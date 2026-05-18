Berka v Teplicích ani jednou nechyboval, řekla komise. Zveřejnila komunikaci sudích

Nejdříve faul domácího brankáře Matouše Trmala, za který udělil žlutou kartu, poté neuznaný gól Dantayeho Gilberta kvůli ruce, již Berka viděl už na hřišti, a také možnou penaltu pro hosty, která se dvacet minut před koncem nepískala.
Sečteno: bez chyby.
Komise rozhodčích svého nominanta podržela.
„Brankáři Trmalovi ve druhé minutě správně udělil pouze žlutou kartu za zmaření slibně se rozvíjející akce. O zákrok na červenou kartu se dle charakteru přestupku nejednalo, což je z detailních záběrů patrné,“ vysvětlila komise.
Trmal skoro na polovině hřiště padnul pod nohy dukelskému záložníkovi Mikušovi. Zasáhl míč a poté shora podrážkou škrtl i soupeře.
„Rozhodčí zároveň nemohl poskytnou výhodu útočícímu družstvu, protože hráč Dukly Velasquéz byl v ofsajdu,“ doplnila komise.
Ve druhém případě se řešil Gilbertův gól, při kterém si míč zpracoval břichem a řešilo se, jestli se balon neotřel i o ruku. V případě útočícího hráče stačí totiž i letmý dotek, což nebylo na záběrech na první pohled přímo patrné, jenže sudí Berka na hřišti gól neuznal, a tak platilo jeho rozhodnutí.
„Před dosažením branky se Gilbert dotkl rukou míče, a branka tak nebyla správně uznána,“ tvrdí komise. „Po dotyku s rukou míč změnil směr a rotaci. Rozhodčí nechal situaci správně dohrát, aby mohl VAR intervenovat,“ doplnila.
Po utkání se nejen kvůli této situaci rozčílil dukelský trenér Šustr, který Berkův výkon považoval za katastrofální.
„Vzhledem k tomu, že došlo ke zpochybnění integrity rozhodčích, mimořádně přikládáme záznam komunikace mezi sudím a videem,“ překvapila komise.
„Ruka, ruka, ruka,“ hlásí Berka do mikrofonu. „Zkontrolujem to,“ slyší odpověď a uklidňuje hostujícího kapitána Daniela Kozmu: „Podle mě tam byla ruka. Kdyby byl lehký dotek, neplatí, kdyby tam nebyl, uznáváme. Podle mě se to dotklo a udělal jsem rozhodnutí.“
„Jasné,“ souhlasí Kozma. Videoasistenti zkoumají i přihrávku kvůli ofsajdu, nějakou dobu hledají správný záběr na ruku. Mezitím Berka odráží další hostující protesty: „Máš pásku? Nemáš tady co dělat. Až budeš mít pásku, můžeš. Omlouvám se.“
„Hele chlapi, za nás je to ruka. Jsme přesvědčení, že je to ruka,“ ozve se z centrály v pražské Brumlovce.
Třetí teplickou situaci vyřešil podle komise Berka rovněž správně, a to když nepískal pokutový kop za domnělý faul teplického Lukáše Marečka. „Soupeře Gilberta nedrží za ruku ani jinou část těla, což je z detailních záběrů vidět. O pokutový kop se nejednalo,“ řekla komise.
S výroky nebyl kromě dukelského trenéra spokojený ani majitel pražského klubu.
„To, co jsme v Teplicích všichni viděli, považuji za nepřijatelné. Nejen jako majitel Dukly a předseda představenstva. Ale i jako člověk, který odmítá mlčet ve chvíli, kdy může být poškozen celý klub, práce hráčů, realizačního týmu, zaměstnanců a především důvěra fanoušků a partnerů napříč kluby v regulérnost soutěže,“ čílil se majitel Turek.
Jenže komise žádné problémy nespatřila.
Sudí nechybovali ani na Baníku, kde Jan Beneš udělil červenou kartu zlínskému Jakubu Černínovi za hru rukou při bránění Abdallaha Gninga. „V této situaci zahrál rukou úmyslně, čímž zmařil zjevnou brankovou možnost soupeře. Červená karta byla udělena správně,“ okomentovala komise poslední situaci.