Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Bylo krátce po poločase, Baník vedl na Dukle 1:0, když v pokutovém území hostující Frydrych šlápl do kroku domácího Haška, jenž šel po zákroku k zemi.
„Penalta,“ křičeli hráči Dukly. „Jasná,“ zopakoval Hašek v televizním rozhovoru.
Sudí Rouček situaci sledoval zblízka a bedlivě. Po nejbližším přerušení ji řešil s videoasistentem Radinou.
„Vyhodnocoval jsem, jak velký kontakt to byl. Pak jsem řešil pád hráče Haška. Viděl jsem, že došlápl, pak se podlomil, takže mi přišlo, že kontakt ten pád nezpůsobil. Rozhodl jsem se penaltu nenařídit a VAR mi moje rozhodnutí potvrdil,“ vysvětlil Rouček.
A v pondělí při hodnocení sporných situací mu komise veřejně verdikt posvětila.
„V souboji o míč došlo k minimálnímu kontaktu mezi Frydrychem a Haškem. Tento kontakt pád Haška nezpůsobil, proto se o pokutový kop nejednalo,“ oznámila komise.
Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí
Dukla tedy nedostala možnost na vyrovnání, poté inkasovala dvě branky, podlehla 0:3 a sestoupila do druhé ligy. Baník čeká baráž o účast v příštím ročníku proti Táborsku.
Správně si podle komise počínal i Vojtěch Opočenský v Jablonci, když v úvodu vyloučil libereckého Rýzka za faul na domácího Chramostu, který běžel sám na bránu. Domácí v dlouhé přesilovce podještědské derby vyhráli 2:1.
„Obránce Rýzek svojí pravou nohou zezadu Chramostu lehce přišlápl. Útočící hráč v plné rychlosti běžel sám na brankáře. Dle našeho názoru rozhodčí správně nařídil přímý volný kop za podražení a hráče Liberce vyloučil za zmaření zjevné brankové možnosti. Jednalo se však o hraniční situaci. Pokud by rozhodčí přímý kop na hrací ploše nenařídil, VAR (videorozhodčí) by v tomto případě neměl intervenovat,“ mínila komise.