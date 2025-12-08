Vydra olomouckého Šípa nefauloval, při sporu v Jablonci si sudí mohl vybrat

Olomoucký trenér Janotka na tiskové konferenci po sobotní porážce 0:1 se Spartou postěžoval: „Můj názor je, že došlo k faulu. Z vlastní zkušenosti vím, že když běžíte v plném sprintu a někdo vás brnkne do nohy, tak jako Vydra brnkl Šípa, tak to nejde ustát. Když je Šíp schopný atakovat rychlost 35 kilometrů v hodině, stačí zatáhnout za rameno a uděláte vývrtku, vytočí vás to. Takže jsem rád, že tam takhle vletěl a pak už je to otázka konkrétního posouzení.“
Krátce po půli po odkopu brankáře Jana Koutného se do volného prostoru mezi sparťanské stopery Jakuba Martince s Patrikem Vydrou řítil Šíp, na hranici pokutového území po souboji s oběma padl k zemi. Sudí Volek nechal pokračovat ve hře, při nejbližším přerušení hru pozdržel s tím, že videoasistent Starý situaci prozkoumá. Ani on na záběrech neshledal, že šlo o faul. V pondělí komise rozhodčích jejich verdikt posvětila.
Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil
„V 56. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Letmý kontakt mezi hráči nebyl příčinou pádu Šípa domácího hráče. O přestupek se nejednalo,“ řekla komise.
Při bližším zkoumání lze vidět, že Vydra zavadí Šípovi o nohu, jde o nezaviněný kontakt, kdy oba běží a Šíp je před sparťanským hráčem. Zdá se, že k němu došlo ještě před pokutovým území. Pokud by se jednalo o faul, Olomouc by měla výhodu jen přímého kopu.
Ve stínu šlágru na Hané se komise na žádost novinářů veřejně vyjádřila i k dalším momentům ve vápnech.
V úvodu slezského derby v Karviné ostravský stoper Karel Pojezný šel do skluzu, kterým zastavil domácího Emmanuela Ayaosiho.
„Ve 13. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva ve skluzu patou lehce zasáhl míč. Hráč domácího družstva nepokračoval svým pohybem za míčem, ale vybočil směrem k soupeři, přes kterého vzápětí přepadl. O přestupek se proto nejednalo,“ zjistila komise. Duel skončil bez branek.
V Jablonci po půlhodině domácí Nassim Innocenti odvracel centr do vápna a zároveň rukou zasáhl protivníka Adama Kadlece, který byl za ním. Hrálo se dál, byť v tomhle případě si sudí Ondřej Berka mohl vybrat. Ano, i takové situace fotbal přenáší. Sporné, na jejichž posouzení se neshodnou ani odborníci.
„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro Bohemians. Domácí hráč neúmyslně rukou zasáhl soupeře stojícího za ním nízkou intenzitou do obličeje. Jednalo se o hraniční situaci, a pokud by rozhodčí nařídil pokutový kop, VAR by neintervenoval,“ oznámila komise.
V nastaveném čase už za stavu 1:0 pro Bohemians vznikla v pokutovém území Jablonce hodně nepřehledná situace. Po centru Aleše Čermáka hlavičkoval v souboji Dominik Pleštil do ruky Antonína Růska, od něj se míč odrazil ještě k Filipu Novákovi. K dotyku rukou jabloneckého hráče došlo. Ale?
„V 94. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo. Hostující hráč zahrál míč hlavou z bezprostřední blízkosti do ruky hráče domácího družstva, jehož ruka byla v přirozené pozici. Míč se následně odrazil do ramene dalšího jabloneckého hráče. O přestupek se nejednalo,“ řekla komise.