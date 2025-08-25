Preciadův zákrok prošel i u komise sudích. Bezohledné kopnutí, ne surová hra, řekla

Krátce po poločase za překvapivého stavu 2:1 pro hostující Duklu ekvádorský obránce nejdřív zastavil brejk soupeře. Když proti němu vyrazil Isife, Preciado pohladil míč podrážkou a snažil se mu ho prostrčit mezi nohama.
Ale protivník mu míč odkopl a následně došlo ke střetu. Preciadova kopačka vylétla vysoko a zasáhl Isifeho pod koleno. Hostující krajní obránce se svíjel bolestí, po ošetření v utkání pokračoval, Sparta výsledek otočila a vyhrála 3:2.
Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu
„Domácí hráč nejprve zahrál míčem a následně setrvačností a nižší intenzitou zasáhl soupeře vnitřním nártem (placírkou) do nohy. O surovou hru se nejednalo, a proto VAR správně neintervenoval,“ oznámila komise.
Ze záznamu vypadal zákrok hrozivě, na žádném však nebyl vidět detail, jak a kam Preciado protihráče trefil.
To červenou kartu pro pardubického Abdullahiho Tanka, který nešťastně došlápl na slávista Ivana Schranze, komise posvětila. Pochvala pro Stanislava Volka.
„V 82. minutě utkání rozhodčí správně udělil červenou kartu hráči hostujícího družstva za surovou hru. Hostující hráč nehrál míčem a vyšší intenzitou zasáhl podrážkou nejdříve holeň a následně i nárt soupeře,“ popsala komise.
V Teplicích zase hlavní sudí Marek Radinu na doporučení videoasistentky Jany Adámkové opravil svůj verdikt. Na hřišti teplickému Matěji Pulkrabovi ukázal červenou kartu, ale pak ji změnil na žlutou.
„V 67. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně opravil své původní rozhodnutí a místo červené udělil žlutou kartu hráči domácího družstva za bezohledné podražení soupeře v souboji o míč. Domácí hráč nejprve zahrál míčem a následně holení podrazil soupeře. Z důvodu chybného udělení přímé červené karty, VAR správně intervenoval,“ uvedla komise.