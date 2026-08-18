Pro sudího Jana Všetečku nepříjemná chvíle, protože tuší, že se dopustil zjevného omylu. „Bylo to utkáni s řadou těsných a nejednoduchých situací,“ upozorňuje expert iDNES.cz na problematiku rozhodčích Pavel Mareš v novém seriálu ODPÍSKÁNO.
Všetečka odvolal tři góly: jeden kvůli ofsajdu (neřeší hlavní rozhodčí), druhý kvůli ovlivnění před dosažením branky a třetí pro předchozí faul skórujícího hráče.
Navíc zrušil pokutový kop, který původně nařídil.
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Tři změny verdiktu šly proti hostujícímu týmu, což je rovněž pro sudího v zápase složité, byť se pravidlově jednalo o správná rozhodnutí.
Komise rozhodčích od nové sezony zveřejňuje komunikaci mezi hlavním sudím na hřišti a videoasistentem a to v případech, kdy dojde k intervenci a doporučení ke změně verdiktu. Poslechněte si jednotlivé situace.