty případy, v nichž došlo ke změně verdiktu. Sporné situace však nekomentuje.
V třetím ligovém dějství VAR intervenoval v páteční předehrávce mezi Zbrojovkou Brno a Libercem (0:1), kdy sudí Lukáš Nehasil původně vyloučil domácího Filipa Vedrala za zmaření zjevné brankové možnosti, když před pokutovým územím svedl souboj s Lukášem Maškem.
„Tady vidíš detail kontaktu,“ vítá VAR Michael Kvítek sudího u monitoru.
„Pusť mi to ještě jednou. To samé, co jsem teď viděl,“ žádá Nehasil.
„Když se podíváš na toho útočníka, tak padá ještě před tím kontaktem,“ poukazuje VAR.
„Naprosto s tebou souhlasím,“ reaguje Nehasil. „Útočník podlamuje nohy ještě před tím kontaktem a pak teprve dojde ke kontaktu, který je minimální. Útočník si pro to vyloženě jde, chce z toho získat faul. Pro mě je to málo na přestupek a udělení červené karty, takže tím pádem ji ruším,“ hlásil Nehasil.
Už den před zveřejněním komunikace server iDNES.cz situaci v Brně podrobně popsal v nové rubrice Odpískáno, v níž někdejší sudí, prvoligový delegát a bývalý člen komise rozhodčích Pavel Mareš s bývalým prvoligovým sudím Karlem Hrubešem hodnotí sporné situace.
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„Rozhodně nejde o jednoduchou herní situaci. Rozhodčí musí sledovat souboj v horní i spodní části těla obou hráčů a k tomu naplnění znaků zmaření zjevné brankové možnosti. V samotném souboji útočník ztrácí stabilitu v pohybu při korektním tělesném souboji s protihráčem, pád na zem není v důsledku přestupku soupeře,“ zdůraznil Mareš.