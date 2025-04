Ostravský Šín si po půlhodině přehodil bránícího Asgera Sörensena, nohu však měl ve výši jeho hlavy, kterou chtěl sparťanský obránce zahrát. V poslední chvíli však instinktivně ucukl, aby ho Šínova kopačka nezasáhla.

„Hráč domácího družstva špičkou nohy zahrál míč před hlavou protihráče. Z hlediska nebezpečné hry vůči soupeři se jednalo o hraniční situaci. V tomto případě se rozhodčí nedopustil zjevné chyby, VAR proto správně neintervenoval,“ oznámila komise.

Jelikož šlo o „hraniční situaci“, sudí na hřišti by se nedopustil zjevné chyby, ani kdyby Šínovo počínání považoval za nebezpečnou hru a odpískal přestupek. V tu chvíli by videoasistent rovněž neintervenoval a branka by neplatila.

Uznali byste gól ostravského Matěje Šína do sítě Sparty? celkem hlasů: 332 Ano 51 %(168 hlasů) Ne 48 %(160 hlasů) Nevím 1 %(4 hlasy)

Když Šín možnost využil a dal gól, sparťané protestovali, zlobili se a ukazovali, že porušil pravidla. Sám domácí hráč chvíli váhal, jestli má slavit, nebyl si jistý.

Baník nakonec vedení 1:0 neudržel a zápas skončil remízou, což je potíž především pro Spartu, která na ostravského rivala dál ztrácí dva body. Ještě o bod víc ji chybí na druhou Plzeň.

Hraniční situace, neboli tzv. šedá zóna, je ve fotbale problém, protože pravidla jsou nejednoznačná a u mnoha situacích je obtížné stanovit mez.

Pravidlo nebezpečné hry definuje odstavec 12.20: „Za nebezpečnou hru se považuje takový způsob, při kterém sice nedojde ke kontaktu se soupeřem, ale v jehož důsledku soupeř z obavy před zraněním nemůže sám míčem hrát.“

Posuďte sami, jestli pravidlo bylo naplněno?

Za tzv. hru vysokou nohou se považuje „snaha zasáhnout míč ve výšce hlavy nebo trupu soupeře, který je v bezprostřední blízkosti“. Přesnější výklad už neexistuje.