Červená karta pro Vydru správně udělena, řekla komise. Za faul Preciada žlutá stačila

Viktoria podala protest na řízení zápasu, zmínila několik momentů. Komise veřejně na žádost novinářů komentovala tři.
|
Plzeň podala protest: Preciado neměl být na hřišti, červenou zasloužil i Mercado
V prvním z nich šlo o potenciální červenou kartu pro sparťana Ángela Preciada, který fauloval šlapákem Karla Spáčila.
Preciado zasáhl jeho holeň či kotník, ale oba hráči měli nohu ve vzduchu. Ani intenzita nesplňovala parametry pro červenou kartu.
„Ve 42. minutě utkání rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči domácího družstva za bezohledné kopnutí soupeře v souboji o míč,“ vysvětlila komise.
Krátce po půli John Mercado, druhý Ekvádorec v dresu Sparty, měl míč na noze, ale loktem zasáhl do obličeje stopera Jana Palusku, který musel být ošetřován. Když se vrátil do hry, založil akci, po níž šla Plzeň do vedení 1:0.
|
Červená pro Vydru? Jasná, řekl expert. Plzeňský kouč Koubek nesouhlasil
Radina zřejmě zákrok Mercada pořádně neviděl, reagoval až na ležícího Palusku a odpískal faul bez osobního trestu.
„Ve 49. minutě utkání rozhodčí chybně neudělil žlutou kartu hráči domácího družstva za bezohledné udeření rukou soupeře do obličeje,“ oznámila komise.
Další podobný zákrok Mercadovi v závěru neprošel a to už žlutou kartu dostal. Bylo to krátce poté, co Sparta zápas otočila z penalty na 2:1.
Tu sudí Radina odpískal za faul plzeňského kapitána Matěje Vydry na Preciada. Správnost přestupku uznali i zástupce Plzně, ale už nesouhlasili s dodatečně změněným osobním trestem. Po intervenci VAR rozhodčí žlutou kartu zrušil a vytáhl pro Vydru červenou.
„V 74. minutě utkání rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo a na základě intervence VAR správně udělil červenou kartu hráči hostujícího družstva, který v souboji o míč podrazil zezadu soupeře. Z dostupných záběrů je vidět, že došlo k ohrožení zdraví soupeře,“ zdůraznila komise.
Vydra šel pravou nohou do míče, ale ten nezasáhl. Levou nohou setrvačností nechtěně přitlačil k zemi Preciadův kotník, který se nepřirozeně ohnul. V podobných případech komise rozhodčích UEFA vyžaduje po sudích červenou kartu, protože hráč ohrozí zdraví soupeře.