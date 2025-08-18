Slavia měla podle komise kopat penaltu. U zákroku Chaloupka sudí nechyboval

Slavia měla v závěru prvního poločasu sobotního utkání 5. kola dostat možnost k vyrovnání na 1:1, jenže Rouček verdikt Tekijaškiho na Schranze jako faul neposoudil.
Chyboval jen hlavní sudí, nikoli VAR, byť to může znít nelogicky.
Nešlo totiž o zcela zjevnou chybu, proto videoasistent Jiří Adam změnu verdiktu nedoporučil.
„Rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro hostující tým za držení. U držení má VAR intervenovat pouze ve výjimečných a nezpochybnitelných situacích, což nebyl tento případ, VAR správně neintervenoval,“ oznámila komise.
Naopak správně podle komise si sudí počínali v 78. minutě, kdy po souboji na polovině hřiště Chaloupek jako poslední slávista oběma rukama držel Puškáče. Přitom Jablonečtí se hodně zlobili, trenér Luboš Kozel za protesty dostal žlutou kartu.
Komise při svém zdůvodnění poukázala na to, že jablonecký útočník si do výhodné pozice sám pomohl rukama.
„Rozhodčí správně neudělil hostujícímu hráči červenou kartu za zmaření zjevné brankové možnosti. V souboji o míč došlo k oboustrannému držení, při kterém byl nejprve aktivnější hráč domácích a následně pak protihráč. VAR správně neintervenoval,“ řekla komise.