Chance Liga 2025/2026

Vydra olomouckého Šípa nefauloval, při sporu v Jablonci si sudí mohl vybrat

Autor:
  14:31
Nejdiskutovanější moment víkendového osmnáctého dějství fotbalové ligy sudí podle komise vyřešili správně. Sigma Olomouc v zápase se Spartou pokutový kop po pádu Jáchyma Šípa zahrávat neměla, domácí trenér Tomáš Janotka na tiskové konferenci verdikt kritizoval a pro své mužstvo penaltu chtěl. Se spornými zákroky v pokutových územích Baníku Ostrava i Jablonce si podle komise rozhodčích arbitři rovněž poradili podle pravidel.

Zleva Jakub Martinec ze Sparty, Jáchym Šíp z Olomouce. | foto: ČTK

Olomoucký trenér Janotka na tiskové konferenci po sobotní porážce 0:1 se Spartou postěžoval: „Můj názor je, že došlo k faulu. Z vlastní zkušenosti vím, že když běžíte v plném sprintu a někdo vás brnkne do nohy, tak jako Vydra brnkl Šípa, tak to nejde ustát. Když je Šíp schopný atakovat rychlost 35 kilometrů v hodině, stačí zatáhnout za rameno a uděláte vývrtku, vytočí vás to. Takže jsem rád, že tam takhle vletěl a pak už je to otázka konkrétního posouzení.“

Krátce po půli po odkopu brankáře Jana Koutného se do volného prostoru mezi sparťanské stopery Jakuba Martince s Patrikem Vydrou řítil Šíp, na hranici pokutového území po souboji s oběma padl k zemi. Sudí Volek nechal pokračovat ve hře, při nejbližším přerušení hru pozdržel s tím, že videoasistent Starý situaci prozkoumá. Ani on na záběrech neshledal, že šlo o faul. V pondělí komise rozhodčích jejich verdikt posvětila.

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

„V 56. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Letmý kontakt mezi hráči nebyl příčinou pádu Šípa domácího hráče. O přestupek se nejednalo,“ řekla komise.

Při bližším zkoumání lze vidět, že Vydra zavadí Šípovi o nohu, jde o nezaviněný kontakt, kdy oba běží a Šíp je před sparťanským hráčem. Zdá se, že k němu došlo ještě před pokutovým území. Pokud by se jednalo o faul, Olomouc by měla výhodu jen přímého kopu.

Ve stínu šlágru na Hané se komise na žádost novinářů veřejně vyjádřila i k dalším momentům ve vápnech.

V úvodu slezského derby v Karviné ostravský stoper Karel Pojezný šel do skluzu, kterým zastavil domácího Emmanuela Ayaosiho.

„Ve 13. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva ve skluzu patou lehce zasáhl míč. Hráč domácího družstva nepokračoval svým pohybem za míčem, ale vybočil směrem k soupeři, přes kterého vzápětí přepadl. O přestupek se proto nejednalo,“ zjistila komise. Duel skončil bez branek.

V Jablonci po půlhodině domácí Nassim Innocenti odvracel centr do vápna a zároveň rukou zasáhl protivníka Adama Kadlece, který byl za ním. Hrálo se dál, byť v tomhle případě si sudí Ondřej Berka mohl vybrat. Ano, i takové situace fotbal přenáší. Sporné, na jejichž posouzení se neshodnou ani odborníci.

„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro Bohemians. Domácí hráč neúmyslně rukou zasáhl soupeře stojícího za ním nízkou intenzitou do obličeje. Jednalo se o hraniční situaci, a pokud by rozhodčí nařídil pokutový kop, VAR by neintervenoval,“ oznámila komise.

V nastaveném čase už za stavu 1:0 pro Bohemians vznikla v pokutovém území Jablonce hodně nepřehledná situace. Po centru Aleše Čermáka hlavičkoval v souboji Dominik Pleštil do ruky Antonína Růska, od něj se míč odrazil ještě k Filipu Novákovi. K dotyku rukou jabloneckého hráče došlo. Ale?

„V 94. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo. Hostující hráč zahrál míč hlavou z bezprostřední blízkosti do ruky hráče domácího družstva, jehož ruka byla v přirozené pozici. Míč se následně odrazil do ramene dalšího jabloneckého hráče. O přestupek se nejednalo,“ řekla komise.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

19. kolo

Kompletní los

18. kolo

Kompletní los

Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná

14. 12. • 13:00 • Stadion Ďolíček, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 18 11 4 3 33:21 37
3. FK JablonecJablonec 18 10 5 3 24:16 35
4. FC Slovan LiberecLiberec 18 8 6 4 31:17 30
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 18 8 5 5 33:26 29
6. MFK KarvináKarviná 18 9 2 7 31:30 29
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 18 7 6 5 18:12 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 5 6 29:25 26
9. FC ZlínZlín 18 6 5 7 21:24 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 18 5 4 9 14:21 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 18 4 6 8 21:33 18
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 4 4 10 26:40 16
14. FC Baník OstravaOstrava 18 3 5 10 11:21 14
15. FK Dukla PrahaDukla 18 2 8 8 14:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 18 3 5 10 11:24 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Vydra olomouckého Šípa nefauloval, při sporu v Jablonci si sudí mohl vybrat

Zleva Jakub Martinec ze Sparty, Jáchym Šíp z Olomouce.

Nejdiskutovanější moment víkendového osmnáctého dějství fotbalové ligy sudí podle komise vyřešili správně. Sigma Olomouc v zápase se Spartou pokutový kop po pádu Jáchyma Šípa zahrávat neměla, domácí...

8. prosince 2025  14:31

Tottenham - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Fotbalisty Slavie čeká šesté vystoupení v letošní Lize mistrů. Při střetech s atraktivními protivníky zatím nasbírali tři body za tři remízy, dvakrát jasně prohráli. Další pokus o premiérové...

8. prosince 2025  13:53

Někdy se nad komentáři lidí bavím, říká brankář Holec. Baník podle něj má sílu

Ostravský brankář Dominik Holec sleduje karvinského útočníka Abdallaha Gninga.

Fotbalisté Baníku Ostrava šli do nedělního derby s MFK Karviná z posledního místa, na které se propadli po sobotních výsledcích. Po remíze 0:0 se díky lepšímu skóre posunuli o dvě příčky, na...

8. prosince 2025  13:43

Hází mě přes palubu! Napětí v Liverpoolu roste, Salah kritizoval klub i kouče Slota

Křídelník Liverpoolu Mohamed Salah se rozcvičuje před utkáním s Leedsem.

Loni na podzim hrál v životní formě a řešil, zda Liverpool splní jeho požadavky ohledně nové smlouvy. Tu nakonec podepsal v dubnu. Jenže teď, o půl roku později, je egyptský fotbalista Mohamed Salah...

8. prosince 2025  13:33

Kámo, Slavia je rodina! Belaid o Jarolímovi i jediné výhře v Lize mistrů. Jak žije dnes?

Premium
Tijani Belaid v dresu pražské Slavie v roce 2009.

V životě jsme se nepotkali, ale oslovení kámo od něj slyším hned v první větě. Když zjistí, že tenhle rozhovor má být hlavně o Slavii, do telefonu úplně zjihne: „Best moments, my friend! This is my...

8. prosince 2025

A najednou to jde! Kouč Skuhravý nakopl leklé Slovácko. Bude ze záblesku něco víc?

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Na úsměvy ho moc neužije, takže ani po senzačním výplachu ambiciózní Plzně z jeho tváře nezmizel přísný výraz. Roman Skuhravý, stále ještě nový trenér Slovácka, byl vždycky svůj. Nikdy si moc nelámal...

8. prosince 2025  10:36

Neymar zachránil Santos a jde na operaci kolene. Mám za sebou těžké týdny, říká

Útočník Santosu Neymar se drží za hlavu v utkání s Botafogo.

Nejdražší fotbalista historie Neymar musí na další operaci s levým kolenem. Třiatřicetiletý útočník to oznámil poté, co pomohl Santosu k udržení v brazilské lize. Podrobnosti k operaci neuvedl.

8. prosince 2025  10:11

Olomoucký obránce Malý v těžkém testu obstál: Ukázal jsem, že jsem tady

Sparťanští obránci Jakub Martinec a Asger Sörensen se snaží ubránit standardku...

Nelehkou misi zvládl obstojně. V době personální nouze nastoupil fotbalový obránce Matúš Malý vůbec poprvé do základní ligové sestavy olomoucké Sigmy. Rovnou proti pražské Spartě. Hanáci nakonec...

8. prosince 2025  10:07

NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Sparťanští fanoušci během utkání v Olomouci.

Po předposledním podzimním dějství fotbalové ligy na čele tabulky všechno při starém, Slavia vede o pět bodů před Spartou. Osmnácté kolo patřilo týmům z dolní poloviny tabulky. Poslední Slovácko...

8. prosince 2025  9:49

Fejkový hrot Daníček: Gól plus asistence. Co tady děláš? nechápal Petržela

Vlastimil Daníček se raduje z gólu, kterým pečetil výhru Slovácka nad Plzní v...

Bizarní. Šokující. Šílený. Hlavně ale překvapivě efektivní tah Vlastimilem Daníčkem na hrot přinesl fotbalistům Slovácka nebývalé gólově žně. Defenzivní specialista, který v 34 letech poprvé v životě...

8. prosince 2025

Real dohrával v devíti, Celta si z Madridu odváží dvougólové vítězství

Vinicius Junior z Realu Madrid je nespokojený.

Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0. Katem královského klubu, který dohrával po vyloučení obránců Frana Garcíi a Álvara Carrerase v...

7. prosince 2025  23:34

Brighton ztratil s West Hamem, Souček hrál krátce. Guéhi vystřelil výhru Palace

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (druhý zleva) sleduje v utkání proti...

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček nastoupil do zápasu 15. kola anglické Premier League jen na závěrečnou pasáž. Jeho West Ham v tu chvíli vedl v Brightonu 1:0, domácí nakonec vyrovnali na konečných...

7. prosince 2025  14:55,  aktualizováno  21:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.