Čtvrtý gól Slavie v Plzni správně platil, o ofsajd nešlo. Jak se k situaci postavil VAR?

  14:23
Čtvrtý gól slávistických fotbalistů v Plzni, jehož regulérnost domácí trenér Martin Hyský zpochybnil, sudí Jan Beneš podle komise rozhodčích uznal správně. Na druhou stranu videoasistent se k momentu, o kterém Hyský po prohře 3:5 mluvil, nemohl vrátit, protože nebyl součástí souvislé akce vedoucí k brance.

Slávistický útočník Tomáš Chorý v utkání proti Plzni | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„O rozhodčím mluvit nechci. Ale jsem zvědavý, jak komise vyhodnotí hlavně situaci před čtvrtým gólem. Myslím, že po nákopu Staňka byl Chorý v ofsajdu, ale video se k tomu vůbec nevrátilo,“ pronesl Hyský.

Po nákopu slávistického brankáře Jindřicha Staňka svedl hostující útočník Tomáš Chorý souboj se Svetozarem Markovičem. Následně se míče zmocnil plzeňský Karel Spáčil, ale vystupující stoper David Zima mu ho sebral a předložil Zafeirisovi, jehož ránu dorážel právě Chorý a krátce po půli zvýšil na 4:1.

Tím, že měl Spáčil míč po kontrolou, nelze předchozí Chorého postavení považovat jako součást souvislé akce. VAR ho tak nemohl kontrolovat, protokol to totiž neumožňuje. I tak podle komise sudí posoudili všechno správně.

„Hráč hostujícího družstva těsně před gólovou střelou nebyl v ofsajdu o osmnáct centimetrů a v rámci souvislé útočné akce k žádnému přestupku útočícího družstva nedošlo,“ oznámila komise.

Nechyboval ani sudí Ondřej Pechanec v utkání Hradec Králové - Slovácko, kdy za stavu 2:0 pro domácí nenařídil penaltu po souboji Jakuba Kučery s unikajícím Milanem Petrželou. Východočeši nakonec zvítězili 4:0.

„V souboji o míč došlo ke kontaktu domácího s hostujícím hráčem, ale o přestupek se nejednalo,“ uvedla komise.

Rozhodčí správně posoudili i sporné situace v utkáních Liberec - Karviná (6:0) a Ostrava - Jablonec (0:1).

Slovan se ujal vedení v deváté minutě díky Raimondsu Krollisovi, po jeho hlavičce se míč odrazil od tyče směrem do brány a následně ho vykopl jeden z karvinských obránců. „Míč brankovou čáru překročil celým objemem,“ řekla komise.

V Ostravě sudí Karel Rouček potrestal ostrý zákrok jabloneckého Lamina Jawa žlutou kartou.

„Ve 41. minutě utkání rozhodčí správně udělil žlutou kartu jabloneckému hráči. V souboji o míč nejprve zasáhl míč, následně podrážkou šlápl skluzujícímu soupeři na holeň. Tento zákrok je posuzován stejně jako například šlápnutí na nárt, jelikož hráč domácího družstva se v souboji o míč dostal skluzem oběma nohama pod protivníka,“ vysvětlila komise, proč nesáhl Rouček k přísnějšímu trestu.

16. kolo

15. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Jak Teplice prokoukly Spartu. Frťala: Bod je událost, zažil jsem tu i šok 0:9

Teplický útočník Matěj Pulkrab v hlavičkovém souboji s Filipem Panákem ze Sparty

Sahali ještě po větší senzaci, přesto si fotbalisté Teplic remízy 2:2 v nedělní ligové bitvě na Spartě vážili. „Bodovat na Letné je vždy vzácná událost,“ neohrnoval nos kouč Zdenko Frťala, byť...

10. listopadu 2025  13:40

Reprezentaci vypadlo pět hráčů. Köstl povolal nováčky Chaloupka, Ladru a Daňka

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Z nominace české fotbalové reprezentace na listopadové zápasy se San Marinem a Gibraltarem vypadli zranění Václav Jemelka, Pavel Šulc, Václav Černý, Vasil Kušej a David Zima. Dočasný trenér národního...

10. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  13:08

Dusno v Ústí po hororu 2:7. Nepřijatelné! Přijdou pokuty, hřímal majitel Kubáň

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Opožděný ústecký fotbalový Halloween. Druholigový podzim završil nováček soutěže strašidelně, nedělním hororem 2:7 na trávníku předposlední Vlašimi. Zadělal si na dusnou zimu a budou padat tresty....

10. listopadu 2025  12:35

Bláznivé finále v Kanadě. Fotbalisté hráli na sněhu, s odklízením pomáhal i brankář

Gólman Nathan Ingham z Ottawy vypomáhá s odklízením sněhu ve finále Kanadské...

Když sparťané před třemi týdny nadvakrát rozehráli duel Konferenční ligy v Rijece kvůli silnému dešti, mluvili o vodním pólu. Byl by tohle fotbal ideálně na lyže? Ve finálovém utkání Kanadské Premier...

10. listopadu 2025  11:23

Vzadu jsme byli nezodpovědní. Dwehovi zápas nevyšel, uznal plzeňský kouč Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Slavii

Až v šestém soutěžním utkání na lavičce Plzně odcházel ze hřiště jako poražený. Navíc proti klubu, kterému ještě donedávna „patřil“. Kouč Viktorie Martin Hyský po domácí porážce se Slavií 3:5...

10. listopadu 2025  11:20

NEJ Z LIGY: Dým v Plzni, debakly i divočina v Olomouci. A Holoubek se nebavil

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Bláznivou osmigólovou přestřelkou skončilo 15. kolo fotbalové Chance Ligy. Slavia porazila Plzeň 5:3 a osamostatnila se po polovině základní části na čele soutěže. Šest branek padlo v Liberci, kde...

10. listopadu 2025  10:30

Součkova upřímná knižní zpověď: Oslava mu pomohla překonat nespavost a depresi

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se raduje ze svého gólu.

Nikdo netušil, čím si prochází. Svěřil se jen pár nejbližším. Teď jde Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace a čerstvě i rekordman mezi českými střelci v Premier League, s pravdou ven. V...

10. listopadu 2025  9:50

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Slávistický útočník Tomáš Chorý střílí gól okolo Sampsona Dweha z Plzně.

Potřebovali jste mít v ruce důkaz, že fotbalová liga má šmrnc? Že může nabídnout zápas, který má úplně všechno? Slavia s Plzní tohle exkluzivní menu servírovaly. Rozbouraly klišé, že šlágr bývá...

10. listopadu 2025  9:19

Drtivé puzzle ze Srbské. Důvody, proč Zbrojovka vládne druhé lize

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Jen sedm bodů z 48 možných ztratila fotbalová Zbrojovka Brno v první polovině sezony. Její nedělní tečka vítězstvím 3:0 na půdě rezervy Sparty Praha byla jen razítkem na výsledkově téměř dokonalý...

10. listopadu 2025  9:17

Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Dva neuznané góly hostů, tři červené karty, pěstní souboj a dva olomoucké góly. Sigma neprohrála v nejvyšší fotbalové soutěži už posedmé v řadě. Nedělní divočinu proti Pardubicím ovládla 2:0 a...

10. listopadu 2025

Trpišovský: Potkaly se dva supertýmy. Až příliš emocí? Ty nám venku často chyběly

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání proti Plzni

Když dostal otázku, jestli tak bláznivý výsledek očekával, ani se dlouze nezamýšlel. „Asi vás překvapím, ale ano. Týmy se postupně transformují, Plzeň už je hodně podobná nám, aktivitou i...

10. listopadu 2025  8:15

Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Když nic jiného, aspoň to nebyla vyložená nuda. Ale není to pro fotbalovou Spartu příliš nízká meta? A co z toho vlastně má? Nic. Tedy vlastně bod, abychom byli přesní – jenže to pro ni v současné...

10. listopadu 2025  6:26

