Sudí poškodili Hradec. Gól sparťana Kuchty neměl platit pro teč Krejčího

Naopak správně sudí posoudili jiný sporný moment v utkání mezi Bohemians 1905 a Plzní, když v 54. minutě nenařídili penaltu ve prospěch hostů.

Sparta proti Hradci prohrávala 0:1 a navíc od 29. minuty hrála bez vyloučeného Tomáše Čvančary, přesto v rozmezí 52. až 57. minuty otočila skóre na konečných 2:1.

Rozdílový gól padl poté, co Krejčí lehce posunul hlavou míč na zakončujícího Kuchtu. Hlavní sudí Martin Nehasil poté několik minut řešil situací s videorozhodčím Václavem Štěrbou, branka však nakonec platila.

Nehasil v rozhovoru pro O2 TV prohlásil, že se dvakrát Krejčího ptal, zdali míč tečoval, ten to ale popřel. Také Kuchta v rozhovoru s novináři řekl, že k teči nedošlo. Podle komise rozhodčích byla teč postřehnutelná pouze z jednoho úhlu kamery a jelikož si jí VAR nebyl jistý, doporučil branku uznat.

Hradečtí se hodně zlobili už bezprostředně po zápase, nyní jim komise dala za pravdu.

„Krejčí míč jasně tečoval, Kuchta byl v ofsajdu a gól neměl platit. To nic nemění na tom, že jsme si to tady měli uhrát sami. Ale tohle rozhodnutí nechápu,“ poznamenal hradecký kapitán Petr Kodeš.

„Všichni to vidí, on ne. Je to nepochopitelné, ten člověk se zmýlil. Selský rozum to vidí, on ne. Mě už to nebaví, cítím hořkost,“ zlobil se hradecký trenér Miroslav Koubek.

V duelu Bohemians - Plzeň (1:1) se hostující záložník Václav Pilař protáhl do vápna, zasekl si míč a pak po zákroku obránce Lukáše Hůlky upadl. I když ke kontaktu podle opakovaných záběrů došlo, sudí Miroslav Zelinka po konzultaci s videorozhodčím Tomášem Kocourkem nechal hru pokračovat.

Komise rozhodčích Zelinkovo rozhodnutí akceptovala. Hůka podle ní „nejprve levou nohou zasáhl míč a následně setrvačností lehce zasáhl nohu útočníka Pilaře. Rozhodčí po celou dobu utkání dodržel nastavený trend, kdy nepískal přestupky za drobné kontakty hráčů obou družstev.“

Jako příklad uvedla komise situaci ze 49. minuty, kdy Pilař ve vlastním pokutovém území šlápl na nohu domácímu hráči Petru Hronkovi. Ani v tomto případě Zelinka pokutový kop nenařídil. Komise uvedla, že Zelinka „podal velmi dobrý výkon a přispěl ke kvalitě utkání“.