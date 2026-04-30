Španěl z El Clásika, nebo dál s Kovaříkem? Fotbal si zvolí nového šéfa rozhodčích

Předseda asociace David Trunda předstoupí před svých dvanáct kolegů ve vedení a navrhne jméno předsedy, případně dalších členů komise.
Aby byl předseda zvolen, musí pro něj zvednout ruku aspoň sedm mužů z třináctičlenného výkonného výboru.
V zákulisí se už týdny vede politický boj. Z jeho jednotlivých bitev lze usuzovat, že blíž k pozici šéfa sudích má Carlos Clos Gómez, jenž na asociaci pracuje od ledna jako konzultant a instruktor systému VAR.
Zásadní roli mohou mít silní hráči české komory Tomáš Pešír, místopředseda asociace za Čechy, a plzeňský šéf Adolf Šádek, člen výkonného výboru za ligové kluby.
Pokud by byl Gómez opravdu zvolen, je možný návrat na scénu Pavla Královce, někdejšího elitního českého sudího, který se z fotbalu po změně poměrů na jaře 2021 vytratil.
Komise rozhodčích je jediná instituce, která spojuje asociaci (FAČR) a Ligovou fotbalovou asociaci (LFA). Ta řídí první a druhou ligu, má například i svoji disciplinárku, ale sudí patří pod hlavní spolek FAČR, což je úzus od Evropské fotbalové unie (UEFA).
Primárně je tedy volba komise zájmem ligových klubů pod hlavičkou hnutí, které zastřešuje amatérský, výkonnostní a mládežnický fotbal včetně více než 300 tisíc svých členů.
Členové výkonného výboru FAČR
David Trunda – předseda
Zdeněk Grygera – 1. místopředseda za Moravu, sportovní ředitel prvoligového Zlína
Tomáš Pešír – 2. místopředseda za Čechy
Pavel Nezval – předseda řídící komise pro Moravu a člen dozorčí rady STES
Tomáš Kubr – předseda řídící komise pro Čechy a člen výkonného výboru Pražského krajského fotbalového svazu
Václav Brabec – člen za kluby 1. a 2. ligy, majitel prvoligového Baníku Ostrava
Adolf Šádek – člen za kluby 1. a 2. ligy, spolumajitel prvoligové Plzně
Jaroslav Tvrdík – člen za kluby 1. a 2. ligy, šéf prvoligové Slavie
Vladimír Kristýn – člen za Moravu, předseda krajského fotbalového svazu Jihomoravského kraje
Karel Kula – člen za Moravu, starosta Českého Těšína a předseda krajského fotbalového svazu Moravskoslezského kraje
Pavel Chán – člen za Čechy, předseda příbramského okresního fotbalového svazu
Tomáš Provazník – člen za Čechy, předseda divizního Sokolova a předseda krajského fotbalového svazu Karlovarského kraje
Dušan Svoboda – člen za Čechy, předseda Pražského krajského fotbalového svazu a místopředseda představenstva prvoligové Sparty
Klíčové bude, kterého z kandidátů navrhne předseda asociace David Trunda. Před úterním zasedáním výkonného výboru by už mělo být všechno předjednáno a volba by už následně měla projít.
Část výkonného výboru chce pokračovat bez Kovaříka, jenž se před dvěma lety dostal do sporu právě s plzeňským generálním ředitelem Adolfem Šádkem.
Ve výkonném výboru, který o volbě rozhoduje, mají své zástupce i další velké kluby Slavie, Sparta a Baník Ostrava. Rozhodne, jak se jim podaří přesvědčit kolegy z vedení mimo profesionální fotbal, což je důležitá část hlasů.
Jméno předsedy půjde ještě ke schválení na Ligový výbor LFA, který z většiny tvoří právě ti samí zástupci Slavie, Sparty, Plzně a Baníku, již sedí ve výkonném výboru FAČR. Čili Šádek, Jaroslav Tvrdík, Dušan Svoboda a Václav Brabec.
Kdo jsou oba kandidáti?
Libor Kovařík, někdejší prvoligový sudí, vede komisi poslední tři roky, předtím dělal místopředsedu během dvouleté éry Radka Příhody.
Ten nastoupil v létě 2021 po valné hromadě, na které se asociace aspoň navenek zbavila tzv. berbrovského vlivu, kterému za předsedy Jozefa Chovance a místopředsedy Martina Wilczeka podléhala právě i komise rozhodčích.
Roman Berbr, někdejší místopředseda asociace, byl v říjnu 2020 zatčen a posléze odsouzen k podmínečné trestu za zpronevěru na plzeňském krajském svazu. Mezitím z hnutí vystoupil.
Za Příhody a za Kovaříka prošla listina sudích pro profesionální soutěže obří změnou, spoustu sudích smetla právě aféra s Berbrem, v níž figuroval například i Roman Rogoz, bývalý sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad.
Ligu začali pískat mladí nezkušení sudí, protože spousta těch zkušených, čili dostatečně „vypískaných“, byla v tu chvíli zdiskreditována.
Kovaříkovi je vyčítán malý posun ve výkonnosti i vzdělávání, včetně vyklízení pozic na mezinárodní scéně, což s nastupujícími sudími souvisí. Na druhou stranu získal důvěru části veřejnosti, nedochází k excesům, chybu na hřišti sudí většinou opraví na doporučení videoasistenta.
Smlouvu má Kovařík do konce aktuálního ročníku.
Druhý adept Carlos Clos Gómez je někdejší španělský sudí, jenž v posledním roce aktivní kariéry dostal na povel i ligové El Clásico. Souboj Barcelony s Realem Madrid řídil předtím v Superpoháru i v semifinále Královského poháru. Na mezinárodní scéně na vrcholné zápasy nedosáhl.
V létě 2010 pískal duel Viktorie Plzeň v kvalifikaci Evropské ligy proti Besiktasi a o pět let později byl jako hlavní v zápase Sparty se Schalke v Evropské lize.
Po odchodu do rozhodcovské penze měl ve Španělsku na starosti zavádění VAR. Loni v létě po kritice některých klubů v čele s Realem Madrid nuceně skončil stejně jako celá komise rozhodčích. „Vydáváme se do nové éry a chceme jít jinou cestou,“ vysvětlila tenkrát španělská asociace.
Po půl roce našel práci na české asociaci, což bylo i díky kontaktům někdejší zdejší šéfky sudích Dagmar Damkové, která do loňského října osm let pracovala v komisi rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).
Oficiálně je pozorovatelem a instruktorem systému VAR se zaměřením na zdokonalování koordinace mezi sudími na trávníků a těmi u videa. Je veřejným tajemstvím, že s kolegou Kovaříkem na stejné vlně nejsou. A před úterní volnou jsou z nich rivalové.
S volbou Gómeze se v zákulisí probírá návrat někdejšího sudího Pavla Královce mezi funkcionáře. Osmačtyřicetiletý Královec byl léta nejvýše postaveným českým rozhodčím na mezinárodní listině a řídil zápasy Ligy mistrů.
Aktivní kariéru ukončil v květnu 2021 právě s nástupem nové „politické garnitury“ do čela asociace. Nový šéf Petr Fousek pak s požehnáním výkonného výboru svěřil rozhodčí Příhodovi.