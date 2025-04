Gól Bohemians podle komise neplatil správně, ale zapojení VAR vyvolává otázky

Podle pravidel bylo jasné, že domácí Adam Kadlec a plzeňský Cadu nesměli zasáhnout do hry ve chvíli, kdy mezi jejich opuštěním hrací plochy za postranní čáru a návratu na hřiště nebyla hra znovu zahájena.

Jinými slovy, pokud by domácímu Janu Kovaříkovi rozehrání rohového kopu netrvalo tak dlouho, míč do hry uvedl při prvním rozběhu, tak by Kadlec i Cadu mohli na hrací plochu vstoupit kdykoli, lhostejno jestli v nepřerušené hře nebo při prvním přerušení. Ale oni do ní šli ve stejném přerušení, ve kterém odešli za postranní čáru kvůli ošetření.

„Došlo k neakceptovatelné chybě čtvrtého rozhodčího, který v domnění, že už byla zahájena hra, dal svolení hráči domácího družstva i hráči hostujícího družstva ke vstupu na hrací plochu poté, co byli předtím ošetřováni. V tomto případě ošetřovaní hráči smějí vstoupit na hrací plochu až poté, co je hra znovu zahájena,“ oznámila komise rozhodčích.

Oba na hrací plochu vstoupili proto, že jim pokyn dal čtvrtý sudí Trska.

Hlavní Nehasil si nejdřív přehmatu kolegy nevšiml a gól uznal. Dokonce gestem na střed hrací plochy ukázal i podruhé po plzeňských protestech. Až přibližně o tři minuty později mu do sluchátek videoasistent doporučil, aby branku odvolal.

„Protože hráč domácího družstva Kadlec následně výrazně ovlivnil hru tím, že přihrál míč spoluhráči, který vstřelil branku. Jednalo se o zásadní porušení pravidel s přímým vlivem na hru. VAR správně intervenoval a rozhodčí branku v souladu s pravidly správně neuznal,“ zdůraznila komise.

„Pokud by čtvrtý rozhodčí v rozporu s pravidly umožnil oběma hráčům vstup na hrací plochu, ale hráč domácího družstva by se aktivně nezapojil do hry a neovlivnil výše zmíněnou situaci, VAR by neintervenoval.“

Kdy VAR intervenuje při dosažení branky výňatek z protokolu pravidlové komise IFAB Rozhodčí si může nechat pomoct od videorozhodčího pouze ve čtyřech případech, které ovlivňují výsledek utkání. Ve všech situacích je VAR použit až poté, co rozhodčí učiní prvotní rozhodnutí, nebo pokud rozhodčí v utkání závažný incident přehlédli/neviděli. Případy, které mohou být přezkoumány v případě potenciální „jasné a zjevné chyby“ jsou: 1. případ, rozhodnutí o gólu: a) Přestupek útočícího týmu v rámci rozvíjející se gólové akce nebo při vstřelení gólu (ruka, faul, ofsajd, atd.), b) Míč mimo hru, c) Rozhodnutí o dosažení branky, d) Přestupek brankáře a/nebo kopajícího hráče při provádění pokutového kopu nebo zákrok útočníka nebo obránce, který se přímo zapojí do hry, pokud se pokutový kop odrazí od brankové tyče, břevna nebo brankáře.

Šlo o ojedinělou a specifickou situaci, která ve světě nemá obdoby. Proto konkrétně není popsána v protokolu VAR od Mezinárodní pravidlové komise (IFAB).

Vysvětlení komise rozhodčích (FAČR) se tak opírá o zjevnou chybu rozhodčího s přímým vlivem na dosažení branky. Pochybení, z kterého hráč vytěží gólovou přihrávku. Proto argument, že se „Kadlec aktivně zapojil do hry“.

Jenže pak nedává smysl nedávné vysvětlení komise ze zápasu Karviná - Mladá Boleslav (3:1), když při porušení pravidel při autovém vhazování, které přímo vedlo k dosažení branky, VAR intervenovat nemohl. Šlo přece o přestupek útočícího mužstva v rámci gólové akce, kterou VAR zkoumat musí.

Boleslavský Mareček přešlápl do hřiště, jeho dlouhý aut do pokutového území karvinský obránce jen lehce poslal za sebe přímo před boleslavského Horu, jehož střelu z dvanácti metrů v malém vápně ještě usměrnil Mašek. „Jedná se o porušení pravidel a mělo následovat vhazování pro domácí družstvo. Ale VAR v tomto případě dle protokolu správně neintervenoval,“ oznámila komise.

A jak do toho všeho zapadá situace z úvodu současné sezony v zápase Hradec Králové - Teplice (1:0). Za bezbrankového stavu hostující Trubač zahrával rohový kop, při kterém podklouzl a dopustil se tzv. dvojdoteku. Akce pokračovala a skončila gólem v síti Hradce.

Jenže VAR intervenoval, hlavní sudí gól neuznal a z protiútoku dal vítězný gól hradecký Spáčil. Jaký je tedy rozdíl při přešlapu, při autu a při dvojdoteku při rozehrání rohu?