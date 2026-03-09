Chance Liga 2025/2026

Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

  15:17
Rozhodčí Stanislav Volek si ve dvou diskutovaných situacích nedělního fotbalového derby na Slavii při konečných verdiktech počínal správně. V případě původně chybně udělené červené karty sparťanu Johnu Mercadovi mu pomohl videoasistent Marek Radina.

John Mercado (Sparta) po přezkoumání u videa nakonec dostává žlutou kartu. Nabíhajícího Sadílka zřejmě trefil jen do oblasti ramene. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Volek v Edenu za bezbrankového stavu ve 27. minutě bez předchozího napomínání vyloučil Mercada za zákrok na slávistu Michala Sadílka.

Domníval se, že sparťan po prudkém vražení ramenem na domácího záložníka úmyslně šlápl. Po intervenci VAR svůj verdikt změnil ekvádorskému útočníkovi dal žlutou kartu.

„Mercado bez snahy hrát míčem prudce vrazil do hráče Sadílka. Při následném nekoordinovaném pádu neúmyslně nohou zasáhl soupeře. Rozhodčí nejprve chybně udělil červenou kartu, protože se domníval, že šlápnutí na soupeře bylo úmyslné. Po intervenci VAR správně udělil pouze žlutou kartu za bezohledné vražení do soupeře,“ uvedla komise rozhodčích.

Sparta v závěru poločasu dala první gól, slávisté po pauze srovnali a v 79. minutě skóre otočili.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín na hřišti protestoval a po zápase se domníval, že ho těsně před gólem Mojmíra Chytila přihrávající slávista Tomáš Chorý fauloval.

To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

„Když do vás vrazí sto pět kilo, tak s mými sedmdesáti to ustát nejde. Pro mě to byl faul zezadu,“ řekl Haraslín.

Volek zákrok jako faul neposoudil a branku uznal.

„Brance Slavie na 2:1 předcházel hraniční souboj o míč, došlo ke kontaktu mezi hráčem Chorým a Haraslínem. Rozhodčí správně nechal pokračovat ve hře a branku uznal,“ podotkla komise. Slavia nakonec vyhrála 3:1.

Videoasistent pomohl i sudímu Dominiku Starému v duelu mezi Jabloncem a Olomoucí (1:2).

Hlavní arbitr ve 13. minutě za bezbrankového stavu nařídil penaltu pro Jablonec za ruku Muhammada Jásira ve vápně. To viděl správně. Ale už si nevšiml, že těsně před ním zahrál rukou i domácí Filip Novák.

„Nejprve jablonecký hráč Novák zahrál míč rukou, která byla v nepřirozené pozici, a až následně hráč Olomouce Jásir. Z tohoto důvodu byl původně nařízený pokutový kop správně odvolán,“ vysvětlila komise.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
