Nesprávný zásah do šedé zóny. VAR neměl v Brně měnit žlutou kartu za červenou

Komise rozhodčích fotbalové asociace z uplynulých víkendových zápasů 18. kola Fortuna ligy vytkla videoasistentovi Tomáši Kocourkovi, že v utkání Brno - Plzeň (1:3) intervenoval po zákroku Divíška na plzeňského Jana Kopice a doporučil hlavnímu Pavlu Orlovi, aby změnil rozhodnutí a domácímu obránci udělil červenou kartu.

Orel původně za šlapák zezadu na kotník udělil žlutou kartu, po zhlédnutí na monitoru Divíška vyloučil.

„Videorozhodčí neměl intervenovat, nejednalo se o zjevné pochybení rozhodčího na hřišti. Šlo o hraniční situaci mezi bezohlednou hrou za žlutou kartu a surovou hrou za červenou kartu,“ oznámila komise v komuniké.

Bylo to zásah do takzvané šedé zóny, kdy si hlavní sudí může vybrat a vyloženě kiks neudělá.

Stalo se to v 73. minutě za stavu 2:1 pro Plzeň, Zbrojovka tak při snaze o vyrovnání musela závěr dohrávat v deseti a v nastavení inkasovala třetí gól.

Podívejte se na instruktážní video od UEFA, po jakém zákroku má VAR intervenovat a doporučit červenou kartu:

Po utkání na Spartě se boleslavský kouč Pavel Hoftych domníval, že domácí Kaan Kairinen měl za zákrok na Denise Donáta obdržet červenou kartu, a ne žlutou. Jak sudí Pavel Hocek, tak videoasistent Ladislav Szikszay však v závěru poločasu nechybovali, přestože Donát musel kvůli zranění střídat.

Kairinen odehrál míč, a jak pokračoval v přirozeném pohybu, zasáhl podrážkou přibíhajícího Donáta do kotníku.

„Nešetrný zákrok. Z našeho pohledu mohl být oceněn i červenou kartou,“ tvrdil Hoftych.

„Jednalo se o hraniční situaci mezi bezohlednou a surovou hrou. Kritériem pro surovou hru je kopnutí podrážkou do lýtka. Kritériem pro bezohledný přestupek je šlápnutí normální intenzitou. Noha není napnutá v koleni, je pokrčená, jedná se o došlápnutí z jednoho kroku po odehrání míče. Proto posouzení přestupku jako bezohledného je akceptovatelné,“ prohlásil předseda komise rozhodčích Radek Příhoda konkrétně k zákroku Kairinena.

Ale pokud by Hocek ukázal Kairinenovi rovnou červenou, VAR by do hry nejspíše taky nevstoupil, protože by se nejednalo o zjevnou chybu hlavního.

Podívejte se na instruktážní video od UEFA. Výklad zní, že se jedná o faul na žlutou kartu, a jelikož jde o zákrok ve vápně, má VAR intervenovat a doporučit pokutový kop. „Vodítkem pro videoasistenta v tom případě je, že jde o zákrok na žlutou kartu,“ poznamenal Příhoda.

Szikszay, který se za poslední rok zařadil mezi nejlepší české sudí, správně postupoval už po půlhodině, kdy doporučil Hockovi nařídit pokutový kop po faulu hostujícího Michala Tomiče na Lukáše Haraslína. Hlavní na hřišti původně nechal pokračovat ve hře.

V duelu Slovácka s Olomoucí sudí kvůli těsnému ofsajdu správně neuznali gól hostujícího Mojmíra Chytila z 39. minuty. Zápas skončil bez branek. „Ofsajdová pozice byla prokázána pomocí čáry pokutového území. Pokud by situace nastala na jiném místě hrací plochy, kde by nebylo možné využít čar na hrací ploše, zřejmě by se nedala objektivně vyhodnotit,“ řekl Příhoda.