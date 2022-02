Podle komise rozhodčích byl pardubický fotbalista Jeřábek vyloučen správně

Komise akceptovala i to, že ostravský Jiří Boula dostal za ostrý zákrok na Kryštofa Daňka jen žlutou kartu. S výkony sudích v úvodních třech kolech jarní sezony je komise spokojena.

Jeřábek těsně za polovinou první půle přízemní střelou překonal královéhradeckého Viléma Fendricha. Pardubický kapitán ale předtím zasáhl do obličeje Michala Leibla a sudí Petřík se po zásahu videorozhodčího šel podívat na opakované záběry. Gól odvolal a Jeřábka k jeho údivu vyloučil.

„Na komisi jsme se shodli, že za nás je to červená karta. Úder do obličeje, bylo to bez míče. Drželi se vzájemně, což může být polehčující okolnost pro disciplinární komisi,“ řekl na tiskové konferenci předseda komise Radek Příhoda. Pardubice navzdory téměř hodinovému oslabení remizovaly v domácím azylu v Ďolíčku s Hradcem Králové bez branek.

Komise za chybu neoznačila ani moment z 19. minuty utkání mezi Ostravou a Olomoucí. Domácí Boula velmi ostře fauloval hostujícího Daňka na kotník a sudí Tomáš Batík si vystačil pouze se žlutou kartou. Nezasáhl ani videorozhodčí Vít Ondráš. Ostravští zvítězili gólem v závěru 1:0.

„Z našeho pohledu je to hodně hraniční situace. Jsou tam aspekty jak žluté, tak i červené karty. Rozhodčí udělil žlutou kartu a my to jeho rozhodnutí akceptujeme. Kdyby dal červenou, také bychom to akceptovali. Jsou situace, které jsou prostě na hranici. Musíme vzít oboje. Odřídil utkání velmi dobře,“ uvedl Příhoda.

Ve Zlíně při zápase se Slováckem podle komise videorozhodčí Zbyněk Proske v závěru správně zasáhl po zákroku hostujícího Michala Tomiče na Cheicka Oumara Condeho a hlavní Ondřej Berka po zhlédnutí situace ze záznamu původně udělenou žlutou kartu změnil na červenou. „Ševci“ v regionálním derby zvítězili 1:0.

„Trefil ho výš, to je hlavní hledisko, proč je to červená více tady než v Ostravě,“ řekl místopředseda komise Libor Kovařík. Všechny inkriminované situace v tomto kole viděl stejně jako zbytek komise i její nový člen a bývalý brankář Jan Stejskal.

Příhoda je zatím s výkony sudích v jarní části sezony spokojen. Komise za úvodní tři kola nevytkla rozhodčím žádnou výraznou chybu, jen arbitrům v čele s Pavlem Orlem se nepovedlo čtvrtfinále domácího poháru mezi Slavií a Spartou (0:2).

„Zrovna jsme se o tom bavili, že jsme fakt spokojeni. Ten tým rozhodčích máme poměrně mladý. Tohle kolo bylo až nad očekávání. Zápasy byly těžké, kluci jsou mladí a předvedli dobré výkony. Může se samozřejmě stát, že za týden tady budeme jako zmoklé slepice a budeme plakat, kolik bylo chyb,“ uvedl Kovařík.

„Navíc jsme startovali zimu s minus pěti rozhodčími. Někteří byli zranění, nemocní, někteří vystoupili z FAČR. Museli jsme zapojit ty mladší dřív. Obecně jsme spokojeni, ale vždy se to dá posunout,“ dodal Příhoda.