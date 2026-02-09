Čistý, hrajte dál. Pardubický Godwin na Bohemians být vyloučen neměl

Po několika odrazech a nepřesnostech ve středu pole Godwin odehrál míč a poté podrážkou kopačky zasáhl dostupujícího Gibrila Sosseha do holeně.
Sudí Jan Všetečka hned vytáhl červenou kartu, videoasistent Ladislav Szikszay jeho verdikt nerozporoval. Oba to však vyhodnotili špatně.
„Rozhodčí chybně vyloučil hráče, VAR měl intervenovat pro odvolání červené karty,“ vytkla jim komise.
Proč?
„Pardubický hráč jako první zahrál míčem a setrvačností se střetl s protivníkem. Nebyl agresivní, byl v přirozeném pohybu a svou nohu se snažil stahovat. Kontaktu se nemohl vyhnout, nejednalo se o přestupek,“ zdůraznila komise.
Jedná se o typ zákroku jako je například známý případ z podzimu, kdy slávista David Moses běžel po křídle, odcentroval přes obránce a zároveň podrážkou došlápl na kotník blokujícího Jiřího Slámy, který utrpěl zranění. I Moses správně neobdržel červenou kartu. Byl útočícím hráčem, centroval a setrvačností zasáhl protivníka, neměl možnost se střetu vyhnout.
A jaký je rozdíl proti situaci, která se stala loni na podzim v derby? V něm sparťan Patrik Vydra nejdřív odehrál míč a následně zasáhl protihráče Ivana Schranze. „Vydra si v souboji počínal nepřiměřenou silou a měl být vyloučen,“ zdůvodnila to tenkrát komise.
I u toho byl jako hlavní sudí Všetečka a možná právě chyba v derby, která mu byla vytknuta, jeho úsudek na Bohemians ovlivnila. Godwin si agresivně nepočínal, míč odehrál těsně předtím, než došlo k souboji, a snažil se kontakt minimalizovat.
Další diskutabilní moment víkendového 21. kola Chance Ligy se odehrál v Ostravě. V době odkopu domácího brankáře Martina Jedličky byl útočník Václav Jurečka v ofsajdu a následně svedl souboj se soupeřem.
Pomezní Jan Váňa v tu chvíli měl signalizovat ofsajd, ale nechal praporek dole. Olomoučtí byli v držení míče, následně o něj v souboji přišli a za pár vteřin po rychlém protiútoku inkasovali.
„Po souboji totiž začala nová akce, při níž k žádnému porušení pravidel nedošlo. Dle protokolu se VAR k ofsajdu vracet nemohl,“ vysvětlila komise.
S další spornou situací si rozhodčí už poradili správně, když uznali druhou plzeňskou branku. Domácí útočník Salim Lawal byl při gólové střele v ofsajdové pozici vedle libereckého brankáře Tomáše Koubka a také na straně, na které letěl míč do sítě.
„Plzeňský hráč v ofsajdové pozici brankáři nebránil ve výhledu, nesváděl s ním souboj a ani ho neomezil při zákroku. Proto se jednalo o regulérní branku,“ řekla komise.
Vyloučení karvinského Jiří Fleišmana v Teplicích bylo rovněž podle pravidel správně. „Došlo k podražení soupeře ve zjevné brankové příležitosti. Fleišmanův zákrok způsobil pád útočícího hráče a rozhodčí na základě intervence VAR správně udělil červenou kartu.“