Vyloučení Lurvinka za faul na slávistu Douděru bylo v pořádku, řekla komise

V Edenu za stavu 1:0 pro hosty z Olomouce Lurvink v 31. minutě při snaze o odkop nedosáhl na míč a podrážkou trefil do kolena Douděru.
Sudí Volek mu bez váhání udělil červenou kartu. Hostující trenér Pavel Hapal označil vyloučení za přísné. Slavia v hodinové přesilovce skóre otočila a zvítězila 2:1.
„Rozhodčí správně udělil červenou kartu hostujícímu hráči Lurvinkovi, který v souboji o míč zasáhl podrážkou natažené nohy soupeře do kolena. Vzhledem k nepříliš vysoké intenzitě zákroku by v případě udělení pouze žluté karty neměl VAR intervenovat,“ řekla komise.
Naznačila tím, že se jednalo o hraniční situaci a že by zjevnou chybou nebylo ani udělení žluté karty.
I další vybrané situace, o nichž se po víkendovém dějství hodně diskutovalo, sudí posoudili správně.
Karel Rouček v úvodu duelu na Bohemians vyloučil sparťana Johna Mercada, který ve skluzu zasáhl protivníka Lukáše Hůlku na kotník.
Favorizovaní hosté oslabení neustáli a podlehli 0:2, čímž před nadstavbou přišli o reálnou naději na titul, na Slavii ztrácejí už osm bodů.
„Rozhodčí správně vyloučil hráče hostujícího družstva Mercada. Zákrok byl proveden vysokou intenzitou, jednalo se o surovou hru,“ vysvětlila komise.
V pořádku byla rovněž druhá penalta pro Jablonec v utkání s Libercem. Domácí Vachtang Čanturišvili v 64. minutě trefil ve vápně do ruky otáčejícího se Azize Kayonda a sudí Lukáš Nehasil nařídil pokutový kop, z něhož Jan Chramosta snížil na konečných 1:2. Jablonec zahrával penaltu i v první půli, Lamin Jawo ji za bezbrankového stavu neproměnil.
„Kayondo měl při střele na branku levou ruku v nepřirozené pozici od těla. Míč zasáhl ruku v hraničním místě mezi ramenem a paží. Přikláníme se k názoru, že rozhodčí nařídil pokutový kop správně,“ uvedla komise.
Sudí Jakub Wulkan v zápase mezi Teplicemi a Hradcem Králové v 65. minutě správně nařídil pokutový kop po zákroku na hostujícího Daniela Trubače a faulujícího Michala Bílka potrestal žlutou kartou. Kapitán Vladimír Darida z penalty rozhodl o výhře 1:0.
„Rozhodčí správně nařídil pokutový kop za vražení do soupeře. Jednalo se sice o zmaření zjevné brankové možnosti. Ale protože šlo o souboj o míč a k přestupku došlo v pokutovém území, byla hráči Teplic Bílkovi správně udělena pouze žlutá karta,“ konstatovala komise.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.