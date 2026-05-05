Chance Liga 2025/2026

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

Autor:
  16:12
Fotbalovým sudím v Česku bude zase šéfovat cizinec. Carlos Clos Gómez, bývalý španělský arbitr a ještě loni člen tamní komise rozhodčích se zaměřením na VAR, od příští sezony nahradí Libora Kovaříka. Rozhodl o tom výkonný výbor asociace (FAČR).
Bývalý španělský sudí Carlos Clos Gómez jako garant VAR pro La Ligu představuje centrálu VAR v Madridu. Gómez od ledna pracuje pro českou komisi rozhodčích a je adeptem na jejího nového předsedu. | foto: Profimedia.cz

Není to žádné překvapení, Gómez byl vedle Kovaříka jediným adeptem na šéfa tribunálu, kolem kterého se toho v českém fotbale točí spoustu...

Kovařík byl předsedou komise tři roky a podle zákulisních informací by měl podporu i pro další období. Ale odmítl vyhovět žádosti funkcionářů vyměnit své spolupracovníky, které si do komise dřív vybral.

Nechtěl spolupracovat ani s Gómezem, jenž by mu byl přidělen jako specialista na VAR.

Proto předseda asociace David Trunda navrhl na šéfa Gómeze, jehož pravou rukou bude Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA), jenž v komisi před časem také zasedal.

Španěl z El Clásika, nebo dál s Kovaříkem? Fotbal si zvolí nového šéfa rozhodčích

Bárta je důvěryhodným mužem pro všechny ligové kluby. Šlo o to, aby žádný z těch velkých (Slavia, Sparta, Plzeň a Baník Ostrava) neměl ke složení nové komise výhrady a na jménech předsedy a místopředsedy panovala shoda.

Komise rozhodčích je jediná instituce, která spojuje asociaci (FAČR) a Ligovou fotbalovou asociaci (LFA). Ta řídí první a druhou ligu, má například i svoji disciplinárku, ale sudí patří pod hlavní spolek FAČR, což je úzus od Evropské fotbalové unie (UEFA).

Další členy do komise výkonný výbor jmenuje v dalších dnech.

Kdo také šéfoval sudím v samostatné české historii

Jiří Stiegler (1993 - 1995)
Zdeněk Valeš (1995 – 1997)
Luděk Macela (1997 - 2001)
Milan Brabec (červen 2001 - červenec 2004)
Jaroslav Melichar (červenec 2004 - prosinec 2005)
Václav Krondl (leden 2006 - červen 2006)
Luděk Macela (2006 - září 2011)
Dagmar Damková (září 2011 - březen 2016)
Michael Tulinger (březen 2016 - červen 2016)
Michal Listkiewicz ( červenec 2016 - červen 2018)
Jozef Chovanec (červen 2018 - říjen 2020)
Vítor Manuel de Melo Pereira (jaro 2021)
Radek Příhoda (červen 2021 až červen 2023)
Libor Kovařík (červenec 2023 až červen 2026)

Podle informací iDNES.cz by v ní nakonec neměla zasednout známá jména z minulých let, o kterých se v předchozích dnech spekulovalo. Jako někdejší elitní sudí Pavel Královec, dlouholetý mezinárodní arbitr Miroslav Liba, jenž v současnosti pracuje pro komisi rozhodčích UEFA, či ligová pomezní Lucie Ratajová, která naposled řídila duel letos na začátku března.

Údajně to souvisí se smlouvou s novým velkým partnerem asociace ČSOB, která si vymínila, že v tak důležité komisi nebudou lidé, jenž kdysi byli na asociaci za časů bývalého kontroverzního místopředsedy Romana Berbra.

Právě Berbr se před osmi lety přičinil o to, aby jako šéf komise skončil Michal Listkiewicz. Někdejší polský sudí v roce 1990 řídil finále mistrovství světa, byl členem komise rozhodčích FIFA a v letech 1999-2008 předsedou Polského fotbalového svazu.

Do Česka ho v létě 2016 přivedl tehdejší předseda asociace Miroslav Pelta. Listkiewicz ve funkci nahradil Berbrovu manželku Dagmar Damkovou, jež kvůli vytížení v komisi rozhodčích Evropské fotbalové unie (UEFA) na pozici šéfky českých sudích rezignovala.

Když však policie Peltu zatkla kvůli údajným machinacím s dotacemi, Listkiewicz neměl na asociaci podporu.

Předseda komise rozhodčích Libor Kovařík v centrále VAR v pražské Michli.

Po Listkiewiczovi nastoupil bývalý reprezentant Jozef Chovanec, ale v říjnu 2020 byl odvolán kvůli událostem, které se týkaly sudích a Berbra. Toho zadržela policie v rozsáhlé korupční aféře, na své pozice ve fotbale rezignoval a v červnu 2024 byl nepravomocně odsouzen za zpronevěru peněz na plzeňském krajském fotbalovém svazu k tříletému podmíněnému trestu odnětí svobody s odkladem na pět let a peněžitému trestu ve výši dvou milionů korun.

Komisi na jaro 2021 dočasně převzal Španěl Vítor Manuel de Melo Pereira, kterého do Česka dosadila UEFA. Po valné hromadě v červnu 2021 se novým šéfem asociace stal Petr Fousek a na jeho doporučení byl šéfem sudích zvolen Radek Příhoda. Bývalý mezinárodní rozhodčí po dvou letech skončil a na jeho pozici nastoupil Kovařík.

Za Příhody a za Kovaříka prošla listina sudích pro profesionální soutěže obří změnou, spoustu sudích smetla právě aféra s Berbrem, v níž figuroval například i Roman Rogoz, bývalý sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad. Ligu začali pískat mladí nezkušení sudí, protože spousta těch zkušených, čili dostatečně „vypískaných“, byla v tu chvíli zdiskreditována.

Kovaříkovi byl vyčítán malý posun ve výkonnosti i vzdělávání, včetně vyklízení pozic na mezinárodní scéně, což s nastupujícími sudími souvisí. Na druhou stranu získal důvěru části veřejnosti, nedocházelo k excesům, chybu na hřišti sudí většinou opravili na doporučení videoasistenta.

Jenže zrovna poslední víkendové kolo přineslo hrubé chyby sudích i VAR. Na volbu nového předsedy to však vliv nemělo.

Carlos Clos Gómez je někdejší španělský sudí, jenž v posledním roce aktivní kariéry dostal na povel i ligové El Clásico. Souboj Barcelony s Realem Madrid řídil předtím v Superpoháru i v semifinále Královského poháru. Na mezinárodní scéně na vrcholné zápasy nedosáhl.

Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

V létě 2010 pískal duel Viktorie Plzeň v kvalifikaci Evropské ligy proti Besiktasi a o pět let později byl jako hlavní v zápase Sparty se Schalke v Evropské lize.

Po odchodu do rozhodcovské penze měl ve Španělsku na starosti zavádění VAR. Loni v létě po kritice některých klubů v čele s Realem Madrid nuceně skončil stejně jako celá komise rozhodčích. „Vydáváme se do nové éry a chceme jít jinou cestou,“ vysvětlila tenkrát španělská asociace.

Po pár měsících našel práci na české asociaci, což bylo i díky kontaktům někdejší šéfky českých sudích Dagmar Damkové, která do loňského října osm let pracovala v komisi rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).

Oficiálně byl pozorovatelem a instruktorem systému VAR se zaměřením na zdokonalování koordinace mezi sudími na trávníku a těmi u videa. Bylo veřejným tajemstvím, že s kolegou Kovaříkem na stejné vlně nebyli, což úterní volba potvrdila.

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

