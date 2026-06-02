Chance Liga 2025/2026

Dlouholetý pomezní, funkcionář i bývalá sudí. Komise rozhodčích je kompletní

Autor: ,
  17:41
Ještě v neděli byl jako pomezní u barážové odvety Slovácka s Artisem Brno (3:0). Od nového ročníku už Ivo Nádvorník nebude hlídat ofsajdy, ale dohlížet na všechny sudí. Stal se jedním z členů vznikající komise rozhodčích, kterou nově řídí španělský expert Carlos Clos Goméz. Vedle Nádvorníka v ní budou sedět také Martin Vlk a Lucie Vopatová. Rozhodl o tom výkonný výbor asociace (FAČR).
Pomezní sudí Ivo Nádvorník (vpravo) během své prvoligové kariéry. | foto: ČTK

„Chtěl bych zdůraznit, že je to komise, která je bez nějakých vnějších vlivů. Je složena na základě profesionálního životopisu a na základě toho, co během mnoha let jednotliví členové udělali,“ řekl na tiskové konferenci předseda asociace David Trunda.

Vedení českého fotbalu před měsícem vybralo nového předsedu. Carlos Clos Gómez nahradil Libora Kovaříka, který českým sudím šéfoval tři sezony.

Za určitých podmínek mohl pokračovat, podporu klubů měl, ale odmítl vyhovět žádosti funkcionářů vyměnit své spolupracovníky, které si do komise dřív vybral. Nechtěl spolupracovat ani s Gómezem, jenž by mu byl přidělen jako specialista na VAR.

Proto na začátku května předseda asociace David Trunda navrhl na šéfa Gómeze, jehož pravou rukou se stal Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA), jenž v komisi před časem také zasedal.

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

A nyní výkonný výbor jmenoval další tři členy. Odsouhlasil je téměř jednomyslně, pouze jeden ze zástupců se zdržel hlasování.

„S panem Gómezem jsem po jeho zvolení absolvoval několik jednání. Bylo důležité, abychom potkali vybrané kandidáty. Bylo jich víc a dnes na návrh pana Gómeze vyšlo tohle složení,“ podotkl Trunda.

Čtyřiačtyřicetiletý Nádvorník v uplynulém ročníku jako pomezí řídil pětadvacet utkání včetně baráže na Slovácku, u dalších čtyřiadvaceti zápasů byl jako AVAR, pomocník videoasistenta. V lize působil od ročníku 2010/11.

Martin Vlk je někdejším rozhodčím, loni byl znovu zvolen předsedou mladoboleslavského okresního svazu, kterému šéfoval už předtím dvanáct let.

Lucie Vopatová, dívčím jménem Šulcová, je bývalou rozhodčí. Od roku 2017 působila na mezinárodní scéně. V komisi nahrazuje Olgu Poživilovou.

„Lucie Vopatová bude zodpovědná mimo jiné za rozvoj ženského fotbalu. Ivo Nádvorník bude zodpovědný jak za rozvoj rozhodcovství v profesionálním fotbale, tak i řekněme development asistentů rozhodčích. Martin Vlk bude především pro výkonnostní fotbal na regionální úrovni napříč Českou republikou,“ podotkl Trunda.

S Liborem Kovaříkem skončili v komisi také místopředseda Antonín Kordula, Kryštof Mencl a někdejší elitní brankář Jan Stejskal, který tam byl jako zástupce LFA.

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

