Chyba sudího i VAR v Liberci. I Hlavatý měl být vyloučen, uvedla komise

Ty zákroky dělí patnáct sekund. Oba splňují parametry surové hry, při obou je ohroženo zdraví hráče, tudíž za oba má sudí udělit červenou kartu. Jenže ani jeden není pro rozhodčí na hřišti dokonce ani přestupek.

U faulu Jana Mikuly, který nechtěně prošlápl kotník Michala Kohúta, je blízko asistent Marek Malimánek, ale faul nesignalizuje a hlavní nepíská.

Akce pokračuje, Hlavatý si dá míč daleko od nohy a ve snaze ho získat zpět v souboji dupne na kotník Tomáše Riga. Až když se Rigo v bolestech svíjí na zemi, Machálek přerušuje hru.

Všechno se událo teprve ve druhé minutě od výkopu. V té době už Liberec doma prohrává 0:1 gólem Ewertona z 24. sekundy.

Po ošetření videoasistent Szikszay doporučí hlavnímu Machálkovi, aby Mikulovi udělil červenou kartu a pošle mu záběry na monitor. Střet Hlavatého s Rigem už jako faul na vyloučení neshledá. Hlavatý tak trestu unikl a zápas může dohrát.

„Rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče Mikulu za surovou hru, následně měl vyloučit i hráče Hlavatého také za surovou hru. V tomto případě chybovali rozhodčí i VAR,“ oznámila komise rozhodčích.

U surové hry neplatí, že v případě prvního přestupku se neřeší ten následující. „Pokud jde o surovou hru, musí být udělena červená karta i u více přestupků následujících za sebou,“ upřesnila komise.

Například pokud by penaltovému zákroku předcházel ofsajd, sudí se vrátí k prvnímu přestupku. A pokutový kop, přestože by se jednalo o jasný faul, by už nenařídil.

Ostatní zákroky, za které měly být ve 20. kole Chance Ligy uděleny červené karty, hráčům neprošly. Karvinský Michal Tomič ve 47. minutě zastavil unikajícího teplického forvarda Abdallaha Gninga faulem ve zjevné brankové možnosti.

Stejnou definici nese i „kosa“ Jana Peterky z Dukly na unikajícího Zdeňka Ondráška z Českých Budějovic. Zatímco Dominik Starý červenou kartu na jihu Čech vytáhl bez nápovědy od videa, Marek Radina v Karviné vylučoval až na základě intervence VAR. Šlo však o složitější situaci než v Českých Budějovicích.