VAR na jednom místě. Sudí ve fotbalové lize od léta uvítají novinku

Videocentrála v Praze na Brumlovce v blízkosti magistrály je jednou z novinek příštího ročníku nejvyšší soutěže.

Jde o projekt Ligové fotbalové asociace (LFA) a O 2 TV, vítěze výběrového řízení na televizní práva. V podmínkách tendru bylo také zavedení tzv. ofsajdové čáry.

„Pro nás to znamená, že rozhodčí musíme proškolit na novou technologii,“ říká šéf komise rozhodčích Libor Kovařík.

Nový ročník fotbalové ligy startuje už 20. července, týden po finále mistrovství Evropy, které začíná už v pátek.

„Centrálu jako komise vítáme,“ poznamenal Kovařík. Podobná pracoviště využívají od počátku systému VAR ve vyspělých západoevropských soutěžích.

Výhodou je, že rozhodčí nemusí být na stadionu v přenosovém voze a před i po zápase se tak nepotkají s funkcionáři klubů. Pokud totiž asistent od videa vynesl během utkání zásadní verdikt, takové setkání pro něj nebylo příjemné.

„A taky se v prostředí centrály budou cítit líp,“ říká Kovařík.

Budou mít k dispozici lepší technologie, což jim při práci rovněž pomůže.

Přestože se na všechna utkání bude dohlížet z jednoho místa, nestane se, aby jeden videoasistent ve stejný den řešil odpolední a zároveň večerní zápas.

„Napadlo mě to, že by tak být i mohlo. Ale i když se to nemusí zdát, je to především na psychiku namáhavá činnost. Rozhodčí by po prvním utkání byl unavený a mohl by dělat chyby,“ přemítal Kovařík.

Komise také sonduje možnosti, že by sudí na hřišti svá rozhodnutí od videa vysvětlovali fanouškům na stadionech. K tomu však vede dlouhá cesta.

Musela by získat povolení Mezinárodní pravidlové komise (IFAB) a zároveň najít technologii, jak to zprostředkovat.

Nedávno skončený ligový ročník se obešel bez skandálních rozhodnutí a komise ho mohla z pohledu sudích hodnotit jako celkem slušný.

„Nebylo to špatné. Ale třeba v závěru sezony jsem cítil, jak máme úzký kádr. Na top zápasech se museli točit ti samí rozhodčí, měli toho dost a tím dělali i chyby,“ připustil Kovařík.

Z listiny pro profesionální soutěže sestupují do třetí ligy Jiří Julínek, Tomáš Ulrich a Tomáš Klíma. Marek Bělák sám požádal, aby byl přeřazen z hlavního rozhodčího mezi pomezní.

„Julinek na to neměl výkonnostně. U Ulricha jsme dlouhodobě neviděli perspektivu pro první ligu. Klímovi se nepovedl na podzim zápas Sparty s Pardubicemi, po něm měl významně omezenou delegaci. Když se vrátil, šel proti trendu, který vyžadujeme,“ vysvětlil Kovařík.

„Chybují všichni, ale ty chyby by neměly být nepochopitelné. Když rozhodčí prokážou výkonnost ve třetí lize, můžou se na listinu zase vrátit.“

To je případ Pavla Orla, který v minulosti patřil na mezinárodní listinu, ale v poslední sezoně řídil zápasy České fotbalové ligy (ČFL).

Loni v létě před zápasem Konferenční ligy v Lotyšsku konzumoval alkohol, na což upozornila delegátka UEFA. Kovaříkova komise pak Orla kvůli porušení vlastního etického kodexu z listiny vyřadila. Teď se Orel vrací.

„Ve třetí lize vyčníval, kvalitou do první ligy patří. Udělal hloupost, dostal trest, teď dostává druhou šanci,“ poznamenal Kovařík.

Vrací se také Lukáš Nehasil a Ondřej Cieslar.

Nehasil nesplnil fyzické testy, protože na ně šel po zranění a neoznámil to. Nepovedl se mu to ani napodruhé. „Máme pravidla a nebudeme je měnit. Když neuděláš dvakrát, jdeš do třetí ligy.“