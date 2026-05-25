Chance Liga 2025/2026

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

  15:05
Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.
Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...
Jeden ze závarů před brankou pražské Dukly.
Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...
Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.
Bylo krátce po poločase, Baník vedl na Dukle 1:0, když v pokutovém území hostující Frydrych šlápl do kroku domácího Haška, jenž šel po zákroku k zemi.

„Penalta,“ křičeli hráči Dukly. „Jasná,“ zopakoval Hašek v televizním rozhovoru.

Sudí Rouček situaci sledoval zblízka a bedlivě. Po nejbližším přerušení ji řešil s videoasistentem Radinou.

„Vyhodnocoval jsem, jak velký kontakt to byl. Pak jsem řešil pád hráče Haška. Viděl jsem, že došlápl, pak se podlomil, takže mi přišlo, že kontakt ten pád nezpůsobil. Rozhodl jsem se penaltu nenařídit a VAR mi moje rozhodnutí potvrdil,“ vysvětlil Rouček.

A v pondělí při hodnocení sporných situací mu komise veřejně verdikt posvětila.

„V souboji o míč došlo k minimálnímu kontaktu mezi Frydrychem a Haškem. Tento kontakt pád Haška nezpůsobil, proto se o pokutový kop nejednalo,“ oznámila komise.

Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí

Dukla tedy nedostala možnost na vyrovnání, poté inkasovala dvě branky, podlehla 0:3 a sestoupila do druhé ligy. Baník čeká baráž o účast v příštím ročníku proti Táborsku.

Správně si podle komise počínal i Vojtěch Opočenský v Jablonci, když v úvodu vyloučil libereckého Rýzka za faul na domácího Chramostu, který běžel sám na bránu. Domácí v dlouhé přesilovce podještědské derby vyhráli 2:1.

„Obránce Rýzek svojí pravou nohou zezadu Chramostu lehce přišlápl. Útočící hráč v plné rychlosti běžel sám na brankáře. Dle našeho názoru rozhodčí správně nařídil přímý volný kop za podražení a hráče Liberce vyloučil za zmaření zjevné brankové možnosti. Jednalo se však o hraniční situaci. Pokud by rozhodčí přímý kop na hrací ploše nenařídil, VAR (videorozhodčí) by v tomto případě neměl intervenovat,“ mínila komise.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Spartě už Sporting v boji o Ligu mistrů nehrozí, jací soupeři číhají v předkolech?

Bodö/Glimt po porážce 0:5 v odvetě osmifinále Ligy mistrů vypadlo se Sportingem.

Už 17. června se losují druhá předkola evropských pohárů, v osudí bude určitě Hradec Králové a s ním buď Plzeň, nebo Jablonec. Sparta, která bude hrát o Ligu mistrů od 3. předkola, zase už zná úzký...

