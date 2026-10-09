Komise rozhodčích se vrací k hodnocení situací. VAR zatím chyboval šestkrát

Podle komise rozhodčích bude situace vybírat televize Oneplay, tedy oficiální vysílatel první a druhé ligy.
„Je pro nás důležité komunikovat i s dalšími zainteresovanými stranami, fanoušky, novináři a kluby,“ líčil španělský předseda komise.
Zásahy VAR v Chance Lize
Počet zápasů: 71
Faktické intervence
Subjektivní intervence
Proč tak náhlá změna?
„Když jsem v létě začínal, chtěl jsem se stoprocentně věnovat práci s rozhodčími a dávat jim veškerou energii. Po nějaké době ale názor měníme a věříme, že je potřeba s veřejností komunikovat. Teď můžeme na různé situace nabídnout i vlastní pohled,“ vysvětlil Gómez.
Ten po devíti odehraných kolech předstoupil před novináře a na tiskové konferenci přednesl kromě novinek i analýzu první části sezony.
Z té mimo jiné vyplynulo, že videorozhodčí v 71 odehraných utkáních chybovali šestkrát. Dvakrát VAR intervenoval chybně a čtyřikrát nezasáhl, přestože podle vyhodnocení komise měl.
„Zajímavé je, že na tři z těchto šesti chyb, které jsme identifikovali, nikdo ve veřejném prostoru neupozornil. Neměli jsme zprávy ani od klubů nebo funkcionářů. Pak se objevila spousta situací, kde se veřejnost shodla na chybě, ale pro nás to bylo naprosto správné rozhodnutí,“ popisoval Gómez.
„Teď můžeme nabídnout i náš pohled. A proč v úterý? V pondělí se chci nejdřív s rozhodčími vidět, abych znal jejich názor a úhel pohledu. Až potom můžeme s naším týmem zveřejnit stanovisko,“ dodal.
Na pečlivě představené prezentaci odhalil, že VAR dohromady zasáhl 46krát a že průměrný zásah trvá dvě minuty. Takový, při němž sudího zavolají asistenti k obrazovce (což se dosud stalo osmnáctkrát), se pak průměrně natáhne na tři.
„Což je z našeho pohledu příliš dlouho a víme, že to musíme zlepšit. Nemůžeme na rozhodnutí čekat tři minuty, protože nám poté klesá důvěryhodnost,“ zdůraznil Gómez.
„Víme, že ne všechno bylo perfektní a nějaké chyby se staly,“ uznal. Jaké konkrétně už však nekomentoval.
Srovnání VAR v sezonách
2025/26 (152 zápasů)
2026/27 (71 zápasů)
Komise rozhodčích se také pomalu chystá zveřejňovat zkoumané záběry i na velkoplošných obrazovkách na stadionech. „U některých to může být rychleji, aktuálně zkoumáme všechny možnosti,“ podotkl Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a místopředseda komise rozhodčích.
„Nejpozději v jarní části bychom tento projekt mohli spustit,“ dodal.
Sudí však do reproduktorů na stadionech své verdikty nepopíšou, protože to nadále zakazuje pravidlová komise IFAB. Velké šampionáty, na kterých se praxe testovala, měly výjimku. „Pro nás by to bylo perfektní, ale zatím to nejde,“ přitakal Gómez.
„A jestli je to pro nás dostačující? Jasně že není. Chceme dál pokračovat v inovacích a zlepšeních. Budeme se soustředit hlavně na sudí, jejich výkony, fyzičku a schopnost přesně rozhodovat,“ řekl.
Vliv VAR v Chance Lize
sezona 2026/27
Góly: 201
Čas intervencí
Komise bude nadále pokračovat ve zveřejňování záznamu komunikace mezi sudím a videorozhodčím v momentě, kdy mezi sebou komunikují u obrazovky na hřišti. Tuhle novinku komise zavedla před startem sezony a záznamy zveřejňuje každé úterý. Teď k nim přibude i komentář ke sporným situacím.
A co rozhodčí a televizní rozhovory?
„Rozhodčí se do televize vyjadřovat nebudou. Nemají v tu chvíli zpětnou vazbu a své rozhodnutí už stejně změnit nemůžou,“ vysvětlil Gómez.