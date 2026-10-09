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Chance Liga 2026/2027

Čeští rozhodčí jsou mladí, ale kvalitní. Se zkušenostmi budou výborní, říká Gómez

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  14:17
Carlos Clos Gómez, někdejší španělský sudí byl jmenován novým předsedou komise...

Carlos Clos Gómez, někdejší španělský sudí byl jmenován novým předsedou komise rozhodčích FAČR. | foto: Zuzana Jarolímková / CNC /Profimedia.cz

Carlos Clos Gómez, nový předseda komise rozhodčích FAČR, na tiskové konferenci.
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Na konci své třiačtyřicetistránkové prezentace, ve které shrnul dosavadní část fotbalové sezony a představil novinky, umístil otázku i s výstižnou odpovědí: Stačí nám to? Ne! Předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez pak zdůraznil: „Hodláme dál inovovat a soustředit se na zlepšování přesnosti našich sudích.“

Mezi inovace, které by se velmi brzy mohly spustit, patří například zveřejňování zkoumaných záběrů na velkoplošných obrazovkách, zatímco sudí komunikují s asistenty u videa. Na modernějších stadionech by se mohlo začít výrazně dřív.

„Záběry však zůstanou bez zvuku, vyjádření rozhodčích do reproduktorů zatím neumožňuje pravidlová komise, podle níž můžeme pouze pouštět záběry z monitorů,“ sdělil Gómez.

Komise rozhodčích se vrací k hodnocení situací. VAR zatím chyboval šestkrát

Vy byste byl pro, aby sudí verdikty vysvětlovali?
Pro nás a transparentnost by to bylo perfektní. Ale musejí to nejprve schválit příslušné orgány.

Plánujete, že by rozhodčí mohli mluvit aspoň v televizních rozhovorech, jako to dříve bývalo běžné?
Ne, to v plánu není. Budeme se vyjadřovat společně v úterý prostřednictvím komise, kdy na výkony sudích předneseme náš názor. Ale nechceme, aby rozhodčí mluvili po zápase jednoduše proto, že nemají zpětnou vazbu a své rozhodnutí už nemohou změnit. Mnohem přínosnější pro vás budou názory komise.

Neobáváte se, že budou rozhodčí pod větším tlakem od hráčů, když všichni uvidí na obrazovce sporný moment současně?
Během přezkumu se rozhodčí soustředí na obrazovku a reakce neřeší. Jsou zvyklí na tlak tribun po celé zápasy, takže tohle nebude problém. Pracujeme s rozhodčími tak, aby podobné situace zvládali. Vědí, že je důležité udržet koncentraci i při chybném rozhodnutí. Psychickou stránku také řešíme, protože je pro řízení zápasu velice důležitá.

Vliv VAR v Chance Lize

sezona 2026/27

Góly: 201
Góly po intervenci: 18
Penalty po intervenci: 7

Čas intervencí
Faktické přezkumy: 75 sekund
Přezkumy na hřišti: 179 s
Průměr: 116 s

Ve své prezentaci jste zmínil, že chcete zrychlit zásahy videa, které při přezkumu hlavním rozhodčím trvají až tři minuty. Co s tím?
Vždy záleží na komplexnosti situace. Někdy je rozhodnutí jednoduché, máte před sebou jasný ofsajd nebo ruku, která je daleko od těla. Ale rozumím tomu, že někdy VAR musí koukat kromě zákroku i na to, co mu bezprostředně předchází. Kontroluje například možný ofsajd nebo faul. A to trvá déle.

Kolik je podle vás ideál?
Co nejméně. Ale je jasné, že nám do toho vstupuje spousta vlivů. Rozhodčí jsou zároveň pod velkým stresem, protože je jasné, že pokud udělají chybu, všichni, kteří se na záběry dívají, je zkritizují.

Jak se dají přezkumy zrychlit?
Jednotlivé situace se snažíme simulovat na vlastních cvičeních. Můžeme například použít takzvané „mirror rooms“, tedy zrcadlové místnosti, ve kterých sedí další tým videoasistentů a analyzují si zápas jen sami pro sebe. To je perfektní trénink. Hodně také pomůže počet kamer, protože je snazší najít důkazní záběr se čtyřiceti úhly než s pouhými dvanácti.

Chtěli byste, aby VAR zasahoval ještě méně?
Nelze říct, jestli chceme nutně méně intervencí, protože vždycky záleží hlavně na výkonu hlavního rozhodčího. Když nebude potřeba ho opravit, ubude zásahů. A stávají se i situace, kdy VAR zasáhnout musí, protože konkrétní situaci nelze postřehnout. Podle mě se pohybujeme v dobrých číslech, osmnáctkrát šel sudí přezkoumávat situaci k obrazovce v 71 zápasech, což je opravdu dobrý výsledek. Naši rozhodčí odvádějí dobrou práci.

Carlos Clos Gómez, nový předseda komise rozhodčích FAČR, na tiskové konferenci.

Jak byste je z pohledu bývalého rozhodčího zhodnotil?
Problém českých rozhodčích je, že jsou velice mladí. Když vám je pětačtyřicet, jste na vrcholu kariéry, máte spoustu zkušeností a za sebou mraky chyb, ze kterých jste se poučili. Spousta mladíků bude jednou výborná. Jsem ale překvapený, jak dobře mladí sudí zápasy řídí, jak komunikují s hráči. V tom se navíc každým rokem zlepšují, protože mezi sebou sdílí zkušenosti. Už teď máme kvalitní rozhodčí a v budoucnu budou ještě lepší.

Vytvořil jste pevné dvojice, střídal jste v první lize spoustu rozhodčích. Osvědčily se vám tyhle praktiky?
Od začátku se snažíme společně připravovat jednoho sudího a asistenta. Vzhledem k počtům nevytvoříme fixní trojice, nicméně je pro nás důležité, aby rozhodčí pracovali ve známém týmu. Na listině jsou jen tři arbitři, kteří si nejvyšší soutěž nevyzkoušeli, protože k nám přišli teprve letos. Všichni jsou připravení, nejmladšímu je teprve 24. S jejich úrovní jsme spokojení a věřím, že ve zbytku soutěže ukážou, že oprávněně.

Nakonec budete i vy hodnotit vybrané situace. Proč vám je bude vybírat právě oficiální vysílatel Oneplay?
Pro nás je nejdůležitější, aby je vybíral někdo zvenčí. Aby nikdo nemohl říct, že si vybíráme jen ty pozitivní. Jako vysílatel mají přístup ke všem zápasům i záběrům, nicméně neměl bych problém ani s tím, kdyby situace v budoucnu vybírali třeba fanoušci. Zkrátka nám stačí, abychom neměli ve výběru žádnou zodpovědnost.

Vítáte, že se komise rozhodčích vrací k hodnocení situací?

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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