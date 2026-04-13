Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Aktualizujeme   13:20
Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích nerozporovala červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni. O jeho osudu rozhodne ve čtvrtek disciplinární komise, hrozí mu trest až na šest utkání.
Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní. | foto: Petr Topič, MAFRA

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...
Do kauzy údajného plivnutí na ležícího plzeňského obránce Samsona Dweha v pondělí odpoledne vnesla částečně jasno komise rozhodčích.

Došla k závěru, že v případě nesportovního chování videoasistent Jan Beneš a hlavní sudí Marek Radina nechybovali.

Radina odpískal faul na Dweha. Chorý k němu přiběhl, sklonil se nad něj a zblízka na něj řval. Sudá původně udělil žlutou kartu, vzápětí na doporučení VAR verdikt změnil a Chorého vyloučil za plivnutí.

„Přestože není možné prokázat úmysl domácího hráče, z dostupných záběrů je vidět, že při nepřiměřeném verbálním útoku směrem k soupeři vypustil z úst větší množství slin. Tento skutek naplňuje povahu přestupku plivnutí, červená karta byla udělena správně,“ řekl komise rozhodčích.

Co to znamená? Pro Chorého a Slavii špatnou zprávu.

Disciplinárka se ve čtvrtek bude řídit tím, co sudí napsali do zápisu. „Plivnutí na soupeře nebo jinou osobu, domácí hráč číslo 25 v přerušené hře plivnul na ležícího soupeře.“

Disciplinární řád paragraf 44 uvádí: „Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla dvanáct, bude potrestán zákazem činnosti na až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 korun.“

Slavia vede ligu o osm bodů před Spartou, do konce sezony zbývá sedm utkání. Příště hraje v Hradci Králové, základní část zakončí dohrávaným 27. kolem proti Olomouci. Následuje nadstavba, v jejímž druhém kole ji bude čekat derby proti Spartě.

Sám Chorý přibližně hodinu po utkání přišel na tiskovou konferenci a odmítl, že by na Dweha plivnul. „Normálně jsem se k němu naklonil a řval na něj, ne že ne. Prostě emoce. A jak jsem křičel, tak mi z pusy kapaly sliny. Určitě jsem na něj neplivnul,“ hájil se.

Podobná slova po zhlédnutí videozáznamu volil i trenér Jindřich Trpišovský. „Mě překvapuje to vyjádření rozhodčích. Já když mluvím, tak občas na někoho taky prsknu. Ne, nechci to zlehčovat a zastávat se ho. Ale byl předkloněný. Že tam někdo vidí jasný plivnutí? To tam jednoznačné není. Udělat z toho úmyslné plivnutí, to je vaření z vody. Je to obrovský precedens, jednoznačně. Nemůžu teď mluvit za klub, jak se k tomu postaví,“ řekl Trpišovský.

Slavia po dvanácti hodinách zveřejnila protest, který odeslala na Ligový výbor (LFA).

„Klub souhlasí s udělením žluté karty a zcela odsuzuje přehnaně emotivní reakci našeho hráče, k níž vůbec nemělo dojít. Stejně tak ale odmítá, že by ze strany hráče Tomáše Chorého došlo k úmyslnému plivnutí na hráče Sampsona Dweha,“ uvozuje Slavia text dopisu na svém webu.

V řádech spojení „úmyslné plivnutí“ není popsáno, ale je zde uvedeno jen „plivnutí“. A to Chorého čin podle komise rozhodčích naplňuje.

Slavia však namítá. „Z žádného z dostupných záběrů nevyplývá, že by plivnutí skutečně došlo. Takové tvrzení hlavního rozhodčího je zcela neprůkazné a není podloženo jednoznačnými důkazy,“ tvrdí klub prostřednictvím svého generálního ředitele Martina Říhy.

„Ze všech dostupných záběrů je naopak zřejmé pouze to, že z úst hráče došlo k samovolnému uvolnění sliny v důsledku emotivního projevu. Takový jev v žádném případě nelze podřadit pod pojem „plivnutí“, které je v z povahy věci vědomé a úmyslné vypuštění sliny z úst značnou silou a určitým směrem (viz vymezení s odkazem na Český národní korpus),“ zdůraznil klub.

Soud je teď na disciplinární komisi.

Ta při vynesení verdiktu bude přihlížet k předchozímu provinění. Chorý v současném ročníku loni v srpnu údeřil pěstí do rozkroku brankáře Milana Heču ze Slovácku a dostal trest na šest utkání.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Aktualizujeme
Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích nerozporovala červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29....

13. dubna 2026  13:20

Další prvoligový hráč v korupční kauze. Zapleten je i olomoucký Elbel, tvrdí policie

Olomoucký obránce Jakub Elbel.

Šetření s ním nezahájila etická komise, neobvinila ho ani policie. Přesto je olomoucký fotbalista Jakub Elbel dalším prvoligovým hráčem, který je podle spisů zapojený do běžící korupční kauzy. Podle...

13. dubna 2026  13:14

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Českobudějovický brankář Dávid Šípoš inkasuje gól z pokutového kopu od Jana...

Radní města v pondělí nakonec nevypověděli nájemní smlouvu fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice na užívání stadionu, což by pro druholigový klub znamenalo velký problém. Chce dát šanci...

13. dubna 2026  13:03

Přijde Arsenal o titul? Pořád je to nejlepší klub v Anglii, přesvědčuje Guardiola

Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City během utkání proti Chelsea.

Zhruba 20 minut před koncem nedělního utkání, když fotbalisté Manchesteru City vedli už 3:0 na Chelsea, kamery zabraly jednoho z hostujících fanoušků. Ten držel plastovou láhev s logem Arsenalu a...

13. dubna 2026  12:50

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Ještě věříte, že by snad v závěru Chance Ligy přišlo drama? Náskok vedoucí Slavie na druhou Spartu se dvě kola do konce základní části snížil na osm bodů poté, co lídr soutěže doma remizoval 0:0 s...

13. dubna 2026  11:30

Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii.

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

13. dubna 2026  11:05

V první půli jsme snad měli kopačky obráceně, štvalo Trousila. Výhra? Pro fandy

Pardubický kouč Jan Trousil v debatě s Michalem Hlavatým.

Stává se často, že pardubičtí fotbalisté soupeře na domácím stadionu soupeře většinu času přehrávají a nakonec zápas ztratí. V neděli doma s Olomoucí se stal přesný opak. Sigma měla po první půli...

13. dubna 2026

Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

Zdravotníci ošetřují Antonína Kinského po zásahu do hlavy.

Jako kdyby si té smůly nevykousl už dost. Celou hodinu chytal Antonín Kinský vlastně pohodový zápas. Předvedl jeden výborný zákrok na konci poločasu, v modrém dresu s krátkým rukávem z něj od začátku...

13. dubna 2026  10:02

Moulis: Na „psy“ nám to nešlo. Proti fotbalovým týmům je to lepší

Pavel Moulis a Tomáš Vondrášek slaví gól Ústí nad Labem proti Jihlavě.

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

13. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:52

Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

Brian Priske a Zdenko Frťala (vpravo), trenéři Sparty a Teplic v nedělním...

Láska nebeská z toho asi nebude, ale už ani Klub rváčů. Spory mezi fotbalovými trenéry Zdenkem Frťalou a Brianem Priskem ustaly. Dřív po sobě štěkali, před nedělním ligovým magnetem Teplic se Spartou...

13. dubna 2026  9:38

Nejde to jen odcvrnkat. Lerch o přechodu do Artisu i práci asistenta

Asistent trenéra SK Artis Brno Jiří Lerch

Sotva skončil v Jihlavě, hned se stěhoval do Brna. Fotbalový trenér Jiří Lerch v závěru března vyslyšel volání zdejšího druholigového Artisu, který po sérii jarních neúspěchů hledal pobočníka k...

13. dubna 2026  9:18

