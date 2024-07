Sporné ofsajdy? Komise reaguje: V Plzni o 29 centimetrů, na Slavii o osm a půl

Tatarák bude za odměnu, hlásí Straka. V Dynamu bude i sportovním manažerem

„Pojď, předskoč ho. Musíš chtít míč, být u něj první. Jo, to je ono. Hoši, takhle má vypadat fotbal,“ plamenně volá. Záhy střihem plynule přepne do němčiny, pak do angličtiny. „Wunderbar,“ chválí...