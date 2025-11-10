Čtvrtý gól Slavie v Plzni správně platil, o ofsajd nešlo. Jak se k situaci postavil VAR?

„O rozhodčím mluvit nechci. Ale jsem zvědavý, jak komise vyhodnotí hlavně situaci před čtvrtým gólem. Myslím, že po nákopu Staňka byl Chorý v ofsajdu, ale video se k tomu vůbec nevrátilo,“ pronesl Hyský.
Po nákopu slávistického brankáře Jindřicha Staňka svedl hostující útočník Tomáš Chorý souboj se Svetozarem Markovičem. Následně se míče zmocnil plzeňský Karel Spáčil, ale vystupující stoper David Zima mu ho sebral a předložil Zafeirisovi, jehož ránu dorážel právě Chorý a krátce po půli zvýšil na 4:1.
Tím, že měl Spáčil míč po kontrolou, nelze předchozí Chorého postavení považovat jako součást souvislé akce. VAR ho tak nemohl kontrolovat, protokol to totiž neumožňuje. I tak podle komise sudí posoudili všechno správně.
„Hráč hostujícího družstva těsně před gólovou střelou nebyl v ofsajdu o osmnáct centimetrů a v rámci souvislé útočné akce k žádnému přestupku útočícího družstva nedošlo,“ oznámila komise.
Nechyboval ani sudí Ondřej Pechanec v utkání Hradec Králové - Slovácko, kdy za stavu 2:0 pro domácí nenařídil penaltu po souboji Jakuba Kučery s unikajícím Milanem Petrželou. Východočeši nakonec zvítězili 4:0.
„V souboji o míč došlo ke kontaktu domácího s hostujícím hráčem, ale o přestupek se nejednalo,“ uvedla komise.
Rozhodčí správně posoudili i sporné situace v utkáních Liberec - Karviná (6:0) a Ostrava - Jablonec (0:1).
Slovan se ujal vedení v deváté minutě díky Raimondsu Krollisovi, po jeho hlavičce se míč odrazil od tyče směrem do brány a následně ho vykopl jeden z karvinských obránců. „Míč brankovou čáru překročil celým objemem,“ řekla komise.
V Ostravě sudí Karel Rouček potrestal ostrý zákrok jabloneckého Lamina Jawa žlutou kartou.
„Ve 41. minutě utkání rozhodčí správně udělil žlutou kartu jabloneckému hráči. V souboji o míč nejprve zasáhl míč, následně podrážkou šlápl skluzujícímu soupeři na holeň. Tento zákrok je posuzován stejně jako například šlápnutí na nárt, jelikož hráč domácího družstva se v souboji o míč dostal skluzem oběma nohama pod protivníka,“ vysvětlila komise, proč nesáhl Rouček k přísnějšímu trestu.