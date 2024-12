Nedělejme z fotbalu akademický sport. Šéf rozhodčích o podzimní části ligy

Při zhodnocení podzimu a všech 152 ligových zápasů byste nenarazili nejspíš na jediné utkání, které by sudí svým přehmatem zásadně ovlivnili.

„Samozřejmě chyby byly. Ty si vyhodnocujeme a pro rozhodčího to pak má následky, co se týče dalších nominací na zápasy,“ poznamenal Kovařík.

Komise nechce, aby sudí nařizovali pokutové kopy za letmé kontakty, tzv. soft penalty. „Myslím si, že je tady nemáme. Vybavujete si nějakou?“ prohodil Kovařík směrem k novinářům.

Znovu se vrátil k některým sporným situacím, které se v podzimní části staly a vysvětlení fanoušci ani laická veřejnost nevzali.

Z poslední doby šlo například o zákrok slávisty Holeše na libereckého Višinského, sparťana Vitíka na plzeňského Adua či naposled případ Solbakken - Hurtado.

Případy Holeše a Vitíka by patřily do skupiny tzv. soft penalt. Ke kontaktu mezi protihráče došlo, ale to neznamená, že každý kontakt je faul.

Vzpomínáte?

Vitík versus Adu. Ve šlágru 13. kola za stavu 1:0 pro domácí Plzeň se útočník Adu hnal za dorážkou, bránící Vitík ho přidržel za dres a následně se dostal do souboje, po kterém protihráči znemožnil zakončení.

Adu neupadl, nezastavil se, což bylo také vodítko pro rozhodčí, že intenzita Vitíkova držení nebyla velká. Domácí se penalty nedožadovali. Na Vitíkův zákrok se přišlo až ve chvíli, kdy ho rozebral expert v televizním studiu a použil zpomalené záběry a lupu.

„I UEFA v zaslaných klipech ukazuje, že ne každý napnutý dres je automaticky faul,“ poznamenal předseda komise.

Holeš versus Višinský. V utkání 17. kola na Slavii se hostující Višinský dral do šance, v tom se mu snažil zabránit Holeš. Do jeho dráhy vložil nohu, o kterou liberecký útočník zakopl. I tento zákrok by podle nastaveného trendu patřil do kategorie soft penalt.

„Nešlo o klasické podražení. Že tam kontakt byl, všichni vidí a vědí. Ale faul? Fotbal je kontaktní sport,“ říká Kovařík.

Solbakken versus Hurtado. Nejčerstvější případ. Sparťanský záložník šel proti jabloneckému obránci podrážkou. Došlo jen k drobnému kontaktu, byť způsob zákroku vypadal hrozivě. Hurtada spíš bolelo, že ho Solbakken zasáhl na zemi druhou nohou, kterou měl skrčenou pod sebou.

„Když si řekneme, že v české lize chceme červenou kartou trestat už jen způsob, jak hráč do souboje jde, tak prosím, můžeme. Ale budeme jediní na světě,“ poznamenal Kovařík. „UEFA to prostě nechce, nechtějí to ani žádné další ligové soutěže, to víme.“

O čem se ještě na setkání s předsedou komise debatovalo?

Když brankáři překračují limit. Mluvilo se také o situacích, kdy brankář chytí míč a drží ho déle než povolených šest sekund. Sudí to tolerují, ale počínání gólmanů nesmí křičet.

Pokud by míč držel například třináct vteřin a sudí nařídil nepřímý volný kop, asi se všichni shodnou, že to bylo v pořádku.

Ovšem pak by činovníci na lavičkách měřili každou situaci a dožadovali se nepřímého kopu po sedmi, osmi, devíti vteřinách. Pokud by tuto prodlevu sudí striktně trestali, z fotbalu se stane akademický sport.

Výjimka pro VAR po navázání hry. Podzim v Chance lize přinesl i kuriózní situaci s červenou kartou. Olomoucký útočník Kliment byl vyloučen, přestože k faulu došlo ještě před navázáním hry. Až poté VAR intervenoval.

Jde o výjimku v pravidlech. Videoasistent se může vrátit k momentu, který splňuje parametry hrubého nesportovního chování a mezitím už byla hra znovu zahájena. Hrubé nesportovní chování je například úder v souboji bez míče či plivnutí na soupeře.

Kliment při pošťuchování mimo oči sudího a souboj o míč udeřil protivníka Vondru z Bohemians, který zůstal ležet na zemi. Po chvíli hra pokračovala a VAR intervenoval až po čtvrtém přerušení. Pravidlově v pořádku. Ale například u surové hry, pokud by hlavní sudí znovu hru zahájil, tak už by VAR změnu verdiktu doporučit nemohl.

Zelinka už jen VAR. Nejzkušenější český rozhodčí Miroslav Zelinka se už na hřišti neobjeví. Kvůli zdravotním potížím vynechal už minulý ročník, komise ho však hojně obsazuje jako VAR.

Komunikaci IFAB zakázala. Komise by se nebránila zveřejnění komunikace mezi hlavním rozhodčím a videoasistentem. Výkonný ředitel Chance ligy Tomáš Bárta tu možnost dokonce sondoval u příslušných orgánů Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Ale pravidlová komise IFAB to zatrhla. Zatím to zkoušela jen v testovacím režimu.

Kompromisem, pokud by na něj IFAB přistoupila, by mohlo například být, že by rozhodčí po skončení komunikace s VAR oznámili televizním divákům i fanouškům na stadionu finální verdikt.