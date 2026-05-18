Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Berka v Teplicích ani jednou nechyboval, řekla komise. Zveřejnila komunikaci sudích

Autor:
  15:38
Zlobil se na něj jak dukelský trenér Pavel Šustr, tak klubový majitel Matěj Turek. Výkon fotbalového sudího Ondřeje Berky ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích označili za nepřijatelný, jenže podle komise rozhodčích byly všechny jeho zkoumané verdikty v pořádku. Výjimečně také komise zveřejnila komunikaci s videoasistenty.
Fotbalový sudí Ondřej Berka tasí červenou kartu v utkání Teplic s Duklou.

Fotbalový sudí Ondřej Berka tasí červenou kartu v utkání Teplic s Duklou. | foto: ČTK

Zklamaní fotbalisté pražské Dukly po prohraném utkání v Teplicích.
Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...
Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...
Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...
9 fotografií

Nejdříve faul domácího brankáře Matouše Trmala, za který udělil žlutou kartu, poté neuznaný gól Dantayeho Gilberta kvůli ruce, již Berka viděl už na hřišti, a také možnou penaltu pro hosty, která se dvacet minut před koncem nepískala.

Sečteno: bez chyby.

Komise rozhodčích svého nominanta podržela.

„Brankáři Trmalovi ve druhé minutě správně udělil pouze žlutou kartu za zmaření slibně se rozvíjející akce. O zákrok na červenou kartu se dle charakteru přestupku nejednalo, což je z detailních záběrů patrné,“ vysvětlila komise.

Trmal skoro na polovině hřiště padnul pod nohy dukelskému záložníkovi Mikušovi. Zasáhl míč a poté shora podrážkou škrtl i soupeře.

„Rozhodčí zároveň nemohl poskytnou výhodu útočícímu družstvu, protože hráč Dukly Velasquéz byl v ofsajdu,“ doplnila komise.

Ve druhém případě se řešil Gilbertův gól, při kterém si míč zpracoval břichem a řešilo se, jestli se balon neotřel i o ruku. V případě útočícího hráče stačí totiž i letmý dotek, což nebylo na záběrech na první pohled přímo patrné, jenže sudí Berka na hřišti gól neuznal, a tak platilo jeho rozhodnutí.

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

„Před dosažením branky se Gilbert dotkl rukou míče, a branka tak nebyla správně uznána,“ tvrdí komise. „Po dotyku s rukou míč změnil směr a rotaci. Rozhodčí nechal situaci správně dohrát, aby mohl VAR intervenovat,“ doplnila.

Po utkání se nejen kvůli této situaci rozčílil dukelský trenér Šustr, který Berkův výkon považoval za katastrofální.

„Vzhledem k tomu, že došlo ke zpochybnění integrity rozhodčích, mimořádně přikládáme záznam komunikace mezi sudím a videem,“ překvapila komise.

„Ruka, ruka, ruka,“ hlásí Berka do mikrofonu. „Zkontrolujem to,“ slyší odpověď a uklidňuje hostujícího kapitána Daniela Kozmu: „Podle mě tam byla ruka. Kdyby byl lehký dotek, neplatí, kdyby tam nebyl, uznáváme. Podle mě se to dotklo a udělal jsem rozhodnutí.“

„Jasné,“ souhlasí Kozma. Videoasistenti zkoumají i přihrávku kvůli ofsajdu, nějakou dobu hledají správný záběr na ruku. Mezitím Berka odráží další hostující protesty: „Máš pásku? Nemáš tady co dělat. Až budeš mít pásku, můžeš. Omlouvám se.“

„Hele chlapi, za nás je to ruka. Jsme přesvědčení, že je to ruka,“ ozve se z centrály v pražské Brumlovce.

Třetí teplickou situaci vyřešil podle komise Berka rovněž správně, a to když nepískal pokutový kop za domnělý faul teplického Lukáše Marečka. „Soupeře Gilberta nedrží za ruku ani jinou část těla, což je z detailních záběrů vidět. O pokutový kop se nejednalo,“ řekla komise.

S výroky nebyl kromě dukelského trenéra spokojený ani majitel pražského klubu.

„To, co jsme v Teplicích všichni viděli, považuji za nepřijatelné. Nejen jako majitel Dukly a předseda představenstva. Ale i jako člověk, který odmítá mlčet ve chvíli, kdy může být poškozen celý klub, práce hráčů, realizačního týmu, zaměstnanců a především důvěra fanoušků a partnerů napříč kluby v regulérnost soutěže,“ čílil se majitel Turek.

V Teplicích to bylo nepřijatelné, čílí se majitel Dukly. Volá po regulérnosti ligy

Jenže komise žádné problémy nespatřila.

Sudí nechybovali ani na Baníku, kde Jan Beneš udělil červenou kartu zlínskému Jakubu Černínovi za hru rukou při bránění Abdallaha Gninga. „V této situaci zahrál rukou úmyslně, čímž zmařil zjevnou brankovou možnost soupeře. Červená karta byla udělena správně,“ okomentovala komise poslední situaci.

Vstoupit do diskuse (39 příspěvků)
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Berka v Teplicích ani jednou nechyboval, řekla komise. Zveřejnila komunikaci sudích

Fotbalový sudí Ondřej Berka tasí červenou kartu v utkání Teplic s Duklou.

Zlobil se na něj jak dukelský trenér Pavel Šustr, tak klubový majitel Matěj Turek. Výkon fotbalového sudího Ondřeje Berky ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích označili za...

18. května 2026  15:38

Velký návrat. Mourinho by měl po 13 letech opět trénovat Real Madrid

José Mourinho na lavičce Benfiky.

Spekulace v posledních týdnech sílily, teď už se podle médií pouze čeká na oficiální potvrzení. José Mourinho by se měl po 13 letech vrátit na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Údajně je pro něj...

18. května 2026  15:04

Ani operace zlomené lícní kosti ho nezastaví. Modrič míří na své páté MS

Luka Modrič slaví gól proti Česku.

Záložník Luka Modrič nechybí v konečné nominaci chorvatských fotbalistů na mistrovství světa, přestože nedávno podstoupil operaci zlomené lícní kosti. Čtyřicetiletý kapitán se může chystat na svůj...

18. května 2026  14:40

Mistrovství světa? Nejsem nervózní, nechám to osudu, líčil plzeňský Višinský

Denis Višinský slaví trefu do brány Jablonce.

Je mezi šesticí hráčů z plzeňské kabiny, kteří figurují v širší nominaci na mistrovství světa v USA a Mexiku. A záložník Denis Višinský se trenéru národního týmu Miroslavu Koubkovi připomněl v...

18. května 2026  11:40

Trpěl jsem, jak mě lidé pomlouvali, říká Neymar. Na MS je prý připravený

Gólová oslava Brazilce Neymara v zápase proti Chorvatsku.

Nejlepší střelec brazilské fotbalové reprezentace Neymar je připraven hrát na mistrovství světa. Čtyřiatřicetiletý útočník Santosu podle vlastních slov pro návrat do národního týmu po třech letech...

18. května 2026  11:20

Musíme se zlepšit, chceme uspět v Lize mistrů, burcuje sparťan Haraslín

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Nepotřeboval příliš času, aby zase jednou ukázal, jak je pro fotbalovou Spartu důležitý. A jak moc jí v uplynulých týdnech chyběl. Po hodině hry Lukáš Haraslín naskočil do hry, založil akci před...

18. května 2026  11:10

Šigut s dalšími dvanácti obviněnými v korupční kauze se přiznali policii

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

Ovlivňování zápasů, nelegální sázky, úplatky. K nelegálním činům se už v březnu přiznalo policii třináct obviněných v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Mezi nimi je i prvoligový karvinský záložník...

18. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:55

Prostějov vyhodil druhého kouče v sezoně. Jaká je sestupová matematika?

Momentka ze zápasu Příbram - Prostějov.

Už podruhé v aktuální sezoně usedl při zápase na lavičku fotbalového Prostějova, přestože tam v ideálním případě neměl být ani jednou. Sportovní manažer druholigového celku Jiří Balcárek se opět stal...

18. května 2026  10:30

NEJ Z LIGY: Vzkazy šéfovi Slavie i gólový debutant Kohout. A kdo nakonec sestoupí?

Ostravští fanoušci vyvěsili transparent reagující na záměr předsedy...

O titulu už je v české lize od minulého kola rozhodnuto, získali ho fotbalisté Slavie. Boj o záchranu, respektive o to, kdo se vyhne přímému sestupu, však trvá. A až v posledním kole se rozhodne, zda...

18. května 2026  9:56

Z tátova přístupu si neberu nic. Švancara o slavném otci i odchodu ze Zbrojovky

Ač je útočník Daniel Švancara podle svých slov nevyléčitelným Zbrojovákem, pod...

Prvoligové stálice o soutěž níž? Ale kdeže. Největší poprask v zimním přestupovém období v Brně vyvolal transfer dorostence. Daniel Švancara opustil klub srdce svého, i otcova. Devatenáctiletý...

18. května 2026  9:26

Proč nehráli N’Guessan a Mahmič? Asi skončí, klub řeší nabídky, přiblížil Kováč

Liberecký trenér Radoslav Kováč během utkání se Spartou.

Šest a půl tisíce diváků se v neděli odpoledne přišlo podívat na poslední domácí vystoupení fotbalistů Liberce v této sezoně. Ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul Slovan prohrál U Nisy se...

18. května 2026  9:05

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

13. května 2026  23:19,  aktualizováno  18. 5. 8:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.