Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Autor:
  15:05
Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i videoasistent Karel Rouček. Ten měl ze své pozice doporučit změnu verdiktu. K úmyslnému zásahu rukou slávisty Muhammeda Chama na hranici pokutového území nelze podle komise říct, jestli k němu došlo uvnitř.
Sparťanský záložník Patrik Vydra prochází okolo Muhammeda Chama ze Slavie.

Sparťanský záložník Patrik Vydra prochází okolo Muhammeda Chama ze Slavie. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávisté s kapitánem Janem Bořilem děkují fanouškům za podporu v derby proti...
Sparťané Asger Sörensen a Jan Kuchta litují neproměněné šance v derby proti...
Sparťanský Trenér Brian Priske a pravý wingbek Angelo Preciado
Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie.
27 fotografií

Vydra ve 34. minutě ve středu pole sice odehrál míč, ale poté došlápl na Schranzův kotník.

Sudí Jan Všetečka neodpískal ani faul, jelikož situaci dost dobře neviděl. Vydra v té době hrál už se žlutou kartou, kterou dostal za strčení do Jana Bořila.

Po zhlédnutí záznamu bylo všem jasné, že Vydra měl být za faul na Schranze vyloučený minimálně po druhé žluté kartě. Jelikož se videoasistent Rouček přiklonil zřejmě jen k napomenutí, tak neintervenoval.

Komise však druhý den řekla, že Vydrův zákrok byl na přímou červenou kartu.

„Rozhodčí chybně neudělil červenou kartu. Domácí hráč sice míčem zahrál, ale do souboje šel nepřiměřenou silou a ze záběrů je patrné, že ohrozil zdraví soupeře. VAR chybně neintervenoval,“ řekl komise.

Od sudích to byla hrubá chyba, která ovlivnila další průběh derby. Sparta sice byla celkově lepším týmem ale v té době prohrávala 0:1. V deseti by se jí manko dohánělo mnohem obtížněji. Po hodině hry už za stavu 1:1 Všetečka správně vyloučil slávistu Tomáše Vlčka, který stáhl Veljka Birmančeviče, jenž běžel sám na bránu.

Při sporné situaci ve 20. minutě, kdy slávista Cham míč odpinkl rukou nad hlavou, měl Všetečka udělit žlutou kartu za nesportovní chování. Jestli Cham zahrál rukou uvnitř pokutového území nebo venku, nešlo podle televizních záběrů zcela jasně určit. Proto mu komise nevytkla, že nařídil jen přímý kop z hranice vápna. A zřejmě by mu ani nevyčetla, pokud by nařídil penaltu.

„Rozhodčí správně nařídil přímý kop za úmyslnou hru rukou hostujícího hráče, který měl za tento přestupek obdržet žlutou kartu. Z dostupných záběrů není prokazatelné, zda k přestupku došlo uvnitř nebo mimo pokutové území, VAR proto správně neintervenoval,“ oznámila komise.

Ta na žádost novinářů veřejně komentovala i další tři sporné okamžiky v zápasech Plzně s Hradcem Králové (3:3), Dukly s Teplicemi (1:3) a Zlína s Baníkem Ostrava (1:1).

Ostravský obránce Alexander Munksgaard v nastaveném čase vstřelil vyrovnávací gól ve chvíli, kdy na hřišti byly dva míče. Ten druhý, který chvíli předtím přiletěl z publika, byl přitom kousek od střelce.

„Rozhodčí pravidlově správně uznal branku hostujícího družstva. Podle pravidel fotbalu je rozhodčí povinen přerušit hru v případě, pokud druhý míč hru ovlivňuje, což nebyla tato situace,“ řekla komise.

Kapitán pražské Dukly Jan Peterka byl po právu vyloučen za zákrok na teplického Matyáše Kozáka.

„Rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče domácího družstva za surovou hru. Domácí hráč skočil nataženou nohou proti soupeři a zasáhl jej podrážkou nad kotník.,“ oznámila komise.

V Plzni sudí Jan Beneš správně odpískal penaltu za ruku hostujícího Alexandra Sojky, do níž ho míč trefil z bezprostřední blízkosti po odrazu od tyče.

„Rozhodčí na základě intervence VAR správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč měl ruku v okamžiku dotyku s míčem daleko od těla.“

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je nejlepším střelcem ligy, ve čtyřiatřiceti se útočník Jan Chramosta z Jablonce poprvé v kariéře dočkal pozvánky do národního mužstva. Před kvalifikačními zápasy proti Chorvatsku a na Faerských...

6. října 2025  10:19,  aktualizováno  12:59

Bakošova budoucnost? Nepočítám s ničím, pobavíme se, řekl dočasný kouč Plzně

Bývalý slovenský kanonýr, který se minulý týden po odvolání Miroslava Koubka narychlo přesunul z role asistenta do pozice dočasného kouče Viktorie, měl odřídit dva zápasy. Skvěle zvládl duel Evropské...

6. října 2025  12:18

Návrat do Plzně po 12 letech. Při příjezdu byla trochu nostalgie, líčil Darida

Po dvanácti letech se v domácí soutěži vrátil na plzeňský trávník, kde to zná dokonale. Zažil tu historický titul na jaře 2011, premiérovou jízdu Ligou mistrů i další ligový triumf, než přestoupil do...

6. října 2025

NEJ Z LIGY: Durosinmiho penaltové prokletí i smolař Vlček. A Pardubice se dočkaly!

Po jedenácti kolech vede fotbalovou Chance Ligu nadále Sparta, remíza 1:1 v derby se Slavií ji však může vzhledem k průběhu utkání mrzet. Slavia současně zůstává jediným neporaženým týmem v soutěži,...

6. října 2025

Kozel po konci úctyhodné série: V úvodu jsme jen couvali, teď se musíme oklepat

Skvostná bodová jízda fotbalistů Jablonce skončila. Úvodní porážku v prvoligové sezoně utrpěli až v utkání 11. kola, když podlehli domácí Olomouci 0:2. Navíc v součtu s minulým ročníkem poprvé po...

6. října 2025  9:46

Remíza, která Zlín zabolela. Poznar si vyčítal špatnou koncovku: Moje pochybení

Kdyby doma Baník porazili 3:0, nikdo z aktérů nedělního brzkého odpoledne na zlínské Letné by nemohl říct ani ň. Nováček fotbalové Chance ligy ale z kvanta vyložených šancí využil pouze pokutový kop...

6. října 2025  8:51

Heroický výkon. Trpišovský po derby o Bořilovi, Vlčkovi i složitém skládání týmu

Několikrát směrem ke svým hráčům zopakoval: „Smekám, chválím.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský po derby na Spartě (1:1) mluvil především o složité situaci při skládání sestavy....

6. října 2025  8:30

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice slavily, Kozák po gólu krotil slzy

Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Sobotní bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a...

6. října 2025  7:11

Priske: Byli jsme lepší, střely něco říkají o naší dominanci. Z výsledku cítil zklamání

Bylo znát, že chtěl zvítězit. Bod z derby se počítá, ale... Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že tentokrát měl jeho tým na víc. Proto po utkání se Slavií působil lehce rozmrzele.

6. října 2025  6:50

Barcelona v La Lize utrpěla nečekaný debakl, od Sevilly dostala čtyři branky

Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. V Seville prohráli 1:4 a byla to jejich teprve druhá prohra v La Lize v kalendářním...

5. října 2025  19:03,  aktualizováno  23:12

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Šulc nastoupil až v nastavení, Lyon krátce nato dostal gól a poprvé doma prohrál

Fotbalisté Lyonu v 7. kole francouzské ligy utrpěli první domácí prohru v sezoně a propásli šanci postoupit na první místo v tabulce. Hosté z Toulouse vyhráli po obratu 2:1 gólem v nastavení. Vedení...

5. října 2025  18:14,  aktualizováno  22:55

Vydru jsem měl vyloučit, kál se sudí po své premiéře v derby. Trenéři ho ale chválili

Byla to situace, která klidně mohla celý zápas poslat úplně jiným směrem. Kdyby sudí Jan Všetečka ve fotbalovém derby (1:1) udělil žlutou, nebo červenou kartu sparťanovi Vydrovi za zákrok na slávistu...

5. října 2025  21:51

