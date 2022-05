Chyby se staly, ale žádné tendenční řízení, řekla komise k sudím v sezoně

Komise vedená někdejším hlavním sudím Radkem Příhodou má za sebou rok ve funkci.

Prošla si těžkým obdobím, kdy pro ztrátu důvěru na listinu nezařadila šest sudích, dalších osm během sezony z různých důvodů skončilo, například kvůli kauze Romana Berbra.

Musela najít nástupce, především mladé sudí z třetí ligy, čili z amatérského fotbalu. „Měli jsme hodně nezkušených rozhodčích, kteří se nevyhnuli chybám, což je logické. Ale co je pro nás zásadní, tak nedocházelo k tendenčním řízením zápasů,“ zdůraznil místopředseda komise Kovařík.

„Když hráč udělá chybu, tak to trenéři taky nevnímají, že ji udělal schválně. Je to náš subjektivní názor, prostě jsme neměli dojem, že by k tendenčním řízením docházelo. A především jsme měli zpětnou vazbu od klubů, což je pro nás měřítko. I díky nim jsme necítili, že by chyby byly úmyslné,“ podotkl šéf sudích Příhoda.

Komise se sudími víc pracovala. Například před zápasy s nimi probírala taktiku, strategii. Poté duel rozebírala.

Sudí v průměru na zápas naběhali 10 722 metrů, je to nejvíc za poslední tři sezony, přibližně o pět set metrů.

Počet odpískaných faulů na utkání v podzimní části byl 26,63, má jaře 25,95. Je to pět méně než v předchozích sezonách, ačkoli vzrostl počet soubojů ze 176 na 182 na utkání.

„Chtěli jsme se přiblížit trendu z Eura, nepískat malichernosti,“ poznamenal Kovařík. „Samozřejmě nebezpečné zákroky se pískat musí. Na podzim jsme tady měli víc faulů na červenou kartu, které rozhodčí vyloučením nepotrestali. Řešili jsme to s nimi a na jaře došlo snad jen k jednomu případu.“

Šlo o nechtěný faul sparťana Bořka Dočkala, který protihráče z Jablonce zasáhl kopačkou do hlavy.

Střídající Bořek Dočkal při posledním domácím utkání za Spartu předává kapitánskou pásku Adamu Hložkovi.

Videoasistenti vstupovali do hry přibližně v průměru 0,26krát za utkání. Je to o třicet procent méně než v předchozí sezoně.

Z 276 ligových utkání tři odřídili sudí z Polska. Šlo o výpomoc ve vyhecovaných zápasech Slavia - Sparta, Plzeň - Slavia a Slavia - Plzeň.

„Sáhli jsme k tomu z objektivních důvodů, protože pro takhle těžké zápasy nemáme zkušené sudí Dohodli jsme se na tom i s ligovou asociací, byl to projekt všech. A určitě nám to pomohlo,“ řekl Příhoda. „Ale příští sezonu bychom rádi zvládli jen s českými rozhodčími.“

V příští sezoně dojde také k jedné novince, kluby už nebudou moci „neoblíbené“ rozhodčí vetovat. „Ti, kteří budou na listině, budou pískat všechny týmy,“ zdůraznil Příhoda.