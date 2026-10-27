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Chance Liga 2026/2027

Sudí na Slavii podle komise nechybovali, experti však poukázali na možnou penaltu

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  14:43

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Hlavní sudí Karel Rouček ve šlágru 12. kola fotbalové ligy Slavia - Mladá Boleslav ve vybraných situacích podle komise rozhodčích nechyboval, když správně odvolal nařízený pokutový kop pro domácí po kontaktu Tomáše Holeše s bránícím Martinem Králikem. Ve stejném utkání rozhodčí přesně vyhodnotili i hru rukou Mojmíra Chytila, po které neplatila vyrovnávací branka Pražanů na 1:1.

Podle expertů iDNES.cz z pořadu Odpískáno však domácí měli kopat penaltu po podezřelém zákroku Denise Donáta při zahrávaní rohového kopu, kdy držel za dres Wiktora Nowaka.

Komise rozhodčích ve svém hodnocení tuto situaci nerozebírá.

Sudí Rouček přerušil hru, uklidňoval protestujícího slávistu a nechal roh opakovat. Problém je v tom, že zapískal ve chvíli, když už Jurásek uvedl míč do hry.

„Pro mě je tohle pochybení rozhodčího,“ prohlásil někdejší elitní sudí Pavel Královec. „Dojde k zahrání kopu z rohu a držení pokračuje, míč je ve hře. Tu přerušil ve chvíli, kdy bylo rozehráno. Dle mého názoru měl být nařízen pokutový kop pro Slavii,“ zdůraznil Královec.

Ostatní situace sudí vyřešili správně.

Rouček sice ve 41. minutě nařídil pokutový kop po Holešově pádu ve vápně. Videorozhodčí Jana Adámková ale doporučila přezkoumání situace, protože Králik došlápl vedle kapitána Slavie, nikoliv na jeho nohu.

„Obránce se pravou nohou nedotkne ani míče, ani soupeře. Ke kontaktu se soupeřem dojde až následně, kdy už míč nebyl pod kontrolou žádného hráče,“ uvedla komise.

V 51. minutě stále za stavu 1:0 pro Mladou Boleslav Chytil rukou vrátil míč před bránu pro skórujícího Lukáš Provoda. Sudí gól správně neuznal, protože útočník Slavie „provedl zřetelný pohyb paží proti míči“. Chytil se sám prosadil v závěru a vedoucí Slavia remizovala s třetí Mladou Boleslaví 1:1.

Rozhodčí nechybovali ani ve dvou zbývajících zkoumaných situacích víkendového kola. Antonín Bohata správně nenařídil penaltu po kontaktu sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka s Pavlem Juroškou. S tím souhlasili i experti iDNES.cz. „Je to jasná situace, o faul se nejednalo.“

Letenští porazili doma Slovácko 5:1, čtyřikrát se trefil norský útočník Jonatan Brunes.

ODPÍSKÁNO: Ruka? Nejsložitější pravidlo. Experti řešili i prevenci v pokutovém území

V zápase Zlín - Olomouc (1:1) videorozhodčí správně doporučil udělení červené karty stoperovi Sigmy Abdoulayemu Syllovi, jenž ve druhé půli nedovoleně zastavil unikajícího Mariána Pišoju. Rozhodčí Daniel Lovětínský mu původně ukázal „pouze“ druhou žlutou kartu, která by rovněž znamenala vyloučení.

„Domnívám se, že rozhodčí přestupek původně vyhodnotil pouze jako zmaření slibně se rozvíjející útočné akce a hráči Syllovi udělil žlutou kartu. Protože šlo o jeho druhé napomenutí, následovala červená karta. Mohlo by se zdát, že je to vlastně jedno, když stejně došlo k vyloučení. Ale tak to samozřejmě není,“ poukázal Pavel Mareš, bývalý sudí a delegát v pořadu Odpískáno.

„VAR správně intervenoval, jednalo se o přestupek na přímé vyloučení za zmaření zjevné brankové možnosti. Správné rozlišení je podstatné nejen pro přesný popis přestupku, ale třeba také pro následné uložení odpovídajícího trestu,“ vysvětlil Mareš.

Nový španělský předseda komise Carlos Clos Gómez, který před sezonou nahradil ve funkci Libora Kovaříka, původně upustil od předchozí praxe komentování sporných verdiktů.

Od 10. prvoligového kola se ale komise znovu vyjadřuje ke čtyřem situacím. Nově je vybírá pouze vysílatel soutěže Oneplay Sport, nikoliv zástupci dalších médií. Komise zároveň zveřejňuje komunikaci mezi sudími a videorozhodčími u přezkoumávaných situací u monitoru.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. AC Sparta PrahaSparta 12 7 1 4 25:13 22
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
6. FK JablonecJablonec 12 6 2 4 16:13 20
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
8. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 4 4 4 24:21 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 3 5 11:15 15
12. FK PardubicePardubice 12 4 2 6 14:17 14
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 4 7 11:23 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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