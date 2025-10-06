Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Vydra ve 34. minutě ve středu pole sice odehrál míč, ale poté došlápl na Schranzův kotník.
Sudí Jan Všetečka neodpískal ani faul, jelikož situaci dost dobře neviděl. Vydra v té době hrál už se žlutou kartou, kterou dostal za strčení do Jana Bořila.
Po zhlédnutí záznamu bylo všem jasné, že Vydra měl být za faul na Schranze vyloučený minimálně po druhé žluté kartě. Jelikož se videoasistent Rouček přiklonil zřejmě jen k napomenutí, tak neintervenoval.
Komise však druhý den řekla, že Vydrův zákrok byl na přímou červenou kartu.
„Rozhodčí chybně neudělil červenou kartu. Domácí hráč sice míčem zahrál, ale do souboje šel nepřiměřenou silou a ze záběrů je patrné, že ohrozil zdraví soupeře. VAR chybně neintervenoval,“ řekl komise.
Od sudích to byla hrubá chyba, která ovlivnila další průběh derby. Sparta sice byla celkově lepším týmem ale v té době prohrávala 0:1. V deseti by se jí manko dohánělo mnohem obtížněji. Po hodině hry už za stavu 1:1 Všetečka správně vyloučil slávistu Tomáše Vlčka, který stáhl Veljka Birmančeviče, jenž běžel sám na bránu.
Při sporné situaci ve 20. minutě, kdy slávista Cham míč odpinkl rukou nad hlavou, měl Všetečka udělit žlutou kartu za nesportovní chování. Jestli Cham zahrál rukou uvnitř pokutového území nebo venku, nešlo podle televizních záběrů zcela jasně určit. Proto mu komise nevytkla, že nařídil jen přímý kop z hranice vápna. A zřejmě by mu ani nevyčetla, pokud by nařídil penaltu.
„Rozhodčí správně nařídil přímý kop za úmyslnou hru rukou hostujícího hráče, který měl za tento přestupek obdržet žlutou kartu. Z dostupných záběrů není prokazatelné, zda k přestupku došlo uvnitř nebo mimo pokutové území, VAR proto správně neintervenoval,“ oznámila komise.
Ta na žádost novinářů veřejně komentovala i další tři sporné okamžiky v zápasech Plzně s Hradcem Králové (3:3), Dukly s Teplicemi (1:3) a Zlína s Baníkem Ostrava (1:1).
Ostravský obránce Alexander Munksgaard v nastaveném čase vstřelil vyrovnávací gól ve chvíli, kdy na hřišti byly dva míče. Ten druhý, který chvíli předtím přiletěl z publika, byl přitom kousek od střelce.
„Rozhodčí pravidlově správně uznal branku hostujícího družstva. Podle pravidel fotbalu je rozhodčí povinen přerušit hru v případě, pokud druhý míč hru ovlivňuje, což nebyla tato situace,“ řekla komise.
Kapitán pražské Dukly Jan Peterka byl po právu vyloučen za zákrok na teplického Matyáše Kozáka.
„Rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče domácího družstva za surovou hru. Domácí hráč skočil nataženou nohou proti soupeři a zasáhl jej podrážkou nad kotník.,“ oznámila komise.
V Plzni sudí Jan Beneš správně odpískal penaltu za ruku hostujícího Alexandra Sojky, do níž ho míč trefil z bezprostřední blízkosti po odrazu od tyče.
„Rozhodčí na základě intervence VAR správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč měl ruku v okamžiku dotyku s míčem daleko od těla.“