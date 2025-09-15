Chance Liga 2025/2026

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Autor:
  14:30
Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc, která v osmém ligovém kole podlehla Plzni 0:1. Co se tam stalo?
Rafiu Durosinmi z Plzně (vpravo) slaví branku v utkání s Olomoucí.

foto: Martin Polívka, MAFRA

Václav Jemelka z Plzně vede míč v utkání s Olomoucí.
Plzeňští fotbalisté slaví branku v utkání s Olomoucí.
Po půlhodině hry plzeňský gólman Martin Jedlička v nepřerušené hře posílá dlouhý nákop na polovinu soupeře.

Milan Havel, který se nachází v ofsajdovém postavení, se podle výkladu pravidel aktivně zapojí do hry, byť míčem nezahraje. Naváže na sebe protivníka Michala Berana, který se po střetu s ním ocitá v nevýhodné pozici a při bránění ztratí důležité metry.

Pomezní rozhodčí Jiří Kříž správně zvedá praporek a upozorňuje na ofsajd. Hlavní sudí Ondřej Berka jeho signalizaci ignoruje, nebo si jí omylem nevšímá a pouští plzeňské fotbalisty do útočné akce, kterou stoper Abdoulaye Sylla na hranici pokutového území zastavuje.

Jenže kvůli pomalé reakci a podcenění situace nezíská míč pod kontrolu, nestihne přihrát, dotěrný Prince Adu mu míč vypíchne a z následné akce za dvanáct sekund střílí Plzeň gól, jehož autorem je Rafiu Durosinmi.

„Rozhodčí gól správně uznal. V rámci útočné akce, z které branka padla, nedošlo k porušení pravidel, proto VAR správně neintervenoval,“ oznámila komise rozhodčích, když si v pondělí situaci rozebrala.

Jenže...

„Situaci předcházela jiná útočná akce, kdy se jednalo o ofsajd, který rozhodčí chybně neodpískal. Hráč domácího družstva, který se nacházel v ofsajdové pozici, omezil v pohybu hráče hostujícího družstva,“ upozornila komise.

Pískot mě mrzí. Kolegové si mysleli, že jsem bláznivý, líčil plzeňský kouč Koubek

Chybu udělal hlavní sudí Berka, protože neodpískal ofsajd v předchozí útočné akci.

Ale platil gól správně? Neměl VAR přece jen intervenovat? Šlo o jednu souvislou akci, nebo o dvě? Dostali Olomoučtí míč pod kontrolu? Pokud by to tak bylo, VAR by se už k ofsajdu nevracel.

Olomoucký trenér Tomáš Janotka podobně jako nedávno na Spartě zpochybňoval obě červené kary pro své hráče Syllu a Ghaliho.

„Kdybych byl trenér Plzně, chci dvě červené. Jako trenér Sigmy jsem přesvědčený, že mohly být obě žluté,“ prohlásil Janotka.

Sylla obdržel červenou kartu za zmaření vyložené šance, kdy stáhl unikajícího Adua. Na jeho úrovni se nacházel druhý stoper Král, k bráně bylo ještě poměrně daleko. „V 58. minutě rozhodčí správně vyloučil hráče hostujícího družstva za zmaření zjevné brankové možnosti soupeře držením,“ konstatovala komise.

„Plzeňský útočník neměl tak výrazný náskok, aby to bylo zmaření stoprocentní brankové příležitosti,“ rozporoval verdikt olomoucký kouč.

Ghali u postranní čáry nebezpečným zákrokem fauloval Jana Palusku, který kvůli zranění musel po pár minutách střídat a po zápase dostal berle. Berka nejdřív udělil žlutou kartu, na doporučení VAR verdikt změnil.

„V 66. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně udělil červenou kartu hráči hostujícího družstva za surovou hru. Hráč hostujícího družstva zasáhl ve skluzu vysokou intenzitou stojnou nohu soupeře,“ řekla komise.

„Zákrok to byl nešetrný. Ale že by to bylo zase tak nebezpečné... Nakonec ho ani netrefil nohama, ale bokem. Viděl jsem to stejně jako sudí Berka v první chvíli, kdy ukázal žlutou. Trend je asi takový, že červená se dá udělit. Ale nejsem si jistý, zda by to bylo stejné na opačné straně,“ naznačil Janotka.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
