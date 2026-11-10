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Chance Liga 2026/2027

Komise rozhodčích: Brunes fauloval, branka Sparty v Plzni platit neměla

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  19:30aktualizováno  19:42
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Branka fotbalistů Sparty ve víkendovém utkání 14. kola první ligy v Plzni na 1:0 neměla platit. Útočník Pražanů Jonatan Brunes těsně před vstřelením gólu fauloval domácího stopera Sampsona Dweha, uvedla komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR v komuniké.

Norský útočník na začátku 17. minuty sám před brankářem otevřel skóre šlágru, který v Plzni skončil remízou 1:1. Západočeši cítili velkou křivdu, byli přesvědčeni, že je sudí v čele s hlavním Dominikem Starým v důležitém momentu výrazně poškodili. Gól platil, nezasáhl ani videorozhodčí Marek Radina, byť z opakovaných záběrů bylo patrné, že Brunes těsně před vápnem trefil Dweha do nohy.

„Je až s podivem, že VAR (videorozhodčí) do toho nevstoupil a vyřešili to asi za 20 vteřin. Je to škoda, protože nás to stálo body. Už to nevrátíme, ale myslím, že na takové úrovni by se to mělo řešit daleko líp,“ prohlásil plzeňský trenér Radoslav Kováč.

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Komise dala Viktorii za pravdu, Brunes před vápnem Dweha fauloval. Následovat měl přímý kop ve prospěch domácích. „Útočící hráč podrazil obránce těsně předtím, než získal míč a vstřelil branku,“ vysvětlila komise.

Faul sparťana Jonatana Brunese před jeho gólem proti Viktorii Plzeň.
Plzeňský obránce Adam Gabriel (vpravo) během duelu se Spartou.
Sparťanský kouč Brian Priske během utkání v Plzni.
Momentka z utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha.
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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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