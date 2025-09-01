Rozhodčí opakovali penaltu proti Slavii správně, oznámila komise. Černý chyboval

Přestože Slavia v Mladé Boleslavi vyhrála 3:1, fanoušci a experti řešili především dva momenty v pokutovém území.
Krátce po půli za stavu 1:0 pro Slavii domácí Roman Macek neproměnil pokutový kop. Ale sudí Dominik Starý na doporučení videoasistenta Tomáše Kocourka nechal penaltu opakovat. Tu už Matyáš Vojta proměnil a vyrovnal na průběžných 1:1.
Penaltu nechal sudí opakovat proto, že slávista Tomáš Holeš s domácím Solomonem Johnem předčasně vběhli do pokutové území a následně svedli souboj míč, o vyražený brankářem Jindřichem Staňkem. Předčasným vběhnutím získali oba neoprávněnou výhodu.
„Rozhodčí na základě intervence VAR správně nechal opakovat pokutový kop pro domácí družstvo,“ řekla komise.
Fanoušci se však na sociálních sítích bouřili, protože původně nevěděli, proč se penalta opakovala. Mysleli si, že pravidlo porušil gólman Staněk, když aspoň jednou nohou nestál na brankové čáře, což však televizní záznam zřetelně neukázal.
Později se dohadovali o postavení slávistického obránce Štěpána Chaloupka. Ten sice rovněž předčasně vběhl do vápna, ale nezapojil se do hry, takže podle pravidel jeho chování přestupkem nebylo.
Druhá sporná situace nastala v 59. minutě za stavu 1:1. Domácí Penner a hostující Zafeiris po centru z rohu před boleslavskou bránou svedli souboj. Penner se snažil míč odkopnout, Zafeiris vystřelit a došlo ke střetu.
„Dle dostupných záběrů bránící hráč nejprve zahrál míčem a následně došlo setrvačností ke kontaktu s nohou útočícího hráče. O přestupek se nejednalo,“ oznámila komise.
Naopak ohledně neodpískané penalty chyboval sudí Dalibor Černý na Dukle. Po zákroku domácího Mariose Pourzitidise na Tomáše Petráška měl pískat faul.
„V osmé minutě utkání rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo za držení soupeře. Hráč domácího družstva držel oběma rukama hráče hostujícího družstva v prostoru, do kterého směřoval míč, a VAR měl v tomto případě intervenovat,“ oznámila komise.