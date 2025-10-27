Sudí správně odvolal penaltu proti Slavii. Nechyboval ani při zákroku Mosese

V závěru poločasu slávista David Moses vedl míč po pravé straně, odcentroval a zároveň podrážkou došlápl na kotník blokujícího Jiřího Slámy. Ten musel být odnesen na nosítkách a utrpěl nejspíš zranění (poškození vazů v kotníku), které ho vyřadí na několik týdnů.
Ač zákrok vypadal hrozivě, šlo o instruktážní příklad, kdy nejde o přestupek.
„Hráč domácího družstva se při pokusu zablokovat míč dostal nohou pod centrujícího hráče. Ten se přitom nedopustil žádného přestupku. Jeho pohyb byl přirozený a kontaktu se soupeřem se nemohl vyhnout,“ sdělila komise.
|
Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa
Nejde o stejný typ zákroku, kterého se v nedávném derby dopustil sparťan Patrik Vydra. Sice také odehrál míč, ale slávistovi Ivanu Schranzovi ho ukopl v souboji a pak silou došlápl na jeho kotník. Ani Vydra neobdržel osobní trest, komise následně řekla, že měl dostat červenou kartu.
Šíp pád nafilmoval
Olomoucký Jáchym Šíp se v závěru duelu těsně před slávistickým brankářem Jakubem Markovičem, který mu šel pod nohy, předkopl míč a spadl. Sudí Dominik Starý odpískal pokutový kop, ale videoasistent Jan Petřík si správně všiml, že olomoucký útočník padá k zemi ještě před kontaktem s Markovičem.
|
Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval
„Rozhodčí na základě intervence VAR správně odvolal chybně nařízený pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč ve snaze oklamat rozhodčího upadl, aniž by došlo ke kontaktu s brankářem hostujícího družstva,“ zdůraznila komise.
Šíp pak dostal žlutou kartu za nesportovní chování, jeho počínání bylo vyhodnoceno jako simulování a pokus o podvod.
|
Šíp k nafilmovanému pádu: Neudělal bych nic jinak, zdeformoval bych Markoviče
Frydrychovo opuštění hřiště v pořádku
Kuriózní moment v Plzni, kdy ostravský kapitán Michal Frydrych musel při poslední útočné akci svého týmu v zápase opustit hřiště kvůli roztrženému dresu, vyřešil sudí Jan Všetečka podle pravidel.
„V 92. minutě utkání rozhodčí správně vykázal hráče hostujícího družstva mimo hrací plochu kvůli závadě na výstroji, roztrženému dresu. Rozhodčí sdělil hráči, že pokud úpravu výstroje (výměna dresu nebo přelepení roztrženého místa páskou) provede rychle, počká na něj s rozehráním rohového kopu. Jelikož se tak nestalo, rozhodčí dal pokyn k rozehrání rohového kopu bez hráče hostujícího družstva,“ oznámila komise.
Chyba byla tedy na straně kustodů Baníku, kteří neměli připravený náhradní dres ani nástroje k tomu, aby mu ten původní bleskově spravili.
Baník tak rohový kop, z kterého chtěl vyrovnat na 1:1, zahrával o jednoho muže méně, a z následného brejku inkasoval branku na 0:2. I proto, že v tu chvíli na hřišti chyběl Frydrych.