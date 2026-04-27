Chance Liga 2025/2026

Vyloučení Lurvinka za faul na slávistu Douděru bylo v pořádku, řekla komise

Autor: ,
  15:21
Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek v klíčové situaci sobotního utkání závěrečného kola základní části první ligy na Slavii nechyboval, když vyloučil olomouckého obránce Louise Lurvinka za faul na Davida Douděru. Oznámila to komise rozhodčích.

Zleva David Douděra (Slavia) v souboji o balon s Ahmadem Ghalim z Olomouce. | foto: ČTK

V Edenu za stavu 1:0 pro hosty z Olomouce Lurvink v 31. minutě při snaze o odkop nedosáhl na míč a podrážkou trefil do kolena Douděru.

Sudí Volek mu bez váhání udělil červenou kartu. Hostující trenér Pavel Hapal označil vyloučení za přísné. Slavia v hodinové přesilovce skóre otočila a zvítězila 2:1.

„Rozhodčí správně udělil červenou kartu hostujícímu hráči Lurvinkovi, který v souboji o míč zasáhl podrážkou natažené nohy soupeře do kolena. Vzhledem k nepříliš vysoké intenzitě zákroku by v případě udělení pouze žluté karty neměl VAR intervenovat,“ řekla komise.

Naznačila tím, že se jednalo o hraniční situaci a že by zjevnou chybou nebylo ani udělení žluté karty.

I další vybrané situace, o nichž se po víkendovém dějství hodně diskutovalo, sudí posoudili správně.

Karel Rouček v úvodu duelu na Bohemians vyloučil sparťana Johna Mercada, který ve skluzu zasáhl protivníka Lukáše Hůlku na kotník.

Favorizovaní hosté oslabení neustáli a podlehli 0:2, čímž před nadstavbou přišli o reálnou naději na titul, na Slavii ztrácejí už osm bodů.

„Rozhodčí správně vyloučil hráče hostujícího družstva Mercada. Zákrok byl proveden vysokou intenzitou, jednalo se o surovou hru,“ vysvětlila komise.

V pořádku byla rovněž druhá penalta pro Jablonec v utkání s Libercem. Domácí Vachtang Čanturišvili v 64. minutě trefil ve vápně do ruky otáčejícího se Azize Kayonda a sudí Lukáš Nehasil nařídil pokutový kop, z něhož Jan Chramosta snížil na konečných 1:2. Jablonec zahrával penaltu i v první půli, Lamin Jawo ji za bezbrankového stavu neproměnil.

„Kayondo měl při střele na branku levou ruku v nepřirozené pozici od těla. Míč zasáhl ruku v hraničním místě mezi ramenem a paží. Přikláníme se k názoru, že rozhodčí nařídil pokutový kop správně,“ uvedla komise.

Sudí Jakub Wulkan v zápase mezi Teplicemi a Hradcem Králové v 65. minutě správně nařídil pokutový kop po zákroku na hostujícího Daniela Trubače a faulujícího Michala Bílka potrestal žlutou kartou. Kapitán Vladimír Darida z penalty rozhodl o výhře 1:0.

„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop za vražení do soupeře. Jednalo se sice o zmaření zjevné brankové možnosti. Ale protože šlo o souboj o míč a k přestupku došlo v pokutovém území, byla hráči Teplic Bílkovi správně udělena pouze žlutá karta,“ konstatovala komise.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Možná za rok, Evropo. Sigma se do pohárů nevrátí, kdo ji povede v nové sezoně?

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Sigma si bude muset na Evropu minimálně rok počkat. Po turbulentní sezoně, ve které si zahrála Konferenční ligu, změnila trenéra a prostřídala velkou část kádru, končí v tabulce po základní části...

27. dubna 2026  14:12

Divoké Bečvanské El Clásico. Po valašském derby fanynka knokautovala rozhodčího

Momentka z amatérského fotbalu.

Rána pěstí do obličeje, za kterou by se nemusel stydět ani profi boxer. Jenže nepadla v ringu, nýbrž po fotbalovém derby domácí Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Valašsku v 6. lize. Na svědomí ji...

27. dubna 2026  13:52

Ligové zápasy v zahraničí? Nejvíc jednou v sezoně, tvrdí nový návrh FIFA

Pohled na stadion před začátkem finále fotbalového MS klubů.

I když by se mohlo zdát, že Světová fotbalová federace FIFA nepohrdne dalším megalomanským plánem, v otázce vyvážení domácích soutěží je spíš zdrženlivá. Po předchozích zkušenostech s návrhy odehrát...

27. dubna 2026  13:20

Rekordy! A hradeckým fotbalistům se otevřel lákavý květen s bojem o Evropu

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Může to být fotbalově krásný květen plný lákavých nadějí. A na jeho konci splněný sen. Fotbalisté Hradce Králové v něm budou usilovat o comeback na mapu pohárové Evropy. Pokud se jim to v již...

27. dubna 2026  12:31

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

Vyhrát derby. Tečka, kterou jsme si všichni hrozně přáli, ulevilo se trenéru Kováčovi

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Dlouhých tři a půl roku čekali liberečtí fotbalisté na vítězství v derby. V sobotu se na jablonecké Střelnici dočkali, zvítězili 2:1 a vybojovali účast v ligové nadstavbové skupině o titul a tím i...

27. dubna 2026  11:07

Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci...

Jedenáct zápasů, jediná výhra, nenaplněné ambice a naštvaní fanoušci. Hororové jaro srazilo fotbalové Teplice do skupiny o záchranu první ligy. „Chybu hledám hlavně u sebe,“ chrání mužstvo před...

27. dubna 2026  10:01

To se nikdy nemělo stát. Vyloučený gólman dal pěstí soupeři a vyprovokoval potyčku

Argentinský brankář Estaban Andrada v dresu Realu Zaragoza.

Přestal se ovládat a neudržel se. Když fotbalový brankář Esteban Andrada z druholigové španělské Zaragozy viděl druhou žlutou kartu za strčení do kapitána Jorgeho Pulida z Huesky, ještě se za ním...

27. dubna 2026  9:52

Vznikly u semaforu, ovlivňují boj o titul. Sehrají karty výraznou roli i v závěru ligy?

Premium
Adam Ševínský a Lukáš Haraslín protestují u sudího Karla Roučka kvůli vyloučení...

Ve sparťanské brance tenkrát stál teenager Petr Čech. Na hlavě měl ještě nagelované bodliny místo ochranné helmy a v Ďolíčku, který vřel nadšením, přišel po zdánlivě neškodné ráně Meleckého o...

27. dubna 2026

NEJ Z LIGY: Podpálená multikára i vršovické červené. A Darida se znovu nemýlil

Choreo fanoušků Bohemians před soubojem proti Spartě

Skončila základní část fotbalové Chance Ligy. A jestli se v posledních týdnech rýsovalo titulové drama, teď už je nejspíš hotovo. Slavia po obratu porazila Olomouc 2:1 a odskočila Spartě, která v...

26. dubna 2026  18:36

Další tři body Zbrojovky, Opava ztratila s béčkem Sparty. Dvorník se loučil výhrou

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí zajistili návrat do nejvyšší soutěže po třech letech,...

26. dubna 2026  12:47,  aktualizováno  17:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.