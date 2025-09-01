Chance Liga 2025/2026

Rozhodčí opakovali penaltu proti Slavii správně, oznámila komise. Černý chyboval

Autor:
  15:55
Opakování pokutového kopu bylo správné rozhodnutí. Souboj boleslavského Nicolase Pennera se slávistou Christosem Zafeirisem rovněž sudími vyhodnocen v souladu s pravidly. To je stanovisko komise rozhodčích k propíraným momentům sobotního ligového utkání 7. kola.

Mladoboleslavský záložník Roman Macek z pokutového kopu brankáře Jindřicha Staňka ze Slavie nepřekonal. | foto: ČTK

Přestože Slavia v Mladé Boleslavi vyhrála 3:1, fanoušci a experti řešili především dva momenty v pokutovém území.

Krátce po půli za stavu 1:0 pro Slavii domácí Roman Macek neproměnil pokutový kop. Ale sudí Dominik Starý na doporučení videoasistenta Tomáše Kocourka nechal penaltu opakovat. Tu už Matyáš Vojta proměnil a vyrovnal na průběžných 1:1.

Penaltu nechal sudí opakovat proto, že slávista Tomáš Holeš s domácím Solomonem Johnem předčasně vběhli do pokutové území a následně svedli souboj míč, o vyražený brankářem Jindřichem Staňkem. Předčasným vběhnutím získali oba neoprávněnou výhodu.

„Rozhodčí na základě intervence VAR správně nechal opakovat pokutový kop pro domácí družstvo,“ řekla komise.

Trpišovský o posile: Taková tu od Stanciua nebyla. Penalta? Kéž by se tak vracely vždy

Fanoušci se však na sociálních sítích bouřili, protože původně nevěděli, proč se penalta opakovala. Mysleli si, že pravidlo porušil gólman Staněk, když aspoň jednou nohou nestál na brankové čáře, což však televizní záznam zřetelně neukázal.

Později se dohadovali o postavení slávistického obránce Štěpána Chaloupka. Ten sice rovněž předčasně vběhl do vápna, ale nezapojil se do hry, takže podle pravidel jeho chování přestupkem nebylo.

Druhá sporná situace nastala v 59. minutě za stavu 1:1. Domácí Penner a hostující Zafeiris po centru z rohu před boleslavskou bránou svedli souboj. Penner se snažil míč odkopnout, Zafeiris vystřelit a došlo ke střetu.

„Dle dostupných záběrů bránící hráč nejprve zahrál míčem a následně došlo setrvačností ke kontaktu s nohou útočícího hráče. O přestupek se nejednalo,“ oznámila komise.

Plzeň protestuje proti sudímu: Rouček měl vylučovat. Ne, žlutá karta, řekla komise

Naopak ohledně neodpískané penalty chyboval sudí Dalibor Černý na Dukle. Po zákroku domácího Mariose Pourzitidise na Tomáše Petráška měl pískat faul.

„V osmé minutě utkání rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo za držení soupeře. Hráč domácího družstva držel oběma rukama hráče hostujícího družstva v prostoru, do kterého směřoval míč, a VAR měl v tomto případě intervenovat,“ oznámila komise.

Vstoupit do diskuse

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fotbalové přestupy ONLINE: Rrahmaniho chce koupit Lyon. Schick je bez trenéra

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Rozhodčí opakovali penaltu proti Slavii správně, oznámila komise. Černý chyboval

Opakování pokutového kopu bylo správné rozhodnutí. Souboj boleslavského Nicolase Pennera se slávistou Christosem Zafeirisem rovněž sudími vyhodnocen v souladu s pravidly. To je stanovisko komise...

1. září 2025  15:55

Rodri je zpátky, krize City ale trvá. Děláme chyby jako děti, zuřil po další porážce

S ním v základní sestavě Manchester City neprohrál 49 ligových zápasů v řadě. Když si pak Rodri, podle světových novinářů nejlepší fotbalista předminulé sezony, vážně poranil koleno, nastala...

1. září 2025  15:10

Plzeň protestuje proti sudímu: Rouček měl vylučovat. Ne, žlutá karta, řekla komise

Podruhé v sezoně podává oficiální protest. Po ligovém utkání 7. kola v Liberci (1:1) si fotbalová Plzeň stěžuje na dva zákroky, které vedly ke zraněním. Záložník Denis Višinský po úderu do hlavy...

1. září 2025  14:09,  aktualizováno  14:59

Schick je bez trenéra. Ten Haga odvolali z Leverkusenu nejrychleji v historii ligy

Vydržel jen dva měsíce, během nichž odkoučoval pouhé tři soutěžní zápasy. Erik ten Hag skončil ve fotbalovém Leverkusenu a stal se nejrychleji odvolaným trenérem v historii německé bundesligy....

1. září 2025  13:42,  aktualizováno  14:58

Další hřích fotbalového kanibala Suáreze. Messiho spoluhráč plivl po trenérovi

Spoluhráč Oscar Ustari z Inter Miami ho držel pevně oběma rukama, aby se nedostal k jednomu ze soupeřových trenérů. A tak rozzuřený Luis Suárez přes rameno svého brankáře plivl. Slavný uruguayský...

1. září 2025  14:35

Návrat Vydry do reprezentace se nekoná, kvůli zranění ho nahradí nováček Karabec

Návrat zkušeného útočníka Matěje Vydry do fotbalové reprezentace po čtyřech letech se nekoná. Třiatřicetiletý kapitán Viktorie Plzeň musel pozvánku kvůli zranění odmítnout. V kádru ho pro páteční...

1. září 2025  12:28,  aktualizováno  12:44

Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

V reprezentační pauze za sebou zabouchnou dveře a budou dumat, jak se dostat z krize. Fotbalové Teplice mají po šesti ligových zápasech jen tři body za jedinou výhru, po posledním krachu 1:4 v...

1. září 2025  12:30

Teenager, jehož se vyplatí sledovat. Barát v základní sestavě Slovácka zaujal

Daniel Barát. Tohle jméno si zapamatujte. Fotbalové Slovácko má po dlouhých letech zase teenagera, jehož se vyplatí sledovat. V srpnu mu bylo devatenáct, v sobotu večer debutoval proti Jablonci v...

1. září 2025  12:30

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Sotva míč přes ležícího obránce Balerdiho dostrkal za čáru, oči se mu rozsvítily. Rozpřáhl ruce, zakřičel, rozběhl se a zase zastavil. Chvíli jako by nevěděl, čí je. Pak přeskočil blikající reklamní...

1. září 2025  12:19

Fotbalové přestupy ONLINE: Rrahmaniho chce koupit Lyon. Schick je bez trenéra

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Vytrucoval si přestup a bude nejdražším hráčem ligy. Isak brzy dorazí do Liverpoolu

Aktualizujeme

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle podle anglických médií v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka...

1. září 2025  11:21,  aktualizováno  12:14

Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?

Ještě to není ani čtvrt roku, co se senzačně vrátil na Letnou. Bylo jasné, že na něj čeká pořádná makačka. Vzpružit a pročistit totálně leklý a zbídačený tým, který v lize tak tak udržel čtvrté...

1. září 2025  11:11

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.