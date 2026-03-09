Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

Volek v Edenu za bezbrankového stavu ve 27. minutě bez předchozího napomínání vyloučil Mercada za zákrok na slávistu Michala Sadílka.
Domníval se, že sparťan po prudkém vražení ramenem na domácího záložníka úmyslně šlápl. Po intervenci VAR svůj verdikt změnil ekvádorskému útočníkovi dal žlutou kartu.
„Mercado bez snahy hrát míčem prudce vrazil do hráče Sadílka. Při následném nekoordinovaném pádu neúmyslně nohou zasáhl soupeře. Rozhodčí nejprve chybně udělil červenou kartu, protože se domníval, že šlápnutí na soupeře bylo úmyslné. Po intervenci VAR správně udělil pouze žlutou kartu za bezohledné vražení do soupeře,“ uvedla komise rozhodčích.
Sparta v závěru poločasu dala první gól, slávisté po pauze srovnali a v 79. minutě skóre otočili.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín na hřišti protestoval a po zápase se domníval, že ho těsně před gólem Mojmíra Chytila přihrávající slávista Tomáš Chorý fauloval.
„Když do vás vrazí sto pět kilo, tak s mými sedmdesáti to ustát nejde. Pro mě to byl faul zezadu,“ řekl Haraslín.
Volek zákrok jako faul neposoudil a branku uznal.
„Brance Slavie na 2:1 předcházel hraniční souboj o míč, došlo ke kontaktu mezi hráčem Chorým a Haraslínem. Rozhodčí správně nechal pokračovat ve hře a branku uznal,“ podotkla komise. Slavia nakonec vyhrála 3:1.
Videoasistent pomohl i sudímu Dominiku Starému v duelu mezi Jabloncem a Olomoucí (1:2).
Hlavní arbitr ve 13. minutě za bezbrankového stavu nařídil penaltu pro Jablonec za ruku Muhammada Jásira ve vápně. To viděl správně. Ale už si nevšiml, že těsně před ním zahrál rukou i domácí Filip Novák.
„Nejprve jablonecký hráč Novák zahrál míč rukou, která byla v nepřirozené pozici, a až následně hráč Olomouce Jásir. Z tohoto důvodu byl původně nařízený pokutový kop správně odvolán,“ vysvětlila komise.